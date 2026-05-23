Bakan Göktaş SBTÜ Ek Hizmet Birimleri Açılışına Katıldı

SBTÜ'NÜN EK HİZMET BİRİMLERİ AÇILIŞINA KATILDI

Aile Sosyal ve Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin (SBTÜ) ek hizmet birimlerinin açılış programına katıldı. Üniversitenin konferans salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Bakan Göktaş, "Günümüz dünyası çok hızlı değişiyor. Bilgiye ulaşmak, teknolojiyi doğru kullanmak ve yeniliklere açık olmak her zamankinden daha önemli. İletişim teknolojilerindeki dönüşümler, dijital dünyadaki değişimler, üretken yapay zeka araçlarındaki yenilikler, bizleri farklı yetkinliklerin önem kazandığı yeni bir iş dünyasına taşıyor. Üniversitelerimiz de bu değişimin en önemli merkezlerinden biridir. Çünkü üniversite, sadece ders anlatılan bir yer de değildir. Gençlerin hayata hazırlandığı, düşünmeyi öğrendiği, sorumluluk bilinci kazandığı ve ülkesine katkı sunma anlayışı kazandığı güçlü bir eğitim yuvasıdır. Genç zihinlerin yol gösterici anlatılarla buluştuğu köklü bir kültür iklimidir. Bu yüzden üniversitelerimizi, gençlerimizin karakterini, ufkunu ve sorumluluk duygusunu güçlendiren stratejik kurumlar olarak görüyoruz" dedi.

'SBTÜ'NÜN ORTAYA KOYDUĞU BAŞARILAR BİZİ GURURLANDIRMAKTADIR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı gençlerin katkısıyla inşa etmenin gayreti içinde olduklarını ifade eden Bakan Göktaş, "Bu hedef doğrultusunda hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; bilgiyi değerle buluşturan güçlü bir eğitim anlayışıdır. Bilgiye ulaşmaktan ziyade, bilgiyi işleyip anlam üretmenin daha değerli hale geldiği bir dünyada, bu yeni modelin önemini ayrıca ifade etmek isterim. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitemizin de, bu doğrultuda, kısa zamanda ortaya koyduğu başarılar bizleri gururlandırmaktadır. Gençlerimize sunduğu imkanlarla ve eğitim anlayışıyla Sivas'ın geleceğine değer katmaktadır. Özellikle mühendislik ve havacılık alanlarında benimsediği yenilikçi eğitim modeli, üniversitemizin güçlü yönlerinden biridir. Bu alanlarda eğitim alan gençlerimizin küresel ölçekte rekabet edebilen bireyler olarak yetişmesine önemli katkı sunuyor. Eğitim hayatları boyunca sektörle, üretimle ve sahayla temas kurmaları, gençlerimizin hayata hazır, kendine güvenen ve üretime katılan bireyler olarak yetişmelerini sağlıyor. Üniversitemizin son yıllarda bilimsel çalışmalar alanında devlet üniversiteleri arasında öne çıkması, şehrimizin yükseköğretim vizyonunu güçlendiren önemli bir gelişmedir" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Bakan Göktaş, üniversitenin ek birimlerinin açılışını gerçekleştirdi. Programda ayrıca üniversite tarafından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e fahri doktora unvanı verildi.

Hüsnü Ümit AVCI - Uğur YİĞİT/SİVAS,