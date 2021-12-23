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Bakan Dönmez: "Bölgemizin ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğine önemli katkılar sunduk" - Son Dakika

Bakan Dönmez: "Bölgemizin ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğine önemli katkılar sunduk"

23.12.2021 00:58
Bakan Dönmez: "Bölgemizin ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğine önemli katkılar sunduk"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 1'inci Azerbaycan-Türkiye Enerji Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Bölgemizin ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğine önemli katkılar sunduk" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 1'inci Azerbaycan- Türkiye Enerji Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Bölgemizin ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğine önemli katkılar sunduk" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi ziyaretleri kapsamında geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 1'inci Azerbaycan-Türkiye Enerji Forumu'na katıldı.

Forumun açılış konuşmasını yapan Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, 1'inci Azerbaycan-Türkiye Enerji Forumu'nun, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin enerji alanında ittifak düzeyine yükselmesini destekleyen bir platform olduğunu belirtti. Güvenlik, kalkınma ve ilerlemeyi sağlayan Azerbaycan-Türk birliğinin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bölgedeki yeni jeopolitik gerçeklikler ve kalkınma süreçlerinde öncü faktör olduğu kaydeden Şahbazov, "Bu yıl Temmuz 2018'den bu yılın Aralık ayına kadar TANAP üzerinden kardeş Türkiye'ye 13,6 milyar metreküp doğalgaz taşındı. Bu yılın ilk 11 ayında Türkiye'ye taşınan 7,7 milyar metreküp doğalgazın 5,1 milyar metreküpü TANAP tarafından karşılandı. Genel olarak, Şah Deniz sahasından 2007'den bu yana Türkiye gaz piyasasına 85 milyar metreküpten fazla doğalgaz tedarik edilmiştir" dedi.

"Azerbaycan'ın Türkiye'deki yatırımı 19 milyar doların üzerinde"

STAR Petrol Rafinerisi ve Petkim gibi projeleriyle Azerbaycan'ın Türkiye'deki yatırım faaliyetlerine de vurgu yapan Şahbazov, "Azerbaycan'ın Türkiye'deki yatırımı 19 milyar doların üzerinde. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dediği gibi kardeş ülkeye ancak bu kadar para, bu kadar yatırım yapılabilir" dedi.

Forum kapmasında konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Azerbaycan ve Türkiye'nin bir millet iki devlet olduğunu belirterek, "Türkiye ve Azerbaycan iki bedende yaşayan tek ruhtur. Bizim gücümüz kardeşliğimizdir. Kardeşliğimiz ise her zaman bakidir. Özümüz, canımız birdir. Birlikte üzülür, birlikte seviniriz. Önümüze çıkan her engeli birlikte aşarız. Dünyada bizler gibi birbirinin sevinciyle mutlu olan, üzüntüsüyle dertlenen başka ülkeler sanırım yoktur" dedi.

"Bölgemizin ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğine önemli katkılar sunduk"

Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin her geçen gün daha da pekiştiğini vurgulayan Dönmez, "Bir millet iki devlet diyen, bizlere de yüksek iş birliği, ortak hedefler ve her alanda ortaklık yakışır. Bugün de enerji alanındaki iş birliğimizi daha da ileri götürebilmek amacıyla, Azerbaycan-Türkiye Enerji Forumu'nun ilkini gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Burada bu kadar geniş ve üst düzey bir katılımın olması bizlere ülkelerimizin kamu ve özel sektörlerinin enerji ilişkilerimize verdiği yüksek önemi göstermektedir. Şimdiye kadar birlikte ortaya koyduğumuz başarılı iş birlikleri, yeni fırsatların çeşitlendirilmesi ve değerlendirilmesinde bizlere büyük bir cesaret vermektedir" dedi.

