Bakan Ersoy, Manisa'da Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin açılışına katıldı Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Bakan Ersoy, Manisa'da Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin açılışına katıldı Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana ile başlayıp Manisa ile devam eden ve 20 şehri içine alan Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, 6 bin 800'den fazla etkinlik ile yaklaşık 45 bin sanatçıyı vatandaşlarla buluşturacaklarını belirtti.

17.05.2025 11:00
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana ile başlayıp Manisa ile devam eden ve 20 şehri içine alan Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, 6 bin 800'den fazla etkinlik ile yaklaşık 45 bin sanatçıyı vatandaşlarla buluşturacaklarını belirtti.

Bakan Ersoy, Yeni Manisa Müzesi'nde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, festivali 2021'de başlattıklarını hatırlattı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin, yıldan yıla amaçlarına hakkıyla hizmet ederek kültür ve tarihin ihya edildiği, sanatın ve sanatçının desteklendiği, milyonlarca vatandaşın birlik ve beraberlik içinde buluştuğu dünyanın en kapsamlı festivali konumuna geldiğini anlatan Ersoy, bu yolda emeği geçenlere teşekkür etti.

Ersoy, Avrupa Festivaller Birliği üyesi Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin, 5. yılında 7 bölge 20 şehir gibi muazzam bir yaygınlığa ulaştığını ve 8 ay süren bir kültür sanat mevsimine dönüştüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

" Mardin, Malatya ve Kayseri ile birlikte Manisa da bu yıl festival şehirlerimiz arasına katılmış, bu toprakların medeniyet mirası da diğer şehirlerimiz gibi markamıza eşsiz bir değer katmıştır. Biz de Manisa'mızı kültür ve sanatla bezeyerek bunun karşılığını vereceğiz. Bugün başlayan ve 9 gün sürecek festivalimiz kapsamında, 33 noktada gerçekleştireceğimiz 520 etkinlikte sizleri ağırlayacağız. Konserler, opera ve tiyatro temsilleri, film gösterimleri, sergi ve söyleşiler, çocuk etkinlikleri, atölye ve çalıştaylar olacak. Sahneden perdeye, gelenekselden dijitale sanatın bütün zenginliğini burada görecek, eğlenerek, öğrenerek, yaparak deneyimleyeceksiniz. Festivalin ziyaretçisi değil bir parçası olarak bu şölende yerinizi alacaksınız."

Festival kapsamında Murat Boz, Bayhan, Ferhat Göçer, Ebru Yaşar, Uğur Işılak, Kıraç, Merve Özbey, Fatma Turgut ve Gökhan Türkmen'in sahne alacağını dile getiren Ersoy, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı konseri coşkusunun da festivalde yer alacağını söyledi.

Festivalin, Manisa'nın sosyal hayatı kadar ekonomisi ve turizmi için de ciddi kazanım olacağına inandığını belirten Ersoy, "Bu yıl Adana ile başlayıp Manisa ile devam eden ve 20 şehri içine alan bu eşsiz şölende, 1000'den fazla mekanda düzenleyeceğimiz 6 bin 800'den fazla etkinlik ile yaklaşık 45 bin sanatçımızı halkımızla buluşturuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, sözlerimizi daima somut hizmet ve eserlerle, hedef ve amaçlarımızı rekor üzerine rekor kıran rakamlarla taçlandırdık. İşte 5 yıllık süreç, işte rakamlar... Çok şükür yine sözlerimizin arkasında durduk, yine hizmet ve eser çıtasını yukarıya taşıdık. Yolumuza her alanda daha iyisi, daha fazlası için devam edeceğiz." dedi.

Yeni Manisa Müzesi

Bakan Ersoy, Yeni Manisa Müzesi'nin açılışını da festival vesilesiyle bugün yaptıklarını ifade ederek, müze hakkında bilgi verdi.

Manisa'ya yakışır bir eser olarak inşa ettikleri kompleksin, 8 bin 245 metrekare kapalı alana sahip olduğunu ve yaklaşık 2 bin 400 metrekarelik sergileme bölümü içerdiğini anlatan Ersoy, şöyle konuştu:

"Yeni Manisa Müzesi interaktif sunum teknikleriyle tasarlanmış olup, ziyaretçilerin hem izleyen hem de deneyimleyen bireyler olmalarını amaçlamıştır. Bu çağdaş yaklaşım dahilinde kullanılan ve tematik sergilemeleri destekleyen filmler, dijital uygulamalar, bilgi panoları ve canlandırmalar ilgiyi artırmakta, merakı beslemekte, müzemize değer, öğrenme çabasına keyif ve kolaylık katmaktadır. Şu anda müzemizde 1700'den fazla eseri sergilemekteyiz. Pişmiş toprak, cam ve kemikten taş, bronz ve altın eserlere uzanan bir çeşitlilik ve zenginlik, teşhirde yerini almış durumda. Hem Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin hem de Yeni Manisa Müzemizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

Ersoy, konuşmasının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehit ile gazileri rahmet ve minnetle yad ederek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Bakan Ersoy ve beraberindekiler, müzeyi gezdi.

Törene, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur ve Ahmet Mücahit Arınç, AK Parti İl Başkanı Süleyman Turgut ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Bakan Ersoy, Manisa'da Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin açılışına katıldı Açıklaması - Son Dakika

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