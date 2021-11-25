Son dakika: Bakan Koca: "50 bin metrekare büyüklüğünde olan Aşı Ar-Ge Üretim Merkezimizin projesini bitirdik" - Son Dakika

Bakan Koca: "50 bin metrekare büyüklüğünde olan Aşı Ar-Ge Üretim Merkezimizin projesini bitirdik"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sevindirici olan yeni bir müjdeyi vermek istiyorum. Özellikle proje çalışmalarını tamamladığımız 50 bin metrekare büyüklüğünde olan Aşı Ar-Ge Üretim Merkezimizin projesini bitirdik, önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2022 yılı Bütçe Kanunu Teklifi kapsamında sunum gerçekleştirdi. Sunum sonrasında milletvekillerinden gelen soruları yanıtlayan Bakan Koca, "Sabah konuşmamda çalışmaları tamamlanmış olan Turkovac aşımızın Acil Kullanım Onayı'na başvurduğunu söylemiştim. Özellikle sizlerin de sevineceğinizi umduğumu belirtmiştim. Şimdi yine sevindirici olan yeni bir müjdeyi vermek istiyorum. Özellikle proje çalışmalarını tamamladığımız 50 bin metrekare büyüklüğünde olan Aşı Ar-Ge Üretim Merkezimizin projesini bitirdik, önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız. Dünyanın bu alandaki en modern ve gelişmiş merkezi olduğunu bildiğimiz merkezin inşaatını gelecek yılın sonunda bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"(Molnupiravir) 3-4 hafta içinde vatandaşımız ile buluşturacağımızı ümit ediyorum"

Covid-19 ile ilgili çeşitli görüşler söylendiğinin altını çizen Bakan Koca, "Molnupiravir etken maddeli ilaç için 'yurtdışından temin edecek misiniz' sorusu soruldu. Molnupiravir ilacı Covid-19 için ruhsatlandırılan, FDA için şuan onay aşamasında ve İngiltere'de de onay almış bir ilaç. Bu ilaçla ilgili yine ilk defa geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, yani Cumhurbaşkanımızın imzası ile zorunlu lisans verildi. Yani ülkemizde bunu bütün firmalara da bildirdik, bu ilaçla ilgili bize müracaat edebilirsiniz. Zorunlu ruhsat kapsamında değerlendireceğiz, ruhsat vereceğiz ve devamında da vatandaşımızı erken dönemde bu ilaç ile buluşturacağımızı ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla 700 dolar olan ilacın 30-35 kat oranında daha az maliyetli olacağını tahmin ettiğimiz ilacı, 3-4 hafta içinde vatandaşımız ile buluşturacağımızı ümit ediyorum" şeklinde konuştu.

"(SMA taramaları) Yıl bitmeden evlilik öncesi zorunlu tarama kapsamına bütün Türkiye'de başlayacağız"

SMA'nın çocukları ve ailelerin ilgilendiren son derece hassas bir konu olduğunun altını çizen Bakan Koca, "SMA ile mücadele etmek yani önlemek gerekiyor. Resesif geçen bir hastalık olduğu için evcilik öncesi zorunlu tarama kapsamına alıyoruz. Bununla ilgili bildiğiniz gibi 3 hatta 4 haftadan bu yana ihale süreci devam ediyor. Bu süreç tamamlandı. Olması gereken en uygun maliyet noktasına da gelmiş oldu. Yıl bitmeden evlilik öncesi zorunlu tarama kapsamına bütün Türkiye'de başlayacağız. Ayrıca yenidoğan bebeklerimiz için biliyorsunuz topuk kanı alıyoruz. Yine aynı çerçevede yenidoğan bebeklerimize de bu anlamda topuktan kan alarak SMA taramasını yapıyor olacağız. Çünkü bu tedaviyi belirliyor olacak" diye konuştu.

"KPSS puanına göre, ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirmeyle, mülakat yapılmadan 30 bini sözleşmeli sağlık personelinin alım süreci başlıyor"

40 bin sağlıkçının atamasının gerçekleştirileceğini anımsatan Bakan Koca, "40 bin kişi ile ilgili; KPSS puanına göre, ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirmeyle, mülakat yapılmadan 30 bini sözleşmeli sağlık personelinin alım süreci başlıyor. Ayrıca yine mülakat yapılmadan kura ile 10 sürekli işçi alımı da yapılıyor olacak. Hemşire, ebe, sağlık teknikeri, psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimci, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti ve sağlık fizikçisi ünvanlarında alım olacak" açıklamasında bulundu.

"Dershanelerdeki küçük nüanslar ile farklılık oluşturulmasının önüne geçilmesi kanaatindeyim"

Bakan Koca ayrıca, hekimlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çalışmalarının sürdüğünü bu kapsamda meclise bir torba yasa teklifi sunacaklarının altını çizerek, "(Torba yasa teklifi) Mesai sonrası çalışmanın isteğe bağlı olarak geri getirilmesi ve emeklilik için iyi bir düzeltme yapılması gerektiği kanaatindeyim" ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakan Koca, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sınavı konusunda da düzenlemeler yapılacağını söyledi. Bakan Koca, konu hakkında, "Dershanelerdeki küçük nüanslar ile farklılık oluşturulmasının önüne geçilmesi kanaatindeyim ve bu yüzden çekirdek müfredattan sorular sorulması, okul puanı ve yaptığı hizmet esas alınarak bir hizmet puanının da buna ilave edilmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca ayrıca, eczanelerde bazı ilaçların bulunamadığı iddialarına yönelik olarak, "Geçen yıl neredeyse hiç influenza ve soğuk algınlığı görülmedi. Bu yıl da benzer durumun olacağı düşünen üretici firmalar yeterli miktarda üretim yapmadı. Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklar ise bu yıl 3-4 kat arttı" şeklinde konuştu. Bakan Koca, dünya genelinde yaşanan ham madde sıkıntısı sebebiyle üretimi yavaşlayan ilaçların muadillerinin alınarak vatandaşın sorun yaşamasının önüne geçildiğini kaydetti.