Bölgenin ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğine önemli katkılar sunulduğunu belirten Dönmez, "Bilindiği üzere, Bakü-Tiflis- Erzurum (BTE), Bakü-Tiflis- Ceyhan (BTC) ve TANAP gibi büyük altyapı projeleriyle örnek bir iş birliği ruhu ile hareket ederek, bölgemizin ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğine önemli katkılar sunduk. Geçtiğimiz yılın şubat ayında, enerji alanındaki zengin iş birliği potansiyelimize bir yol haritası çizmek üzere Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8'inci Dönem Toplantısı kapsamında Sayın Cumhurbaşkanlarımızın huzurunda "Enerji ve Madencilik Alanlarında İş Birliği Anlaşması'nı imzaladık. Sonrasında, geçen sene Aralık ayında kıymetli meslektaşım Sayın Şahbazov ile birlikte Iğdır- Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın inşası için bir Mutabakat Zaptı imzaladık. Bu noktada SOCAR ve BOTAŞ'ın çalışmalarını en kısa sürede tamamlamasını arzu ediyoruz. Teknik detaylar hallolduktan sonra, inşallah en kısa sürede bu boru hattını hayata geçirmeyi planlıyoruz. Geçtiğimiz aylarda ise Bakü-Tiflis-Erzurum Hattı'ndan gelecek doğalgaza ilişkin bir anlaşma imzaladık. Bu anlaşmanın bizleri son derece memnun ettiğini bir kez daha belirtmek isterim" diye konuştu.

"İş birliğimizi önümüzdeki süreçte daha da ileri seviyeye taşımayı planlıyoruz"

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki iş birliği potansiyeli ve sektörler arasındaki tamamlayıcılık oldukça yüksek düzeyde diyen Dönmez, "Forum kapsamında oluşturulan çalışma gruplarında ele alınan projeler ve konular bu yüksek potansiyeli de teyit etmektedir. Mevcut iş birliğimizi önümüzdeki süreçte daha da ileri seviyeye taşımayı planlıyoruz. Söz konusu iş birliğini geliştirmek için hangi adımları atacağımızı değerli dostum Şahbazov ile yapmış olduğumuz toplantıda birlikte değerlendirdik. Tüm bu iş birliği sürecine ülkelerimizin güçlü siyasi iradelerinin yanı sıra, şirketlerimizin gayret ve kabiliyetlerinin de etkisinin büyük olduğu aşikardır. Bu noktada, SOCAR'ın Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımcı olmasından duyduğumuz memnuniyeti dile getirmek isterim. SOCAR'ın ülkemizdeki faaliyetlerine verdiğimiz güçlü desteğin bir benzerini, Azerbaycan'da TPAO ve BOTAŞ'a artarak veriliyor olmasından da memnuniyet duyduğumu bir kez daha dile getiriyorum" dedi.

Azerbaycanlı uzmanlara eğitimler verildi

İki ülke arasındaki enerji iş birliği akışının yalnızca hidrokarbon alanı ile sınırlı kalmadığının altını çizen Dönmez, "Azerbaycanlı uzmanlara 2019 yılından bu yana; elektrik piyasası serbestleşmesi, yenilenebilir enerji mevzuatı ve yatırım modelleri başta olmak üzere toplam 5 eğitim verildi. Bu eğitimlerimizi önümüzdeki dönemde de artırarak devam edeceğiz. Diğer yandan, Azerbaycan'ın zafer ile taçlandırdığı Vatan Muharebesi ile işgalden kurtardığı bölgelerde hayata geçirmeyi planladığı 'Yeşil Enerji' konseptinde gerek kamu gerek özel sektörümüz ile Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Böylelikle, gerek bölgede kalıcı barışın tesisi gerek işgalden kurtarılan bölgelerin yeniden inşası için Azerbaycan ile koordine şekilde çalışmayı ve birlikte hareket etmeyi sürdüreceğiz. Hidrokarbon alanında kat ettiğimiz yol ve birlikte gerçekleştirdiğimiz birçok başarılı iş birliğinin, yenilenebilir enerji alanına da taşınmasıyla ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Forum, her yıl dönüşümlü olarak düzenlenecek

