Bakan Kacır: Savunma sanayinde yüzde 80\'in üzerinde yerlilik oranına erişmiş bir ülkeyiz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bugün Türk milleti savunma sanayindeki kritik ihtiyaçlarının neredeyse tamamını kendi imkanlarıyla, kendi öz evlatlarının alın teriyle, akıl teriyle hayata geçirebilecek bir seviyeye geldi. Bugün kara araçlarında, deniz platformlarında, firkateynleriyle, su altı araçlarıyla, hava araçlarıyla, uydularıyla, siber güvenlik sistemleriyle savunma sanayinde yüzde 80'nin üzerinde bir yerlilik oranına erişmiş bir ülkeyiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Yüzyılı buluşmalarına katılmak üzere Kırklareli'ye geldi. Kırklareli Valisi Uğur Turan'ı valilikte ziyaret eden Bakan Kacır, ardından Hızırbey Camisi'nde cuma namazını kıldı. Namaz sonrası esnaf ziyareti yapan Kacır, AK Parti İl Başkanlığı'ndaki Türkiye Yüzyılı uluşmalarına katıldı. Kacır'a burada AK Parti Kırklareli Milletvekili Gökhan Sarıçam, AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş ve partililer eşlik etti. Bakan Kacır, "Türkiye Yüzyılı buluşmalarımızda AK Partimiz genel başkan yardımcılarıyla, bakanlarıyla, milletvekilleriyle 81 ilde, 922 ilçede milletimizle buluşuyor, kucaklaşıyor. Hem dertler varsa onları dinleyip çözüm üretmek, hem de inşallah yürüttüğümüz çalışmaları milletimizle paylaşmak için sahada etkin şekilde gayretini sürdürüyor. Tabii bizler bakanlarımız bu vesileyle ziyaret ettiğimiz şehirlerde hem bu dönemde hayata geçirdiğimiz projelerin açılışlarını gerçekleştiriyor, hem de inşallah yenileri için de bir niyet ortaya koymak ve sizlerle birlikte yeni başlangıçlar yapmak için de gayret gösteriyoruz" dedi.

'KIRKLARELİ KALKINMA SEFERBERLİĞİNİN EN ÖNEMLİ MERKEZİ OLDU'

AK Parti iktidarında, kalkınma seferberliğinin en önemli adreslerinden birisinin Kırklareli olduğunu söyleyen Kacır, "Kırklareli'de AK Parti iktidarları döneminde derslik başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 22'den 17'ye, ortaöğretimde 30'dan 17'ye indirdik. Derslik sayımızı 2 bin 259'dan 2 bin 932'ye yükselttik. Yine ulaşım ve iletişim altyapısına 68 milyar lira kaynak ayırdık. Bölünmüş yol uzunluğunu 77 kilometreden 261 kilometreye çıkardık. Babaeski, Lüleburgaz ve Büyükkarıştıran istasyonlarıyla, Kırklareli'mizi doğrudan içine alan, saatte 200 kilometre hıza uygun çift hatlı elektrikli ve sinyalli Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nda da çalışmalar büyük bir gayretle devam ediyor. İnşallah bu hat tamamlandığında Kırklareli'mizin hem İstanbul'a hem de Avrupa'ya ulaşım imkanları çok daha gelişmiş olacak ve yolcu ve yük taşımacılığında da Kırklareli'miz önemli imkanlar elde edecek" diye konuştu.

'24 BİNDEN FAZLA İSTİHDAMIN ÖNÜNÜ AÇTIK'

Bakan Kacır, AK Parti iktidarlarının sağlıkta da büyük devrimler gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Kırklareli'nde de hem yatak kapasitesini hem hizmet kalitesini yükselttik. 2002'de şehrimizdeki hastaneler ancak 913 yatakta hizmet verirken, hasta yatak sayısını şimdi 1086'ya çıkardık. Gençlik ve sporda spor tesisi sayımızı 7'den 53'e yükselttik. 6 yeni gençlik merkezi kurduk. Yükseköğrenim yurt yatak kapasitemizi sadece 464'ten 8044'e ulaştırdık. Tarımda 59 milyar lira çiftçimize destek olduk. Verimli toprakları suyun bereketiyle buluşturan, taşkınlara set çeken, kuraklığa karşı güvence oluşturan 101 sulama tesisini hizmete aldık. Kırklareli'nin yeşiline yeşil katmak için 69,5 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Çevre şehircilikte 35 milyar lira yatırıma, Kırklareli'de imza attı. TOKİ ile 3 bin yeni konut inşa ettik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak da yatırımlara ivme kazandıran teşviklerimizle, organize sanayi bölgelerimizle, KOBİ'lerimize sunduğumuz desteklerle Kırklareli'nin her daim yanında olmaya gayret ettik. Son 23 yılda şehrimize 2 yeni organize sanayi bölgesi kazandırdık. OSB'lerimizin toplam büyüklüğünü 400 hektardan 1440 hektara ulaştırdık. Şehrimizin üretim kapasitesini büyüterek OSB'lerimizde ilave 15 bin 700 istihdam oluşturduk. KOSGEB eliyle esnafımıza, KOBİ'lerimize 739 milyon lira destek verdik. Yatırım teşviklerimizle Kırklareli'nde 242 milyar liralık yatırımın ve 24 binden fazla istihdamın önünü açtık" şeklinde konuştu.

