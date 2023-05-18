Büyükşehirde bulunan memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı verilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı milletvekilleri ve il başkanları ile birlikte bugün bir basın toplantısı düzenledi.

"MEMURLARA İL E İLÇE BAZINDA KİRA KATKISI VERECEĞİZ"

Kira fiyatlarında yaşanan artışı eleştiren Bakan Çavuşoğlu, "Bu ahlaki de değil, insani de değil. Yasal düzenlemelerle ve ilave tedbirlerle gereğini yapacağız. Büyük şehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz. TOKİ eliyle bölgemize yeni konutları da süratle kazandırıp arz talep dengesini sağlayacağız. İkinci konu da bazı ilçelerimizin tarım teşviklerinden mevzuattaki hükümler nedeniyle faydalanamamış olması. Tarım Bakanlığımızla bunu görüşerek hemen bir çalışmaya başladık. En kısa sürede sonuç alarak Antalya'mızın batısından doğusuna her ilçemizin eşit istifadesine sunacağız. Antalya'mızın tüm sorunlarını ortak bir akıl ile hep birlikte çözmek için Cumhur İttifakı milletvekilleri olarak gece gündüz çalışacağız." dedi.

"SANDIKTAN ÇIKAN İRADEYE SAYGIMIZ SONSUZ"

Seçimleri de değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, "Yüzde 87'ye yaklaşan oranla tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden biri olan 14 Mayıs seçimleri, aziz milletimize ve demokrasimize yakışır bir şölen havasında gerçekleşmiştir. 14 Mayıs'ta sandığa giderek, özgür iradelerini yansıtan tüm vatandaşlarımıza, yurt dışıyla birlikte 56 milyon insanımızın her birine, demokrasimize katkıları ve kıymetli oyları için teşekkür ediyoruz. 14 Mayıs seçimlerinin kazananı Türk demokrasisi ve 85 milyon ferdiyle Türkiye olmuştur. Milletimiz 27 milyonu aşkın oyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan yana teveccüh gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de ekseriyatını 322 vekil ile Cumhur İttifakı'na vererek, İttifakımıza olan güvenini, inancını, ülkemizin geleceğini bizde gördüğünü teyit etmiştir. Cumhurbaşkanımız en yakın rakibine 2 milyon 520 bin oy fark atmasına rağmen Cumhurbaşkanlığı seçimi, yarım puandan daha az bir farkla ikinci tura kalmıştır. Sandıktan çıkan bu iradeye saygımız sonsuz. Yüksek Seçim Kurulunun da ilanıyla 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine gidiyoruz" diye konuştu.

"VEKİL SAYIMIZI KORUDUK"

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 'Şimdi 14 Mayıs'ta elde ettiğimiz başarıyı daha büyük bir zaferle taçlandırma vakti'. Bizler Cumhur İttifakı olarak 28 Mayıs Pazar gününe kadar bu hedef istikametinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 'Türkiye Yüzyılı İçin Hep Birlikte' diyerek arkadaşlarımızla beraber sahada olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçimin ikinci turunda net bir sonuçla sandıktan zaferle çıkacağına inancımız tam. 14 Mayıs seçimlerinde Antalyalı hemşehrilerimiz yüzde 89,35 gibi yüksek bir katılım oranı ile bu demokrasi şölenine katkı sağladı. YSK'nın ilan ettiği sonuçlara göre AK Parti olarak vekil sayımızı koruduk, İttifak ortağımız MHP'nin vekili sayısının arttırmasıyla da Cumhur İttifakı olarak vekil sayımız 8'e yükseldi. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakı oy oranımızı yüzde 40'ın üzerine getirdik."