Bakan Bolat Kooperatiflerimizin daha fazla ihracata yönelmelerini özendireceğiz

Politika

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Kooperatiflerin dış ticarette daha aktif olması bizlerin faydasınadır. 2019'da kooperatiflerimiz 61 milyon dolar ihracat yapıp ülkemize döviz kazandırırken, geçen yıl 100 milyon dolara yakın ihracat yaptılar ve döviz kazandırdılar. Biz kooperatiflerimizin daha fazla ihracata yönelmelerini, hibe desteklerimizle daha da özendireceğiz dedi.

Kooperatif işletmelere dikkat çekilmesi, kooperatifler eliyle ekonomik ve sosyal kalkınma hedefiyle 2025 yılı, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 'Uluslararası Kooperatifler Yılı' ilan edildi. Bu doğrultuda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde 'Uluslararası Kooperatifler Yılı Açılış Töreni' düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın ve çok sayıda sektör temsilcisinin katıldığı toplantıda, kooperatifler ekonomik, ticari ve sosyal yönlerden ele alındı.

'YEREL DEĞERLERİ KÜRESEL PAZARA TAŞIYOR'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Uluslararası Kooperatifler Yılı'nın dünyada kooperatifçilik anlayışının geniş bir vizyon kazanmasını sağlayacağını belirterek, Ekonomik ve ticari hayatın en önemli aktörlerinden biri kooperatiflerdir. Türkiye'nin dört bir yanında, köylerden şehirlere uzanarak hepimizin ortak emeği ve inancıyla büyüyor. Bugün 'Türk Kooperatifçilik Modeli' olarak adlandıracağımız bu ekonomik sistem, güçlü bir örnek haline gelmiş durumda. Bu modelin başarısının temelinde ise dayanışma kültürü, yerel kalkınmaya katkısı, sürdürebilir ve yenilikçi çözümler üretmesi yer almaktadır. Geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Türk kooperatifleri, yerel değerleri küresel pazarlara taşıyor. Böylece hem ülkemizin ekonomisine hem de uluslararası ticarete katkı sunuyor. Kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımında, dezavantajlı grupların ekonomik sisteme dahil olmalarında öncü bir rol oynuyor dedi.

'1012 KADIN KOOPERATİFİNE VESİLE OLDUK'

Kadın kooperatifleri alanında farkındalık oluşturmak için çalıştıklarını aktaran Bakan Göktaş, Tüm çalışmalarımızda en önemli rehberimiz, 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımızdır. Bu kapsamda 2018 yılında Ticaret Bakanlığımız ve Tarım Bakanlığımızla iş birliği içerisinde, 'Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü'nü yürürlüğe koyduk. Bu protokolü 2023 Ekim ayında da 5 yıl süreyle tekrar uzattık. Kadınların iş hayatında daha aktif rol almaları için çalışmalar yürütüyoruz. Bugüne kadar 81 ilimizde düzenlediğimiz çalıştay ve eğitim programları ile toplam 45 bin kişiye ulaştık. 1012 yeni kadın kooperatifinin kurulmasına destek olduk. 'Kadınların Kooperatif Yoluyla Güçlendirilmesi Projemiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz eğitimlerde yaklaşık 15 bin kişiye eğitim sunduk. Kadın kooperatiflerimizin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çözümler üretiyoruz diye konuştu.

