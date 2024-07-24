Bakan Kurum, EBRD Başkan Yardımcısı Patrone ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Bakan Kurum, EBRD Başkan Yardımcısı Patrone ile görüştü

Bakan Kurum, EBRD Başkan Yardımcısı Patrone ile görüştü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Matteo Patrone ile görüştü.

24.07.2024 00:29
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Bakan Kurum, EBRD Başkan Yardımcısı Patrone ile görüştü

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Matteo Patrone ile görüştü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Matteo Patrone ve beraberindeki heyeti kabul etti. Deprem bölgesine yönelik çalışmalardan iklim değişikliğine kadar birçok konuda görüşme gerçekleştirildi.

Bakan Murat Kurum, EBRD ile 2009 yılından bu yana süregelen ortak çalışmaların son yıllarda artarak devam ettiğini, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından EBRD'nin sergilemiş olduğu dayanışmadan dolayı kendilerine teşekkürlerini iletti.

Bakan Kurum'dan EBRD'ye davet

EBRD ile yürütülecek ortak çalışmalar kapsamında 8 çevresel altyapı projesinin Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Malatya, Mersin ve Osmaniye'de hayata geçirileceğini kaydeden Bakan Kurum, "Buradaki projelerin tamamlanması ve inşa sürecini arkadaşlarımız yürütüyorlar. İnşallah orada projelerimizin temel atma ve açılışını sizlerle birlikte yapmak istiyoruz" dedi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın Türkiye'ye yönelik yatırımlarının yarısının sürdürülebilir altyapı yatırımları olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, İller Bankası ile EBRD arasında başlatılacak iş birliğinin de kıymetli olduğunu belirtti.

Bakan Kurum'dan "2023 Net Sıfır Emisyon" vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefleri doğrultusunda yatırımların devam ettiğini kaydeden Bakan Kurum, "İklim değişikliği ile mücadele kapsamında İklim Kanunu'nu Meclisimizden geçirmeyi istiyoruz. Yine döngüsel ekonomi anlayışı ve prensibi çerçevesinde Türkiye Çevre Ajansımız gerek Depozito Yönetim Sistemi gerek Sıfır Atık projeleri gerekse atığın kaynağında ayrıştırıldığı, ekonomiye kazandırıldığı birçok projeyi yapacak. Bu noktada da kararlılığımız ilk günkü gibi devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

EBRD Başkan Yardımcısı Patrone: "Mümkün olan her alanda iş birliğini artırmak isteriz"

Görüşmede, EBRD Başkan Yardımcısı Matteo Patrone ise Türkiye'nin iş birliği yaptıkları en önemli ülkelerden birisi olduğunu söyledi.

Türkiye ile ortak yatırım konularının başında yeşil dönüşüm geldiğini kaydeden Patrone, Deprem Sonrası Yeniden İnşa Projesi kapsamında da deprem bölgesindeki belediyelere sağlanacak finansman desteğinin fizibilite çalışmaları tamamlandıktan sonra artabileceğini aktardı.

Patrone, "Mümkün olan her alanda iş birliğini artırmak isteriz. İLBANK ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği bizim için büyük önem taşıyor. Önümüzdeki dönemde de hem İLBANK hem de Türkiye Çevre Ajansı ile birlikte ortak çalışmalar yürütmekten büyük memnuniyet duyarız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Çevre, Politika, Ekonomi, Son Dakika

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