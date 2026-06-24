Bakan Göktaş: Genç Kadınların Sözü Geleceğin Stratejik Değeri

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, genç kadınların sözünü, geleceğin inşasında stratejik bir değer olarak görüyoruz. Bu nedenle, ALLY for Future Programı'nı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Göktaş, Ankara'da bir otelde düzenlenen 'ALLY for Future: Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı' Kapanışı ve Sertifika Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Göktaş, "Burada geçirdiğimiz süre boyunca hep birlikte çok kıymetli konuları ele aldık. Liderliği konuştuk. Temsili, katılımı, adaleti, insan haklarını konuştuk. Gazze'de yaşanan acıları, kriz zamanlarında insan kalabilmenin sorumluluğunu paylaştık. Yapay zekayı, iklimi, aileyi, nüfusu, geleceği ve bu gelecekte genç kadınların nasıl bir rol üstleneceğini değerlendirdik. Ama bence en kıymetlisi şu oldu. Birbirimizin niyetine, heyecanına ve dünyaya karşı duyduğu sorumluluğa yakından tanıklık ettik. Bu programın bizlere bıraktığı en güçlü iz, aramızda kurulan gönül bağı oldu. Farklı ülkelerden geldiniz. Farklı diller, farklı kültürler, farklı hayat tecrübelerine sahipsiniz. Fakat birkaç gün içinde gördük ki, kalbimizde taşıdığımız meseleler birbirine çok yakın. Hepimiz daha adil bir dünya istiyoruz. Her birimiz, kadınların emeğinin, bilgisinin ve sözünün daha güçlü karşılık bulduğu bir hayat için çalışıyoruz. Ailelerin güçlendiği, çocukların güvenle büyüdüğü, gençlerin kendini değerli hissettiği bir dünyanın kapısını birlikte aralamaya gayret ediyoruz. Tüm bunların gerçekleşmesi atacağımız küçük, ama samimi adımlarla mümkün. Ben liderliği, biraz da burada görüyorum. Liderlik, her zaman kalabalıkların önünde konuşmak değildir. Bazen kimsenin görmediği bir yerde doğru olanı yapmaktır. Bir yüreğe cesaret, bir hayale yol, bir insana umut olabilmektir. Yürüdüğünüz yolda başkalarına güç verebilmektir. Sakın 'Ben tek başıma ne yapabilirim?' diye düşünmeyin. Çünkü dünyada iyi olan ne varsa, çoğu zaman bir kişinin samimi niyetiyle, vazgeçmediği gayretiyle başladı. Her biriniz kendi ülkenizde, kendi çevrenizde, sahip olduğunuz meslekte, ailenizin içinde çok değerli bir etki alanına sahipsiniz. Belki bazılarınız akademide yol alacak. Bazılarınız diplomaside görev üstlenecek. Kiminiz sivil toplumda çalışacak. Kamuda, medyada, girişimcilikte, kültürde, eğitimde, sosyal politikalarda iz bırakacaksınız. Belki de, burada kurduğunuz dostluklarla başka bir ülkelerde ortak çalışmalar başlatacaksınız. Bunların hepsi mümkün. Çünkü sizde yalnızca gençliğin enerjisi yok. Hepinizi ortak bir noktada buluşturan, çok güçlü bir özelliğiniz var. Bulunduğunuz toplumlara değer katma ve güçlü yarınlar inşa etme iradesi. Değişimin öncüsü olma cesareti. Daha iyi bir geleceği kurma gayreti. Bu çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

'KÖKLERİMİZLE BAĞIMIZI KOPARMAMALIYIZ'

Göktaş, bugün bilgiye ulaşmanın kolay olduğunu vurgulayarak, "Teknoloji çok hızlı ilerliyor. Yeni imkanlar, yeni alanlar, yeni meslekler ortaya çıkıyor. Fakat tüm bu değişimin içinde insanın vicdanını ve ahlaki duruşunu koruması daha da önemli hale geliyor. Yapay zekayı konuşurken insan aklını ve vicdanını unutmamalıyız. İklim krizini konuşurken bize emanet edilen dünyayı hatırlamalıyız. Kadının güçlenmesini konuşurken dayanışmanın değerini kaybetmemeliyiz. Aileyi konuşurken sevginin, güvenin ve aidiyetin insan hayatındaki yerini ihmal etmemeliyiz. Geleceği konuşurken köklerimizle bağımızı koparmamalıyız. Çünkü biz geleceğe yürürken yanımıza sadece bilgimizi almıyoruz. İnancımızı, hafızamızı, değerlerimizi, ailelerimizin duasını, toplumlarımızın beklentisini ve insanlığa karşı sorumluluğumuzu da alıyoruz. Bu yüzden sizlerin liderliği çok anlamlı. Genç Müslüman kadınlar olarak dünyaya söyleyecek güçlü bir sözünüz var. Bu söz, savunmada kalan, taklit eden bir söz olmayacak. Kendi köklerinden beslenen, bugünü anlayan, geleceğe cesaretle bakan özgüvenli bir söz olacak. Ben sizlerde bunu görüyorum. Bizler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, genç kadınların sözünü, geleceğin inşasında stratejik bir değer olarak görüyoruz. Bu nedenle, ALLY for Future Programı'nı sürdürmeye devam edeceğiz. İslam ülkelerinden genç kadınları, ortak bir ses ve ortak bir gelecek fikri etrafında buluşturmaya gayret edeceğiz. Bu anlamda, ALLY ruhunun ülkelerinizde, kurumlarınızda atacağınız yeni adımlarda sizlere rehberlik etmesini diliyorum. Lütfen burada kurduğunuz bağı koruyun. Birbirinizi takip edin, birbirinizden haberdar olun, çalışmalarınızı paylaşın. Birinizin başarısı diğerine ilham olsun. Bugün burada başlayan tanışıklıklar, yarın çok daha büyük iyiliklerin vesilesi olabilir. Ben buna yürekten inanıyorum. Ankara'dan ayrılırken burada bir dostluk bıraktığınızı bilmenizi isterim. Kapımızın ve gönlümüzün sizlere açık olduğunu, dualarımızın sizlerle olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun" dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Göktaş, 18-30 yaş aralığındaki 31 genç kadına sertifika takdiminde bulundu. Program, aile fotoğrafı ile son buldu.