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Bakan Karaismailoğlu: "Türkiye tam bağımsız bir ülkedir bu herkes aklının bir köşesine yazsın" - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: "Türkiye tam bağımsız bir ülkedir bu herkes aklının bir köşesine yazsın"

09.11.2021 22:09

Bakan Karaismailoğlu: "Türkiye tam bağımsız bir ülkedir bu herkes aklının bir köşesine yazsın" "6 bin 100 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı, 28 bin 402 kilometreye çıkardık" "60 metre uzunluğundaki Sakarya, DDY-1 ve DDY-2 sağ köprülerini yıkıp yeniden yaptık" "Yıllık 131 milyon...

Bakan Karaismailoğlu: "Türkiye tam bağımsız bir ülkedir bu herkes aklının bir köşesine yazsın"

"6 bin 100 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı, 28 bin 402 kilometreye çıkardık"

"60 metre uzunluğundaki Sakarya, DDY-1 ve DDY-2 sağ köprülerini yıkıp yeniden yaptık"

"Yıllık 131 milyon TL tasarruf edeceğiz"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye tam bağımsız bir ülkedir bu herkes aklının bir köşesine yazsın. Bu mektubu yazanlar böyle yanlış işlerle uğraşacaklarına önce kendi işlerine sahip çıksınlar. Ne Ankara'da ne de İstanbul'da 2,5 yıldır İzmir de 30 yıldır vatandaşlarımızın iyi ki yaptılar dediği, tek bir projeleri yok" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Polatlı Şehir Geçişi ve Kartaltepe Köprülü Kavşağı açılış törenine katıldı. Polatlı'da düzenlenen törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türkiye'nin dünyanın en güçlü 10 ekonomisine girmesi için durmadan çalıştıklarını söyledi.

"6 bin 100 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı, 28 bin 402 kilometreye çıkardık"

Yeni Türkiye için milli ekonomi hamlelerini ardı ardına hayata geçirdiklerini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısını inşa eden bakanlık olarak Türkiye'yi dünyaya değil, dünyayı Türkiye'ye bağlamak için çalışıyoruz. 2003 yılı öncesinde mevcut 6 bin 100 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı, 28 bin 402 kilometreye çıkardık. Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri de köprülerle aştık. 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğumuzu 632 kilometreye yükselttik. Yurdumuzun geleceğine ışık tutacak, ülkemizi yarınlara taşıyacak nice projelere, dev eserlere, milletimize iş, aş, refah olarak dönecek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Polatlı Şehir Geçişi ve Kartaltepe Köprülü Kavşağı da bu kapsamda hayata geçen önemli projelerimizden biridir" ifadelerini kullandı.

"60 metre uzunluğundaki Sakarya, DDY-1 ve DDY-2 sağ köprülerini yıkıp yeniden yaptık"

Günlük 50 bin araç trafiğinin olduğu D-200 Devlet Yolu'nun Ankara ve bölge için öneminin yüksek olduğunu ve bu yolun konforunu arttırmak için çalıştıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Ankara Çevre Otoyolu Eskişehir Yolu Kavşağı'ndan Polatlı girişine kadar uzanan 52 kilometrelik kesimi ile 6,5 kilometrelik Polatlı Şehir Geçişi'ni 3 gidiş 3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritli olarak, Polatlı çıkışı-Sivrihisar Kavşağı arası 57,5 kilometrelik kesimi ise 2 gidiş 2 geliş 4 şerit halinde toplam 116 km olmak üzere bitümlü sıcak karışım kaplamalı olarak yeniledik. Çalışmalar kapsamında ayrıca; 52 kilometrelik ilk kesimde Alagöz Kavşağı'na ilave köprü yaptık. 6,5 km'lik Polatlı Şehir Geçişinde tek taraflı 5,3 km kutu menfez şeklinde sel önleme drenaj kanalı ve 4 km uzunluğunda 2x1 şeritli yan yol tesis ettik. 44 metre uzunluğunda Kartaltepe Köprülü Kavşağını tamamladık. Her biri 60 metre uzunluğundaki Sakarya, DDY-1 ve DDY-2 sağ köprülerini yıkıp yeniden yaptık. 57,5 kilometrelik ikinci kesimde de 24 kilometre tırmanma şeridi inşa ettik" diye konuştu.

