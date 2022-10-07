Bakan Kurum: "Dünyanın neresine giderseniz gidin böyle bir muhalefet ile karşılaşamazsınız" - Son Dakika
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Bakan Kurum: "Dünyanın neresine giderseniz gidin böyle bir muhalefet ile karşılaşamazsınız"

07.10.2022 19:10
Bakan Kurum: "Dünyanın neresine giderseniz gidin böyle bir muhalefet ile karşılaşamazsınız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Dünyanın neresine giderseniz gidin böyle bir muhalefet ile karşılaşamazsınız. Her şey algı, her şey yalan, her şey iftira." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Dünyanın neresine giderseniz gidin böyle bir muhalefet ile karşılaşamazsınız. Her şey algı, her şey yalan, her şey iftira." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programları çerçevesinde Sivas'ın Suşehri ilçesinde halka seslendi. Konuşmasında birlik ve beraberlik çağrısı yapan Bakan Kurum, "Çok önemli bir sürece giriyoruz, 2023 seçimleri. 2023 seçimleri şehirlerimiz için, ülkemiz için, muzlum coğrafyamız için, bölgemiz için çok çok önemli. O yüzden bu seçimlerde hepimiz, herkesi ve her kesimi kucaklayacağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Kimseyi öbüründen ayırt etmeyeceğiz. Kürdü ile, Laz'ı ile Çerkez'i ile Alevi'si ile 84 milyon ferdimiz bir ve kardeş olacağız. Kardeşliğimizi her zaman daim kılacağız ve inşallah 2023'te Cumhurbaşkanımızı, Cumhur İttifakımızı rekor oyla destekleyeceğiz ve yeni yüz yılın Türkiye'sinde Cumhurbaşkanımızı yeniden başkan yapacağız." dedi. Kurum, konuşmasında ayrıca Suşehri halkına 250 bin sosyal konut projesi çerçevesinde 200 konut sözü verdi.

"Her şeyleri algı, yalan ve iftira"

Bakan Kurum, dünyanın hiçbir yerinde Türkiye'deki gibi bir muhalefet ile karşılaşılamayacağını belirtip her şeylerinin algı, yalan ve iftira olduğunu ifade ederek, "Bize hesap soruyorlar ya diyorlar ki 'bu projeleri nasıl yapacaksınız'. Arkadaş sen tatile giderken biz Elazığ'da Malatya'da depremzede kardeşimin yanında acılarına ortak oluyorduk. 37 bin 500 konut söz verdik. 37 bin 500 konutu bitirdik teslim ettik. Antalya'da Muğla'da yangın oldu. Biz hemen oraya koştuk. Onlara söz verdik. Dedik ki 'size 1 yıl içerisinde 5 bin konutu teslim edeceğiz' ve İzmir tarihinin en büyük dönüşümünü yaptık. İzmir, İstanbul ve Ankara onların yönetiminde. Ellerinden tutan mı var neden yapmıyorlar. 3.5 senedir milletimize söz verdiler. Dediler ki 'biz su paralarını düşüreceğiz, ulaşımda en ucuz olacağız, kentsel dönüşümle on binlerce konut yapacağız,' niye yapmadınız, elinizden tutan mı vardı, engelleyen mi vardı. Hiç biri yoktu değerli kardeşlerim ama olmamasına rağmen maalesef bugün ki muhalefet dünyanın neresine giderseniz gidin böyle bir muhalefet ile karşılaşamazsınız. Her şey algı, her şey yalan, her şey iftira. Ama biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hiçbir zaman milletimize verdiğimiz sözlerden geri durmadık. Hep eser siyaseti yaptık." şeklinde konuştu. - SİVAS

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Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kurum: 'Dünyanın neresine giderseniz gidin böyle bir muhalefet ile karşılaşamazsınız' - Son Dakika

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