'11 BİN TARIMSAL KOOPERATİF VAR'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023 yılında Cumhuriyet tarihinde 139 milyon tonla bitkisel üretim rekoru kırıldığını belirterek, Son 22 yılda bu oranda yüzde 42'lik artış olduğunu görüyoruz. Bu başarı sadece ülke literatürümüze giren bir başarı değil. Bu artışta, çiftçilerimizin, mühendislerimizin, akademisyenlerimizin, müteşebbislerimizin, kooperatiflerimizin alın teri ve emeği var dedi.Bugün Türkiye'nin, tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, dünyada ise ilk 10 ülke arasında yer aldığını aktaran Yumaklı, Son dönemde bir çalışma başlattık. Kooperatiflerin derecelendirmesi konusu. Yaklaşık 11 bin tarımsal kooperatif var. Biz kooperatiflerimizi derecelendirelim, onların kurumsal olanla olmayanı ayıralım, onları birleştirmeye ve birlikte iş yapmaya yönlendirelim. 11 bin tarımsal kooperatif içerisinden başvuru sayısı sadece 249 oldu. Bunları değerlendirdik. 105 örgütü, 1'inci derecede tarımsal örgüt olarak ilan ettik. Türkiye'nin tarımsal alt yapısını, gerçekleştirilen ihracat rekorları ile taçlandırdık. Bu rakam da 2023 yılında 31 milyar dolar ile gerçekleşmişti. İnşallah bu başarıyı, 2024 yılında resmi rakamlar açıklandığında göreceğiz ki bu rakam 32 milyar dolarların üzerine çıkmış olacak. Kooperatiflerin kurumsal yapılarını sağlamalarını istiyoruz. Bunu yapanlara ilave destekler vereceğiz. Bir süre sonra da bunu sağlamayan kooperatiflerden desteklerimizi çekeceğiz. Amacımız, küçük ölçekli olanların 1'inci derece altında birleşerek güçlenmeleri ve bakanlığımızla daha büyük ölçekte projeler yapılmasını sağlamaktır ifadelerini kullandı.

'KOOPERATİFLER 100 MİLYON DOLARA YAKIN İHRACAT YAPTI'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da BM'nin 2025'i 'Uluslararası Kooperatifler Yılı' olarak ilan etmesini, fırsat bildiklerini kaydederek, şöyle konuştu: Türkiye genelinde 3 bakanlığımızın görev alanına giren yaklaşık 49 bin kooperatif bulunmaktadır. Bununla birlikte 6 milyonu aşan kooperatif ortağının yaklaşık 4,5 milyonun verileri, Kooperatifler Bilgi Sistemi'nde (KOOPBİS) başarıyla aktarılmış bulunmaktadır. Bu çerçevede 2025 yılının 'Kooperatifler Yılı' olması vesilesiyle önemli çalışmalar yapacağız. Bunlar arasında farkındalık, bilgilendirme ve algı seçiciliğini arttırmak amacıyla üniversitelerimizde, okullarımızda yoğun çalışmalar yapacağız. Medyada çeşitli etkinlikler tertip edeceğiz. Görsel ve işitsel medya faaliyetleri yapacağız. Tarım ve Orman Bakanlığı'mızla iş birliği halinde hatıra ormanları kuracağız. Erzurum'da inşallah bu yıl içinde '6'ncı Türkiye Kooperatifler Fuarı'nı düzenleyeceğiz. Ticaret Bakanlığı olarak fahiş fiyat artışları karşısında bütün bakanlıklarla birlikte mücadele veriyoruz. Tarımsal üretim ve gıda üretimi alanındaki kooperatifleşmenin arttırılması, aslında fahiş fiyatla mücadelede de çok önemli bir katkı verecektir ve vermektedir. Uzun vadede gıda arz ve tedarik sistemimiz hem güvence altına alınacak hem üreticinin hem de tüketicinin menfaatleri kooperatifçiliğin de katkılarıyla sağlanabilecektir. Kooperatiflerin dış ticarette de daha fazla aktif olması bizlerin faydasınadır. 2019'da kooperatiflerimiz 61 milyon dolar ihracat yapıp ülkemize döviz kazandırırken, geçen yıl 100 milyon dolara yakın ihracat yaptılar ve döviz kazandırdılar. Biz kooperatiflerimizin daha fazla ihracata yönelmelerini hibe desteklerimizle daha da özendireceğiz.

Haber-Kamera Ruken KADIOĞLU- Ali Eren İĞDE ANKARA,