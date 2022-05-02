Bakan Kurum, 7 yaşındaki Zeliha'nın elini öpüp harçlık verdi - Son Dakika
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Bakan Kurum, 7 yaşındaki Zeliha'nın elini öpüp harçlık verdi

02.05.2022 12:31

Bakan Kurum, 7 yaşındaki Zeliha'nın elini öpüp harçlık verdi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Konya'da katıldığı bayramlaşma programında 7 yaşındaki Zeliha Özaslan'ın elini öpüp başına koyması renkli görüntüler oluşturdu Konya'da düzenlenen bayramlaşma programına katılan Çevre...

Bakan Kurum, 7 yaşındaki Zeliha'nın elini öpüp harçlık verdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Konya'da katıldığı bayramlaşma programında 7 yaşındaki Zeliha Özaslan'ın elini öpüp başına koyması renkli görüntüler oluşturdu

KONYA - Konya'da düzenlenen bayramlaşma programına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 7 yaşındaki Zeliha Özaslan'ın elini öpüp başına koyduktan sonra harçlık vermesi renkli görüntüler oluşturdu. Bakan Kurum, kendisiyle bayramlaşan çocukları harçlık ve oyuncak vererek sevindirdi.

Konya'da geleneksel bayramlaşma programı Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bayramlaşma programına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Orhan Erdem, Tahir Akyürek, Gülay Samancı, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP İl Başkanı Remzi Karaaslan, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, yerel ve ulusal basın temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bakan Kurum, davetlilerle bayramlaşma sırasında programa katılan üç kız çocuğuyla yakından ilgilendi. Bakan Kurum'un çocuklardan 7 yaşındaki Zeliha Özaslan'ın elini öptükten sonra başına koyması renkli görüntüler oluşturdu. Elinin öpülmesinin ardından küçük kız çocuğu da Bakan Kurum'un elini öpüp başına koydu. Bayramlaşmanın ardından Bakan Kurum, bayram harçlığı ve oyuncak verdiği çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bayramlaşmanın ardından bir süre katılımcılarla sohbet eden Bakan Kurum, daha sonra 2016 yılında Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bomba yüklü araçla yapılan saldırıda şehit düşen Uzman Jandarma 4. Kademe Çavuş Hacı Osman ve 2017 yılında Bitlis'te PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda teröristlerce araziye döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emrah Çelebi'nin ailelerini ziyaret etti.

Bakan Kurum, 7 yaşındaki Zeliha'nın elini öpüp harçlık verdi
Bakan Kurum, 7 yaşındaki Zeliha'nın elini öpüp harçlık verdi
Bakan Kurum, 7 yaşındaki Zeliha'nın elini öpüp harçlık verdi
Bakan Kurum, 7 yaşındaki Zeliha'nın elini öpüp harçlık verdi
Bakan Kurum, 7 yaşındaki Zeliha'nın elini öpüp harçlık verdi
Bakan Kurum, 7 yaşındaki Zeliha'nın elini öpüp harçlık verdi

YORUMLAR
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Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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