"Yıllık 131 milyon TL tasarruf edeceğiz"

AK Parti döneminde yapılan çalışmaların temelinde 'Önce İnsan' yaklaşımının yattığına dikkat çeken Karaismailoğlu, "Ankara - Polatlı - Sivrihisar Yolu'nda yaptığımız iyileştirmeler ve yeni imalatlarla da zamandan 45,7 milyon TL ve akaryakıttan 85,3 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 131 milyon TL tasarruf edeceğiz. Trafikten kaynaklı karbon salınımını da 34 bin 200 ton azaltacağız. Tasarruf edilen bu para artık devletimizin kasasında, insanımızın cebinde kalacak" açıklamasında bulundu.

Hedef 'Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım'

Yapılan ve yapılacak olan yatırımlarda yeşil ve çevre bilincinin büyük önem taşıdığını söyleyen Karaismailoğlu, "Bildiğiniz gibi Yeşil Mutabakat Eylem Planı belirledik. Planın gereği olarak, Sürdürülebilir Akıllı Ulaşımı da hedef edindik. Bu hedef kapsamında; Sürdürülebilir ve akıllı taşımacılığı geliştireceğiz. Yeşil denizcilik ve yeşil liman uygulamalarının yerine getireceğiz. Demiryolu taşımacılığını daha da geliştirip yakıt tüketimini ve emisyonu azaltacağız. Mikro hareketlilik araçlarının kullanımını yaygınlaştıracağız. Küresel gelişmelere paralel olarak; Ulaşımda seyahat sürelerini azaltacağız. Mevcut yol kapasitelerinin etkin ve verimli kullanacağız. Enerji verimliliği sağlanarak ülke ekonomisine katkı sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye tam bağımsız bir ülkedir bu herkes aklının bir köşesine yazsın"

Yapılan her yatırımın altında insana hizmet olgusu olduğunu ve bütün yatırımların, yerinde olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu şunları kaydetti:

"Bir yanda halka hizmeti, hakka hizmet olarak gören bizler,

diğer tarafta liyakatsiz kadrolarla Ankara, İstanbul ve İzmir'i başarısızlık girdabına sürükleyenler. Halkımızdan aldığımız destek ve irade ile Türkiye'yi geleceğe taşıyan, hedeflerine ulaştıracak projeler üreten bizler, diğer tarafta, bu başarılı projelere imza atanları ve yatırımcıları tehdit edenler.

Bir yanda, İstanbul Boğazı'nı her türlü faciadan kurtarmak için çabalayan bizler, diğer tarafta İstanbul Boğazını ve çevresindeki milyonların can güvenliğini hiçe sayan, dış güçlere mektup yazan iş bilmezler. Türkiye tam bağımsız bir ülkedir bu herkes aklının bir köşesine yazsın. Bu mektubu yazanlar böyle yanlış işlerle uğraşacaklarına önce kendi işlerine sahip çıksınlar. Ne Ankara'da ne de İstanbul'da 2,5 yıldır İzmir de 30 yıldır vatandaşlarımızın iyi ki yaptılar dediği, tek bir projeleri yok. Dikili ağaçları yok. Ancak biz, ülkemiz için canla başla çalışırken, gündelik polemiklere değer vermiyoruz. Buna, vaktimiz de yok, niyetimiz de.

Emek hırsızlarını, gözlerini iktidar hırsı bürümüş ve her türlü kirli odakla iş birliği yapanları uyarıyoruz: Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları elbette çok iyi görüyor. Emanet aldıkları şehirlere hizmet vermeyen, halkına çile çektiren ve çağın gerisine taşımak isteyenleri, yakından takip ediyoruz.

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye tam bağımsız bir ülkedir bu herkes aklının bir köşesine yazsın
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye tam bağımsız bir ülkedir bu herkes aklının bir köşesine yazsın
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye tam bağımsız bir ülkedir bu herkes aklının bir köşesine yazsın
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye tam bağımsız bir ülkedir bu herkes aklının bir köşesine yazsın

Togo Cumhuriyeti, Polatlı, Sakarya, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Karaismailoğlu: 'Türkiye tam bağımsız bir ülkedir bu herkes aklının bir köşesine yazsın' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu: "Türkiye tam bağımsız bir ülkedir bu herkes aklının bir köşesine yazsın" - Son Dakika
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