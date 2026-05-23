Bakan Göktaş SBTÜ Ek Hizmet Birimleri Açılışına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Göktaş SBTÜ Ek Hizmet Birimleri Açılışına Katıldı

Bakan Göktaş SBTÜ Ek Hizmet Birimleri Açılışına Katıldı
23.05.2026 19:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin ek hizmet birimlerinin açılışında konuştu, üniversitenin başarılarını ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni vurguladı.

SBTÜ'NÜN EK HİZMET BİRİMLERİ AÇILIŞINA KATILDI

Aile Sosyal ve Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin (SBTÜ) ek hizmet birimlerinin açılış programına katıldı. Üniversitenin konferans salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Bakan Göktaş, "Günümüz dünyası çok hızlı değişiyor. Bilgiye ulaşmak, teknolojiyi doğru kullanmak ve yeniliklere açık olmak her zamankinden daha önemli. İletişim teknolojilerindeki dönüşümler, dijital dünyadaki değişimler, üretken yapay zeka araçlarındaki yenilikler, bizleri farklı yetkinliklerin önem kazandığı yeni bir iş dünyasına taşıyor. Üniversitelerimiz de bu değişimin en önemli merkezlerinden biridir. Çünkü üniversite, sadece ders anlatılan bir yer de değildir. Gençlerin hayata hazırlandığı, düşünmeyi öğrendiği, sorumluluk bilinci kazandığı ve ülkesine katkı sunma anlayışı kazandığı güçlü bir eğitim yuvasıdır. Genç zihinlerin yol gösterici anlatılarla buluştuğu köklü bir kültür iklimidir. Bu yüzden üniversitelerimizi, gençlerimizin karakterini, ufkunu ve sorumluluk duygusunu güçlendiren stratejik kurumlar olarak görüyoruz" dedi.

'SBTÜ'NÜN ORTAYA KOYDUĞU BAŞARILAR BİZİ GURURLANDIRMAKTADIR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı gençlerin katkısıyla inşa etmenin gayreti içinde olduklarını ifade eden Bakan Göktaş, "Bu hedef doğrultusunda hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; bilgiyi değerle buluşturan güçlü bir eğitim anlayışıdır. Bilgiye ulaşmaktan ziyade, bilgiyi işleyip anlam üretmenin daha değerli hale geldiği bir dünyada, bu yeni modelin önemini ayrıca ifade etmek isterim. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitemizin de, bu doğrultuda, kısa zamanda ortaya koyduğu başarılar bizleri gururlandırmaktadır. Gençlerimize sunduğu imkanlarla ve eğitim anlayışıyla Sivas'ın geleceğine değer katmaktadır. Özellikle mühendislik ve havacılık alanlarında benimsediği yenilikçi eğitim modeli, üniversitemizin güçlü yönlerinden biridir. Bu alanlarda eğitim alan gençlerimizin küresel ölçekte rekabet edebilen bireyler olarak yetişmesine önemli katkı sunuyor. Eğitim hayatları boyunca sektörle, üretimle ve sahayla temas kurmaları, gençlerimizin hayata hazır, kendine güvenen ve üretime katılan bireyler olarak yetişmelerini sağlıyor. Üniversitemizin son yıllarda bilimsel çalışmalar alanında devlet üniversiteleri arasında öne çıkması, şehrimizin yükseköğretim vizyonunu güçlendiren önemli bir gelişmedir" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Bakan Göktaş, üniversitenin ek birimlerinin açılışını gerçekleştirdi. Programda ayrıca üniversite tarafından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e fahri doktora unvanı verildi.

Hüsnü Ümit AVCI - Uğur YİĞİT/SİVAS,

Kaynak: DHA

Teknoloji, Politika, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Göktaş SBTÜ Ek Hizmet Birimleri Açılışına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa İstanbul günü sert yükselişle kapattı Borsa İstanbul günü sert yükselişle kapattı
TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Yardım etmek isterken canından oldu: Yozgat’ta kaza yerinde otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı Yardım etmek isterken canından oldu: Yozgat'ta kaza yerinde otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı
İzmir’de doktora darp davasında sanığa 24 ay taksitle ceza İzmir'de doktora darp davasında sanığa 24 ay taksitle ceza
Bernardo Silva gelecekte transfer olmak istediği takımı açıkladı Bernardo Silva gelecekte transfer olmak istediği takımı açıkladı
Karşıyaka Stadı için beklenen karar meclisten geçti Karşıyaka Stadı için beklenen karar meclisten geçti
Kenan Yıldız, Serie A’da sezonun en iyi genç oyuncusu seçildi Kenan Yıldız, Serie A'da sezonun en iyi genç oyuncusu seçildi
Kılıçdaroğlu, CHP’nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’nu görevden aldı Kılıçdaroğlu, CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nu görevden aldı
Gazeteci Sinan Burhan’dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu genel merkeze geldiği gün 3 vekil istifa edecek Gazeteci Sinan Burhan'dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu genel merkeze geldiği gün 3 vekil istifa edecek
ABD İstihbarat Direktörü Gabbard, Trump’a istifasını sundu ABD İstihbarat Direktörü Gabbard, Trump'a istifasını sundu
250 kilo ağırlığındaki kişinin cenazesi evinden forkliftle çıkarıldı 250 kilo ağırlığındaki kişinin cenazesi evinden forkliftle çıkarıldı
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz

19:42
CHP Kurultayı soruşturmasında dikkat çeken ifadeler: Kızım iş için görüşmüş olabilir
CHP Kurultayı soruşturmasında dikkat çeken ifadeler: Kızım iş için görüşmüş olabilir
19:30
Trump kafa karıştıran sosyal medya paylaşımlarına yine başladı
Trump kafa karıştıran sosyal medya paylaşımlarına yine başladı
19:30
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig’e yükseldi
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükseldi
19:21
104 kuralı başını yaktı Okan Buruk yıldız futbolcusunu takımda istemiyor
10+4 kuralı başını yaktı! Okan Buruk yıldız futbolcusunu takımda istemiyor
19:11
EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga ve CEO’su Chus Bueno, Fenerbahçe’den özür diledi
EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga ve CEO'su Chus Bueno, Fenerbahçe'den özür diledi
18:39
Özgür Özel’in ’genel başkan’ unvanı TBMM’nin resmi sitesinden kaldırıldı
Özgür Özel'in 'genel başkan' unvanı TBMM'nin resmi sitesinden kaldırıldı
18:13
Gözyaşlarına boğuldu Kenan Yıldız’ın ardından milli takımda bir şok sakatlık daha
Gözyaşlarına boğuldu! Kenan Yıldız'ın ardından milli takımda bir şok sakatlık daha
17:35
Dursun Özbek yeniden Galatasaray Başkanı
Dursun Özbek yeniden Galatasaray Başkanı
16:29
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
16:28
Dorukhan Büyükışık’ın ölümünde tutuklu sayısı 23’e yükseldi Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde tutuklu sayısı 23'e yükseldi! Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
15:33
Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
15:15
Beklentilerin çok uzağında Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek
Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 20:44:25. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş SBTÜ Ek Hizmet Birimleri Açılışına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.