Bakan Kacır: Depremden zarar gören şehirleri yeniden inşa etmek hedefimiz

Politika

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Depremden zarar gören tüm şehirlerimizi yeniden inşa etmek, kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan bu coğrafyayı tekrar eski canlı günlerine döndürmek mutlak hedefimizdir" dedi.

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ilk olarak Adıyaman Valisi Osman Varol'u ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı. Bakan Kacır, 6 Şubat'ta yaşanan deprem afetine ilişkin son bir yılda kent genelinde yapımı devam eden TOKİ afet konutlarının geldiği aşama başta olmak üzere bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar hakkında Vali Varol'dan bilgi aldı. Bakan Kacır daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın desteğiyle Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen toplantıya katıldı.

'DEPREM BÖLGESİNİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ'

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, deprem bölgesindeki acıları yüreklerinde hissettiklerini ve bu şehirleri yeniden ayağa kaldırmak için çalıştıklarını söyledi. Kacır,"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde asrın en büyük felaketinin yaralarını sarmak adına ilk andan itibaren kaynaklarımızı deprem bölgesi için seferber ettik. Depremden zarar gören tüm şehirlerimizi yeniden inşa etmek, kadim medeniyetleri ev sahipliği yapan bu coğrafyayı tekrar eski canlı günlerine döndürmek mutlak hedefimizdir. Adıyaman'ın kendine has kimliği, tarihi dokusu, en önemlisi de bu kadim şehir ile hemhal olmuş insanı için ilk andan itibaren hep birlikte gayret gösteriyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak şehirlerimizin ekonomisini eski günlerine döndürmek, üretim ve rekabetçiliklerini yeniden kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yatırım teşvikleriyle, sanayi alanlarıyla KOBİ'lerimize sağladığımız can suyuyla ve bölgesel kalkınma projeleriyle çok boyutlu çalışmalar yürütüyoruz. Deprem nedeniyle yatırım süreci aksayan yatırımcılarımızı mağdur etmemek adına Adıyaman'da yapılması planlanan yatırımlar için düzenlenen 385 yatırım teşvik belgesinin süresini yeni bir talep aranmaksızın 3 yıl uzatmıştık. Projelerine devam edemeyecek yatırımcılarımız için de kendilerine düzenlediğimiz yatırım teşvik belgelerini herhangi bir ilave yük getirmeden kapanmış saydık. Adıyaman dahil olmak üzere depremden en çok etkilenen il ve ilçelerimizi yeniden cazibe merkezi haline getirmek için bölgeye gerçekleştirilecek yatırımlara ilave faiz veya kar payı destekleri uygulaması da içeren Türkiye'deki en kapsamlı teşvik paketimizi sunduk. Teşvik paketimizle birlikte Adıyaman'ımızda 2 bin 500'e yakın vatandaşımıza istihdam sağlayacak sabit yatırım tutarı 3,7 milyar liraya ulaşan 25 yeni yatırım için teşvik belgesi düzenledik. Sizlerin de yakından bildiği üzere Adıyaman son 2 yılda önemli bir bölgesel üretim merkezine dönüştü. 2002'den bu yana şehrimize 5 organize sanayi bölgesi kazandırdık. Organize sanayi bölgelerimizde çarkların daha da güçlü dönmesi için bu dönemde 3 milyar lira kredi desteği sunduk. Bu yıl da Adıyaman'da organize sanayi bölgelerimizde 6 altyapı ve üstyapı projesine devam edeceğiz" dedi.

'7 BİNE YAKIN İŞLETMEYE DESTEK VERDİK'

