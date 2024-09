Bakan Güler Bayburt\'ta Açıklamalarda Bulundu

Politika

Türkiye Buluşmaları kapsamında Bayburt'ta bir dizi programlara katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, basına açıklamalarda bulundu. Bamsı Beyrek Seyir Terası'nda düzenlenen basın toplantısında baba ocağı Bayburt'ta olmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Bakan Güler, hükümetin kapsamlı vizyonuyla Bayburt'un her geçen gün daha modern, daha yaşanabilir bir şehir haline geldiğini belirterek, şunları söyledi: "Bayburt, milli ve manevi değerlerine sahip çıkmada, davasına vefa göstermede, zirvelerin şehridir. İşte kahraman atalarımızın torunları olan Bayburtlu hemşehrilerimin bugün de gösterdiği kararlı milli duruş, ülkemizin birlik ve beraberliğinin teminatıdır. Türkiye, son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; her alanda, ülkemizin dört bir yanına yapılan büyük yatırımlar ve üretilen hizmetlerle çok daha gelişmiş bir seviyeye yükselirken;

Bayburt'umuz da, ülkemizin tüm şehirleri gibi hükümetimizin ortaya koyduğu eser ve hizmet siyaseti ile pek çok alanda ciddi bir gelişim kaydetmiştir. Bu süreçte; ulaştırmadan sağlığa, tarımdan hayvancılığa, eğitimden spora, çevre ve şehircilikten turizme kadar her alanda önemli yatırımlar ve projeler kararlılıkla hayata geçirildi, geçiriliyor. Hükümetimizin bu kapsamlı vizyonuyla Bayburt'umuz her geçen gün daha modern, daha yaşanabilir bir şehir haline geliyor. Şehrimizde her alanda belirgin bir şekilde yaşanan bu dönüşüm, Bayburt'umuzun gerçek potansiyelinin de ortaya çıkmasını sağladı. Çok şükür bölgesinde huzurun merkezi olarak gıpta edilen şehrimiz artık sahip olduğu imkanlarla da örnek bir şehir olma yolunda hızla ilerliyor. Sevgili hemşehrilerimiz için ne yapsak azdır. Bunun için hem yerel yönetim hem de merkezi hükümet olarak; durmadan, yorulmadan Bayburt'umuzu daha da geliştirmek düsturuyla hizmetlerimize devam edeceğiz. Bu bağlamda Bayburtlu hemşehrilerimizin, beklenti ve taleplerini de yakından ve dikkatle izliyor; ayrıca sizlerden gelen önerileri de her zaman önemsiyor ve takip ediyoruz. Tüm bunların yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı olarak bizler de Bayburt'umuzun gelişimine yönelik katkılar sunma gayretindeyiz."

"Huzurumuzu koruyabilmek için devlet ve millet olarak her alanda, her zaman güçlü ve uyanık olmak zorundayız"

Kahraman Türk ordusunun yıllardır terörü yok etmek adına gerçekleştirdiği kapsamlı operasyonlar sonucunda terörle mücadelede tarihi başarılar elde ettiğinin altını çizen Bakan Güler, konuşmasına şöyle devam etti: "Şehrimizin medar-ı iftiharı olan 17'nci Komando Tugay Komutan Yardımcılığımızın, kahramanlar yurdu Bayburt'ta olması, eminim ki tüm hemşehrilerim için ayrı bir gurur vesilesidir. Etrafımızın ateş çemberi olduğu bu kritik coğrafyada var olabilmek ve huzurumuzu koruyabilmek için devlet ve millet olarak her alanda, her zaman güçlü ve uyanık olmak zorundayız. Bu çerçevede kahraman ordumuz, yıllardır ülkemizin enerjisini tüketen terörü yok etmek için yurt içi ve sınır ötesinde gerçekleştirdiği kapsamlı operasyonlar sonucunda terörle mücadelede tarihi başarılar elde ediyor. Artık ülkemize yönelik tehditleri sınırlarımıza dayanmadan, kaynağında bertaraf ederken; diğer yandan da birçok coğrafyada, barış ve istikrarın tesisine yönelik gayretlerimizi sürdürüyoruz."

"Türkiye Yüzyılı hedeflerimize büyük bir azim ve şevkle yürümekteyiz"

Türkiye'nin yaptığı girişimlerle adından söz ettiren bir ülke olduğunu ifade eden Bakan Güler, "Temel hedefimiz; şu ana kadar her alanda elde ettiğimiz başarıları korumak ve daha yüksek seviyelere çıkarmaktır" dedi. Ülke olarak Türkiye Yüzyılı hedeflerine büyük bir azim ve kararla yüründüğünü sözlerine ekleyen Bakan Güler, "Yaptığımız bu çok yönlü girişimler; Türkiye'nin küresel bir aktör haline dönüştüğünü; müzakere masalarının mimarı ve vazgeçilmez bir üyesi haline geldiğini de en açık şekilde ortaya koymaktadır. Terörle mücadelenin başarıyla yürütülmesinde, ülkemizin uluslararası arenada siyasi ve askeri etkinliğinin sağlanmasında; asil milletimizin gururu olan yerli, milli ve modern savunma sanayimizin geliştirilmesi de belirleyici bir rol oynuyor. Elbette kat edecek daha çok yolumuz olduğunun da bilincindeyiz. Temel hedefimiz; şu ana kadar her alanda elde ettiğimiz başarıları korumak ve daha yüksek seviyelere çıkarmaktır. Bu doğrultuda, Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi süreçte 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize büyük bir azim ve şevkle yürümekteyiz. Bu kutlu yürüyüşte Bayburt'umuzun, hemşehrilerimizin, bizlerle olduğunu bilmek, desteğini hissetmek en önemli dayanağımız ve ilham kaynağımızdır" şeklinde konuştu.

"Bayburt'umuzu Türkiye Yüzyılı'nın marka şehirlerinden biri haline getireceğiz"

Bayburt'un imkan ve imkanlarını daha da artırarak, çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edeceklerini bildiren Bakan Güler, sözlerini şöyle tamamladı: "Bayburt'umuzu "Türkiye Yüzyılı'nın marka şehirlerinden biri haline getireceğiz. Bu konuda gece gündüz çalışan, başta sayın vekilimiz, valimiz, belediye başkanımız ve il başkanımız olmak üzere gayret gösteren tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum." - BAYBURT