Forum kapsamında enerji ve madencilik alanlarını kapsayan 5 anlaşma imzalanacağını vurgulayan Dönmez, "Bu anlaşmaların ülkelerimizin enerji ve madencilik başta olmak üzere tüm sektörlere büyük katkılar sunacağını düşünüyorum. Karşılıklı iş birliğimizin, ülkelerimiz arasındaki yakın ilişkilere uygun şekilde artarak devam etmesini canı gönülden temenni ediyorum. Nitekim ülkelerimiz arasında hayata geçirilen ve planlanan projeler, 2 ülke olarak iş birliği potansiyelimizin ne kadar yüksek olduğunu her seferinde bizlere gösteriyor. Bu kapsamda, bu yüksek potansiyelimizi hayata geçirmek üzere, karşılıklı diyalog mekanizmalarımızı zenginleştiren bir platform olarak Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu'nu birlikte tesis ettik. Bu forum vesilesiyle, enerjinin birçok alanında oluşturduğumuz yetkin çalışma gruplarında, ilgili kamu ve özel sektörümüzden temsilciler yer alıyor. Her yıl dönüşümlü olarak Türkiye ve Azerbaycan'da düzenlemeyi öngördüğümüz Enerji Forumunun, kamu ve özel sektörlerimizin birlikte sunacağı katkılarla iş birliğimizi hem ülkelerimizde hem de üçüncü ülkelerde geliştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Bir sonraki toplantı Türkiye'de olacak

Dün ve bugün gerçekleştirilen toplantılarda oldukça önemli hususlara değinildiğini ve somut proje fırsatlarının belirlendiğini de söyleye Dönmez, "Enerji iş birliğimiz ağırlıklı olarak hidrokarbon alanından müteşekkil olmakla birlikte burada yapılan çalışmalar göstermiştir ki biz enerjinin her alanında bugüne kadar gösterdiğimiz başarılı iş birliğinin daha nicelerini ortaya koyabiliriz. Başarılı iş birlikleri için temel olan karşılıklı irade her 2 ülkede de mevcut, buna şüphe yok. Bu noktada bizim siz özel sektör temsilcilerimizden beklentimiz, bu karşılıklı güçlü iradeden istifade ederek her 2 ülkenin yararına projeler ortaya koymanız ve kardeşliğimizi güçlendirmenizdir. Bu forumun temel amacı da bizce budur. Düzenli aralıklarla gerçekleştirmeyi planladığımız Enerji Forumu'nun bir sonraki toplantısında sizleri Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağımı ifade etmek isterim. Bu başarılı forumun ve organizasyonun hazırlıklarında ve hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

5 anlaşma imzalandı

Dönmez ve Şahbazov Azerbaycan-Türkiye 1'inci Enerji Forumu Protokolü'nü imzaladıktan sonra, Türkiye Hükümeti ve Azerbaycan Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliği Anlaşması, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Azerbaycan Enerji Bakanlığı arasında doğalgaz teslimatına yönelik mutabakat zaptı, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ve MTA Uluslararası Madencilik Anonim Şirketi ile Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Kaynakları Kullanımı Devlet Ajansı ve Azer Gold Şirketi arasında yer bilimleri ve madencilik alanında iş birliği yapılmasına ilişkin mutabakat zaptı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ile Milli Jeoloji Değerlendirme Hizmeti arasında yerbilimleri alanında iş birliği yapılmasına ilişkin mutabakat zaptına da imza attı.

Dönmez, ziyareti kapsamında Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Foruma Bakan Dönmez'in yanı sıra Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov Azerbaycan Devlet Petrol Şirket (SOCAR) Başkanı Rövneg Abdullayev, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Genel Müdürü Burhan Özcan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdür Orhan Kaldırım katıldı. - BAKÜ

Togo Cumhuriyeti, Azerbaycan, Türkiye, Enerji, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Dönmez: 'Bölgemizin ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğine önemli katkılar sunduk' - Son Dakika


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