Adıyaman'da 7 bine yakın işletmeye 2,2 milyar lira destek ödemesi gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Kacır, 2023 yılında yaşamını yitiren veya iş göremez hale gelen işletmelerin ise tüm KOSGEB borçlarını deprem sonrası sildiklerini belirtti. Kacır, "Adıyaman Gölbaşı OSB projesini özellikle bu yıl tamamlayarak sanayicimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımız da deprem sonrasında Adıyaman Kuyulu köyünde 49 hektar büyüklüğünde yeni bir sanayi alanı ilan etti. Kuyulu Sanayi alanında kamulaştırma sürecini en kısa sürede gerçekleştirerek şehrimize üretim yolculuğunda yeni bir ivme kazandırmak istiyoruz. Yeniden ihya ve inşa çalışmalarımızın bir diğer odağı da şüphesiz KOBİ'lerimiz. KOBİ'lerimizi Adıyaman'ımızın kalkınmasında can damarı olarak görüyoruz. Depremden etkilenen KOBİ'lerimizin zarar gören işletmelerin 2023 yılı, yaşamını yitiren veya iş göremez hale gelen işletmelerin ise tüm KOSGEB borçlarını deprem sonrasında sildik. Depremin hemen ardından iş yerlerimizin hızlıca toparlanması adına KOSGEB vasıtasıyla acil destek kredisi başlattık. Bir yıl geri ödemesiz 3 yıl vadeli ve sıfır faizli bu destekle işletmenin ve aldığı hasarın büyüklüğüne göre KOBİ'lerimize 1,5 milyon liraya kadar faizsiz kredi imkanı sunduk. Bu programdan Adıyaman'da 593 işletme yararlanırken, 174 milyon liralık kredi hacmi oluşturduk. Deprem bölgemizin imarı ve KOBİ'lerimizin desteklenmesi için uluslararası finansman kaynaklarını da harekete geçirdik. Türkiye deprem sonrası ekonomik canlanma projesi kapsamında Dünya Bankası ve Japon Kalkınma Ajansı'yla 590 milyon dolarlık bir dış finansmanı ülkemize kazandırdık. Adıyaman'da hasar durumuna ve ölçeğine göre KOBİ'lerimize 750 bin liraya varan ve 36 ay vadeli ilk 24 ayı geri ödemesiz olacak şekilde faizsiz destek imkanı sunduk. Bugüne dek bu program kapsamında Adıyaman'da 7 bine yakın işletmeye 2,2 milyar lira destek ödemesi gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kıymetli sanayicilerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadim şehrimize yatırım yapıyor, şehrimizin ihtiyaçları ve potansiyeline göre projeler geliştirerek ekonomik ve sosyal kalkınmayı güçlendiriyoruz. İpek Yolu Kalkınma Ajansımızla bugüne dek kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin, üniversitelerimizin, özel sektörümüzün ve sivil toplum kuruluşlarımızın 316 projesine 803 milyon TL destek sağladık. GAP Bölge Kalkınma İdaremizle de şehrimizin ekonomik büyümesine katkı vermeye, sosyal gelişme ve istihdam artışını desteklemeye devam ediyoruz. Bölge kalkınma idaremizde yalnızca son 10 yılda 110-115 projeye 527 milyon TL kaynak sağladık. Deprem felaketi sonrasında gerek İpek Yolu Kalkınma Ajansımız gerek GAP bölge kalkınma idaremiz eliyle yürüttüğümüz projelerle de şehrimizin yeniden ekonomik ve sosyal toparlanmasına öncülük ediyoruz. Bölgesel kalkınma odaklı toparlanma, acil eylem programımız kapsamında 6 projeye 38 bin TL destek verdik. GAP Bölge Kalkınma İdaremizde de şehrimizde özellikle tarım sektörünün yeniden ayağa kalkmasını temin edecek. 6 projeye 135 milyon TL kaynak sağladık. Bugün de 2024 yılında GAP Bölge Kalkınma İdaremiz tarafından desteklenecek 8 projenin sözleşmesini imzalıyoruz. Gölbaşı Tabiat Parkı'nın iyileştirilmesi Nemrut Karadut köyünde turizm ve istihdam gelirlerinin arttırılması projeleriyle kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış, şehrimizin zengin tarihi ve doğal güzelliklerini ön plana çıkaracağız. Şehrimizin turizm altyapısını güçlendireceğiz. Aracılığın, bağcılığın, seracılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için köyleri tarımsal sulama rehabilitasyonu su berekettir. İkinci faz tarımsal sulama rehabilitasyonu, tarımın mekanizasyon olanı olanaklarının modernize edilmesi projeleriyle de Adıyaman'ımızda tarımsal üretim ve verimliliğini artırılarak bölge ekonomisinin güçlenmesini hedefliyoruz. Toplam 151 milyon TL büyüklüğündeki bu projeler için GAP Bölge Kalkınma İdaremiz 138 milyon TL kaynak sağlayacak. Şehrimizin turizm ve tarım potansiyelini açığa çıkaracak bu yatırımların hayata geçmesiyle bin 733 kişiye istihdam sağlanacak projeler kapsamında bin 500'ün üzerinde vatandaşımıza ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim imkanları da sağlıyor olacağız. Bugün 8 projemizin yanında şehrimize bilim merkezi kazandırmak üzere Adıyaman belediyemizle de iş birliğine gidiyoruz."

Bakan Kacır, konuşmasının ardından 2024 yılında Adıyaman'da uygulanacak projelerin imza törenine katıldı.