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Bakan Işıkhan: 2024 Ocak ayında memur maaşlarının yüzde 50 civarında artması bekleniyor - Son Dakika
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Bakan Işıkhan: 2024 Ocak ayında memur maaşlarının yüzde 50 civarında artması bekleniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 Ocak ayında memur maaşlarının enflasyon farkıyla birlikte yüzde 50 civarında artacağını tahmin ettiklerini söyledi. Bakan Işıkhan, ayrıca ücretlerin enflasyona ezdirilmediğini ve ülkenin büyümesinden çalışanların da pay aldığını belirtti.

22.12.2023 - 04:46,
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Bakan Işıkhan: "2024 Ocak ayında memur maaşlarının yüzde 50 civarında artacağı tahmin edilmektedir"

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Son 5 aylık TÜİK verilerine göre TÜFE, yüzde 33,66 olarak gerçekleşmiştir. Enflasyon farkı ile birlikte 2024 Ocak ayında memur maaşlarının yüzde 50 civarında artacağı tahmin edilmektedir" dedi.

Bakan Işıkhan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlıklarının 2024 yılı bütçesi ve 2022 yılı kesin hesabının görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, ücretlilere ilişkin, "21 yıllık AK Parti iktidarımızda en önemli önceliklerimizden biri çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemektir. Asgari ücret tarafından baktığımız zaman 2002 yılında 184 lira olan net asgari ücreti 2023 yılında 11 bin 402 liraya çıkararak enflasyondan arındırılmış bir şekilde reel olarak üç katına yükseltmiş olduk. Bakınız, bırakın enflasyona ezdirmemeyi, enflasyonun çok üzerinde reel olarak üç katına çıkardık. Bu bizim iktidarımız döneminde oldu" dedi.

"Ülkemizin büyümesinden çalışanlarımız da pay alıyor"

Işıkhan, 2022 yılında tüm ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergilerini kaldırdıklarını hatırlatarak, "Bu uygulama gelir dağılımı ve vergi adaleti bakımından da oldukça önemli bir adımdır. Biz sadece asgari ücreti belirlerken enflasyona bakmıyoruz. Bunun kanıtı da rakamlardır. Biz ülkeyi büyüterek, toplam refahı artırarak toplumun tüm kesimlerini bundan faydalandırmak gayreti içinde bulunduk. Rakamlarla söylemek gerekirse 2002 yılında kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılamız 3 bin 608 dolarken 2022 yılında 10 bin 659 dolar olmuştur. Yani yaklaşık 3 kat artmıştır. Dolayısıyla her iki rakamdan da görüleceği üzere biz çalışanlarımıza ülkemizin büyüme oranıyla neredeyse bire bir aynı düzeyde ücret artışı yansıttık. Bu ülkemizin büyümesinden çalışanlarımızın da pay aldığı anlamına gelmektedir" diye konuştu.

"Ne çalışanlarımızı ne memurlarımızı ne de emeklilerimizi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz"

Asgari Ücret Komisyonu'nun, çalışmalarına 11 Aralık tarihinde başladığını anımsatan Bakan Işıkhan, "Yıl bitmeden de komisyon çalışmalarımız tamamlanacaktır. Tüm paydaşlarımızla diyalog ve istişare halinde açık yüreklilikle süreci yönetiyoruz çünkü biz emeğin kutsallığına inanıyoruz. Bizler emeğin aldığı ücreti artırmanın yolunun büyümenin ve istihdamın artmasından geçtiğini çok iyi biliyoruz. Hep diyoruz ve her zaman da diyeceğiz: Ne çalışanlarımızı ne memurlarımızı ne de emeklilerimizi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz. Ezdirmediğimiz gibi büyümeden pay vermeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"2024 Ocak ayında memur maaşlarının yüzde 50 civarında artacağı tahmin edilmektedir"

Memurların ve memur emeklilerinin aylıkları hakkında yöneltilen sorulara yanıt veren Bakan Işıkhan, "Kamu görevlileri hakem kurulu kararı uyarınca memurlar için 2024 yılı için yüzde 15 artı yüzde 10, 2025 yılı için yüzde 6 artı yüzde 5 maaş artışı yapılması ve enflasyon farkı verilmesi kararlaştırılmıştır. Son 5 aylık TÜİK verilerine göre TÜFE, yüzde 33,66 olarak gerçekleşmiştir. Enflasyon farkı ile birlikte 2024 Ocak ayında memur maaşlarının yüzde 50 civarında artacağı tahmin edilmektedir. 2002 yılında 392 olan en düşük memur maaşı 2023 yılında 22 bin liraya çıkarılarak nominal olarak 56 kat, reel olarak da yüzde 266 oranında artış sağlanmıştır" değerlendirmesini yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise gündemde vakıflara bakanlığı tarafından yüklü miktarda yardım yapıldığı haberlerin yer aldığını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda yayınlanan 2022 yılı Genel Faaliyet Raporu'nda Bakanlığımızca dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, ve benzeri teşekküllere yapılan yardımlarla ilgili bir konu gündeme geldi. Birden bire Kültür ve Turizm Bakanlığı vakıflara çok yoğun bir yardım yapılıyormuş gibi gösterildi. Bu rakam bu sene 547 milyon 641 bin liradır. Ancak bu rakamın nereye dağıldığı merak ediliyor. Bunun yüzde 98'ine kısmı Yunus Emre Vakfı'na yapılmakta. Yunus Emre Enstitüsü zaten bize bağlı olan bir kuruluşumuz. Bu da vakıf olarak geçtiği için herhalde burada bir yanlış anlaşılma oldu" dedi.

Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kurumların 2024 yılı bütçeleri kabul edildi.

Bakan Işıkhan: 2024 Ocak ayında memur maaşlarının yüzde 50 civarında artması bekleniyor
Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Bakan Işıkhan: 2024 Ocak ayında memur maaşlarının yüzde 50 civarında artması bekleniyor - Son Dakika


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