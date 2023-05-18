Büyükşehirde bulunan memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı verilecek - Son Dakika
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Büyükşehirde bulunan memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı verilecek

18.05.2023 15:15

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Fahiş kira artışlarına tepki gösteren Çavuşoğlu, "Bu ahlaki de değil, insani de değil. Yasal düzenlemelerle ve ilave tedbirlerle gereğini yapacağız. Büyük şehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz." dedi. Seçim hakkında da konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Şimdi 14 Mayıs'ta elde ettiğimiz başarıyı daha büyük bir zaferle taçlandırma vakti" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı milletvekilleri ve il başkanları ile birlikte bugün bir basın toplantısı düzenledi.

"MEMURLARA İL E İLÇE BAZINDA KİRA KATKISI VERECEĞİZ"

Kira fiyatlarında yaşanan artışı eleştiren Bakan Çavuşoğlu, "Bu ahlaki de değil, insani de değil. Yasal düzenlemelerle ve ilave tedbirlerle gereğini yapacağız. Büyük şehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz. TOKİ eliyle bölgemize yeni konutları da süratle kazandırıp arz talep dengesini sağlayacağız. İkinci konu da bazı ilçelerimizin tarım teşviklerinden mevzuattaki hükümler nedeniyle faydalanamamış olması. Tarım Bakanlığımızla bunu görüşerek hemen bir çalışmaya başladık. En kısa sürede sonuç alarak Antalya'mızın batısından doğusuna her ilçemizin eşit istifadesine sunacağız. Antalya'mızın tüm sorunlarını ortak bir akıl ile hep birlikte çözmek için Cumhur İttifakı milletvekilleri olarak gece gündüz çalışacağız." dedi.

Büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı geliyor

"SANDIKTAN ÇIKAN İRADEYE SAYGIMIZ SONSUZ"

Seçimleri de değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, "Yüzde 87'ye yaklaşan oranla tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden biri olan 14 Mayıs seçimleri, aziz milletimize ve demokrasimize yakışır bir şölen havasında gerçekleşmiştir. 14 Mayıs'ta sandığa giderek, özgür iradelerini yansıtan tüm vatandaşlarımıza, yurt dışıyla birlikte 56 milyon insanımızın her birine, demokrasimize katkıları ve kıymetli oyları için teşekkür ediyoruz. 14 Mayıs seçimlerinin kazananı Türk demokrasisi ve 85 milyon ferdiyle Türkiye olmuştur. Milletimiz 27 milyonu aşkın oyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan yana teveccüh gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de ekseriyatını 322 vekil ile Cumhur İttifakı'na vererek, İttifakımıza olan güvenini, inancını, ülkemizin geleceğini bizde gördüğünü teyit etmiştir. Cumhurbaşkanımız en yakın rakibine 2 milyon 520 bin oy fark atmasına rağmen Cumhurbaşkanlığı seçimi, yarım puandan daha az bir farkla ikinci tura kalmıştır. Sandıktan çıkan bu iradeye saygımız sonsuz. Yüksek Seçim Kurulunun da ilanıyla 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine gidiyoruz" diye konuştu.

Büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı geliyor

"VEKİL SAYIMIZI KORUDUK"

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 'Şimdi 14 Mayıs'ta elde ettiğimiz başarıyı daha büyük bir zaferle taçlandırma vakti'. Bizler Cumhur İttifakı olarak 28 Mayıs Pazar gününe kadar bu hedef istikametinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 'Türkiye Yüzyılı İçin Hep Birlikte' diyerek arkadaşlarımızla beraber sahada olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçimin ikinci turunda net bir sonuçla sandıktan zaferle çıkacağına inancımız tam. 14 Mayıs seçimlerinde Antalyalı hemşehrilerimiz yüzde 89,35 gibi yüksek bir katılım oranı ile bu demokrasi şölenine katkı sağladı. YSK'nın ilan ettiği sonuçlara göre AK Parti olarak vekil sayımızı koruduk, İttifak ortağımız MHP'nin vekili sayısının arttırmasıyla da Cumhur İttifakı olarak vekil sayımız 8'e yükseldi. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakı oy oranımızı yüzde 40'ın üzerine getirdik."

Kaynak: İHA
YORUMLAR (5)
  • Mehmet Yavuz: VERMEYİN KARDEŞİM. TEMMUZ DA SAĞLAM ZAM ALACAKLAR. ASGARİ ÜCRETLİYE VERECEKSİN ASIL. DEVLET MEMURU FULL TİME TATİL EKREM GİBİ Cevap Yaz 22 43 Yayından Kaldır
  • Canan NEĞİŞ: Sayın Bakan memurlar insan da biz neyiz pardon? Asgari ücret alıp da Antalya 10 bin lira kira ödeyen biziz daha verdiğiniz maaş kiraya yetmezken bizler ne yapalım? Antalyada kiralardan haberiniz var mı sizin? Keşke memurları düşündüğünüz kadar bizleri de düşünseniz!!! El insaf yaaa el insaf biraz vicdan !!! Cevap Yaz 18 37 Yayından Kaldır
  • hasan osmanoğlu: Doğuda bizde batiya göre kömür ve doğalgaz parası fazla veriyoruz buralardada doğalgaz ve kömür katkisi verilsin Cevap Yaz 30 12 Yayından Kaldır
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Yunan Bakan, Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında konuştu: Erdoğan'ın saltanatı henüz bitmedi Yunan Bakan, Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında konuştu: Erdoğan'ın saltanatı henüz bitmedi

Mevlüt Çavuşoğlu, Tekirdağ, Türkiye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Büyükşehirde bulunan memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı verilecek - Son Dakika


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