Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Binlerce insanın sığındığı Refah, İsrail\'in saldırılarına maruz kalıyor

Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Binlerce insanın sığındığı Refah, İsrail'in acımasızca saldırılarına maruz kalıyor. Bugün güçlü bir direniş sergileyen Filistinli kardeşlerimiz önü alınamayan bir vahşete ve soykırıma maruz kalıyor" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi Uluslararası Konferansı'na katıldı. Ankara'da özel bir otelde gerçekleştirilen konferansta konuşan Bakan Göktaş, kadın erkek eşitliğine duyarlı planlama ve bütçelemeye yönelik birçok proje geliştirdiklerini ve bunun neticesinde Türkiye'nin kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçelemeyi aktif olarak uygulayan OECD ülkeleri arasında 23'üncü sırada yer aldığını söyledi. Refah'ta yaşanan soykırım hakkında da konuşan Bakan Göktaş, binlerce insanın soykırıma uğradığını söyledi.

"Her alanda kadını güçlendiren bir siyaset anlayışıyla hareket ettik"

Kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçelerle toplumda adalet duygusunun güçleneceğine inandıklarını söyleyen Bakan Göktaş, "Kadına yönelik ayrımcılık ve şiddete karşı sağlam tedbirler alan ülkemiz, her alanda kadını güçlendiren bir siyaset anlayışıyla hareket etti. Türkiye'de bütün siyasi ve idari birimler, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün katılımıyla kadınların temsil alanı genişletildi. Kadınların güçlenmesine yönelik düzenlemeler, uluslararası standartlarda belirlenen yasalar ile güvence altına alındı. Biz de bakanlık olarak bu yasalar çerçevesinde kadın ve erkek için fırsat eşitliği sağlamaya yönelik sosyal politikalar geliştiriyor ve uyguluyoruz. Kadın erkek eşitliğine duyarlı planlama ve bütçeleme çalışmalarını da bu sürecin en belirleyici unsurlarından biri olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.

"Bakanlık olarak ilgili tüm paydaşlarımızla birlikte harekete geçtik"

Türkiye'de kadın erkek eşitliğine duyarlı planlama ve bütçeleme ile ilgili ilk sistematik çalışmaların 2012 yılında başlatıldığını belirterek, bu konuda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Göktaş, "Bu çalışmalarda özellikle yerel yönetimlerin kent konseyleri ve kadın sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte katılımcı bir model oluşturulması hedeflendi. Bu model ile yerel hizmet sunumlarının kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçeleme prensipleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlandı. Eş zamanlı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda bu konuyla ilgili bir alt komisyon oluşturuldu. Komisyonun 2014 yılında yayımladığı rapor, kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçeleme için güçlü bir çağrı niteliğindedir. Bu çağrıyla birlikte bakanlık olarak, ilgili tüm paydaşlarımızla birlikte harekete geçtik. Konuya verilen önem dolayısıyla bu çalışmayı Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı bizzat titizlikle takip ediyor. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun da kıymetli desteklerini aldık. Ayrıca Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ile uygulama ortağı olarak birlikte çalıştık. 2021 yılında hazırlık süremizi tamamladık ve 'Türkiye'de Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi'ni başlattık" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye, kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçelemeyi aktif olarak uygulayan OECD ülkeleri arasında 23. sırada yer alıyor"

Kadın erkek eşitliğine duyarlı planlama ve bütçelemeye yönelik çalışmaların sonuç verdiğinin altını çizen Bakan Göktaş, "Bu süreçte bütçe rehberlerimiz, projeye uygun şekilde güncellendi. Bütçe programlarındaki kadın erkek eşitliğine duyarlı gösterge sayıları artırıldı. Aynı zamanda üst politika metinlerinde ve stratejik planlarda kadınların güçlenmesi konusuna geniş yer verildi. Bugün, uluslararası kuruluşların Türkiye'yi kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçe uygulayan ülkeler arasında göstermesi, kat ettiğimiz bu mesafenin en önemli kanıtlarından biridir. Bu kapsamda Türkiye, kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçelemeyi aktif olarak uygulayan OECD ülkeleri arasında 23. sırada yer alıyor" ifadelerini kullandı.

"Binlerce insanın sığındığı Refah, İsrail'in acımasızca saldırılarına maruz kalıyor"

Eşitlik gibi evrensel bir konuda uluslararası katılımla oluşan sinerjinin insanlığın ortak problemlerine çözüm olabileceğine inandığını ifade eden Bakan Göktaş, "Bugün bu problemlerin en büyüğü Gazze'de, Refah Kapısı'nda yaşanıyor. Binlerce insanın sığındığı Refah, İsrail'in acımasızca saldırılarına maruz kalıyor. Bugün güçlü bir direniş sergileyen Filistinli kardeşlerimiz önü alınamayan bir vahşete ve soykırıma maruz kalıyor. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin yayınlandığı yıldan bugüne işgal altında olan Filistin topraklarında kadın erkek bütün Filistinliler için huzur ve barış diliyorum" dedi. - ANKARA