'GECE GÜNDÜZ DEMEKSİZİN KOŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Teşvikleri daha da arttırarak, Kırklareli'nin potansiyelini daha güçlü şekilde harekete geçirmek için gayret gösterdiklerini dile getiren Kacır, "Son dönemde yerel kalkınma hamlesi programıyla Kırklareli'nde maya üretim tesisi ve jeotermal sera yatırımlarına yönelik büyüklüğü 1,7 milyar liraya ulaşan iki projeye destek olduk. Bu yıl da yerel kalkınma hamlemiz kapsamında yüksek ekonomik değere sahip endüstriyel süt ürünleri üretimi, katma değerli ağaç ve orman ürünleriyle modüler mobilya üretimi, en az 500 büyükbaş kapasiteli entegre et veya süt hayvancılığı tesisleri, üzüm ve üzümün işlenmesi sonucu ortaya çıkan atık ve yan ürünlerden katma değerli üretime yönelik toplam 12 milyar lira büyüklüğe sahip 9 projenin başvurusunu aldık. İnşallah değerlendirmeleri hızla tamamlayacak ve bu projeleri de Kırklarelimize hep birlikte kazandıracağız. Tabii Trakya Kalkınma Ajansımız yerel kalkınma projelerini destekleyerek, kadınların, girişimcilerin önünü açacak adımlar atmaya devam edecek. Bugüne dek kalkınma ajansımız eliyle, Kırklareli'nde 286 projeye 662 milyon lira destek sunduk. İnşallah önümüzdeki dönemde sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden teknolojiye her alanda tüm şehirlerimizle birlikte elbette Kırklareli'nde de yeni eserleri, yeni projeleri hayata geçirmek için gece gündüz demeksizin, dur durak bilmeksizin, yorulmaksızın koşmaya sizlerle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'SAVUNMA SANAYİNDE YÜZDE 80'İN ÜZERİNDE YERLİLİK ORANINA ERİŞTİK'

Türkiye'nin, savunma sanayinde elde ettiği başarıları tüm dünyanın dikkatle takip ettiğini belirten Kacır, "Savunma sanayinde elde ettiğimiz kazanımları bütün dünya dikkatle takip ediyor. Herkes şimdi Türkiye'nin başarılarını konuşuyor. Dostlarımız bizim başarılarımızla iftihar ediyor, gurur duyuyor ve gelecek adına güven buluyorlar. Hasımlarımız başarılarımızı endişeyle izliyorlar. Bugün Türk milleti savunma sanayindeki kritik ihtiyaçlarının neredeyse tamamını kendi imkanlarıyla, kendi öz evlatlarının alın teriyle, akıl teriyle hayata geçirebilecek bir seviyeye geldi. Bugün kara araçlarında, deniz platformlarında, fırkateynleriyle, su altı araçlarıyla, hava araçlarıyla, uydularıyla, siber güvenlik sistemleriyle savunma sanayinde yüzde 80'nin üzerinde bir yerlilik oranına erişmiş bir ülkeyiz. Dünyanın en büyük insansız hava aracı üreticisiyiz. Bütün dünyada insansız hava aracı pazarının üçte ikisi bugün Türkiye'nin elinde. Bayraktar'la, Akıncı'yla, ANKA'yla, Aksungur'la, HÜRKUŞ'la, HÜRJET'le, ATAK'la, GÖKBEY'le, KAAN'la, Kızılelma'yla imzamızı gökyüzüne atıyoruz. Şimdi semalarımızı koruyacak katmanlı hava savunma sistemi projesini, çelik kubbeyi hayata geçiriyoruz. Şimdi roketlerimizin, füzelerimizin menzillerini uzatıyor, hızlarını yükseltiyoruz. Daha güçlü, daha etkili balistik füzeler, daha güçlü, daha etkili seyir füzeleri geliştiriyoruz. Bütün bunları niçin yapıyoruz? Hiç kimse aklının ucundan dahi Türk milletine zarar vermeyi geçiremesin diye yapıyoruz" dedi.

'BU COĞRAFYA SAVAŞLAR COĞRAFYASI HALİNE GELDİ'

Bakan Kacır, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu coğrafyanın ateş çemberi olduğuna da vurgu yaparak, "Kuzeyimizde bir savaş var, 4,5 yıl oldu. Ne zaman biteceğine dair maalesef kimsenin bir öngörüsü yok. Bir milyondan fazla kişi Rusya-Ukrayna Savaşı'nda öldürüldü. Güneyimizde İsrail üç yıldır bir soykırım gerçekleştiriyor. ve bugünkü dünya sistemi maalesef bu soykırıma dur diyecek kapasitede değil. Doğumuzda İran, Amerika'yla, İsrail'le savaşıyor. Bu coğrafya maalesef adeta savaşlar coğrafyası haline geldi. Ama böyle bir coğrafyada Türkiye gücüyle, kuvvetiyle, Türk milletinin birliği, dirliği, beraberliği sayesinde ve bugün dünyada en tecrübeli lidere sahip olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde yoluna güçlü şekilde bir istikrar adası olarak devam ediyor. Bunun kıymetini Türk milleti, aziz milletimiz çok iyi biliyor, çok iyi takdir ediyor. Dolayısıyla biz de bu farkındalıkla ve inşallah milletimize kazandıracağımız yeni eserlerin, yeni projelerin heyecanıyla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Kacır, programın ardından sanayi ve teknoloji projeleri açılış ve temel atma törenine katılmak üzere AK Parti İl Başkanlığı'ndan ayrıldı.