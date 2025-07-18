Bakan Kurum, Ümraniye'de düzenlenen Çevre Şenliği'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Bakan Kurum, Ümraniye'de düzenlenen Çevre Şenliği'nde konuştu Açıklaması

18.07.2025 19:42
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ülkemizin, insanımızın öncelikleri bizim önceliğimizdir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ülkemizin, insanımızın öncelikleri bizim önceliğimizdir. İklim Kanunu da evlatlarımızın sağlıklı bir geleceğe yürümesi için hazırlanmıştır ve başarıyla uygulanacaktır." dedi.

Kurum, Ümraniye Belediye Meydanı'nda düzenlenen Çevre Şenliği'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile çocuklara yönelik atölyeler ve yetişkinlere yönelik çevre temalı tasarım sergisini gezdi.

Katılımcılara hitap eden Kurum, çocukların şenlikte atığın çöp değil tam aksine bir değer olduğunu öğrendiklerini belirterek, etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Dünyanın geleceği için alarm zilleri çaldığını dile getiren Kurum, "İklim krizi sınır tanımadan, bölge veya ülke, ırk, din, ten rengi ayırt etmeden tüm insanlığı tehdit ediyor. Bu tehdide karşı çevre, doğa koruma ve iklim kriziyle mücadele projelerimizi süratle artırmak zorundayız." dedi.

Kurum, dünyayı emanet, tabiatı kardeş olarak gördüklerini belirterek, "İnanın bizim tek bir hedefimiz var ve onu da mutlaka başaracağız. Gençlerimize daha güzel bir vatan bırakacağız. Yavrularımıza afetlere karşı güvenli bir yaşam sunacağız. Sizlere, tüm vatandaşlarımıza güvenli bir Türkiye bırakacağız." diye konuştu.

Sıfır Atık Projesi'ni Emine Erdoğan'ın başlattığını hatırlatan Kurum, "Sıfır Atık Hareketi bugün, milletimizin göğsünü kabartan küresel bir marka haline geldi. Bu hareket, aldığı ödüllerle dünyaya sadece '30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü'nü armağan etmedi, aynı zamanda Türkiye'nin çevre konusunda bir merkez ülke olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Bugün dünya Türkiye'yi ayakta alkışlıyor, bugün dünya Emine Erdoğan'ı saygıyla alkışlıyor, kıtaları aşan Sıfır Atık Hareketi'nden övgüyle bahsediyor." ifadesini kullandı.

Bakanlığın uygulamalarından biri olan Depozito Yönetim Sistemi'ni Türkiye'nin her yerine kurmak için gereken adımları attığını anlatan Kurum, bu sistemi Kızılcahamam ve Sakarya pilot bölgelerinde başarıyla uyguladıklarını ve harika sonuçlar aldıklarını, Samsun, İzmir, Erzurum, Mersin, Konya ve Gaziantep'te de kurulumları yürüttüklerini bildirdi.

Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Vatandaşımız üzerine düşeni yaptı ve projemize sahip çıktı. Bir başka deyişle insanımız ambalaj atığının çöp değil değer olduğunu, bu makinelere depozito ürünlerini atarak, yaşayarak tecrübe etti. İnşallah bu yılın sonunda depozito sistemini tüm ülkeye yayacağız. Türkiye'nin ham madde dışa bağımlılığını bitireceğiz, insanımızın cebinden gidecek milyarlarca lirayı kurtaracağız. Sıfır Atık'la dünyayı koruyacak, geri dönüşümle dünyayı yeniden kazanacağız."

Türkiye için attıkları önemli adımlardan birinin de İklim Kanunu olduğunu belirten Kurum, "İklim Kanunu yürürlüğe girdi. Bu kanunla inşallah gördüğünüz tüm bu eserleri, tüm bu projeleri, 81 ilimizin her yerine ve tüm sektörlere yayacağız. Hem afetlere karşı güvenliğimizi sağlayacak hem de afet sonrası yaşanacak ekonomik kaybımızı azaltacağız. Bir yandan geleceğimizi tehdit eden sera gazı emisyonlarını düşürürken, diğer yandan temiz teknoloji yatırımlarını artıracağız. Her alanda daha temiz, daha verimli bir üretim sürecine geçeceğiz ve bir taraftan da ekonomimizi güçlendireceğiz." diye konuştu.

"Biz, milletimizin yarınları için her adımı kararlılıkla atarız." diyen Kurum, "Ülkemizin, insanımızın öncelikleri bizim önceliğimizdir. İklim Kanunu da evlatlarımızın sağlıklı bir geleceğe yürümesi için hazırlanmıştır ve başarıyla uygulanacaktır. Uluslararası müzakere masalarında alınan kararlar da ülkemizin önceliklerini, vatandaşımızın refahını, geleceğini koruyacak, ülkemizin gücüne güç katacaktır. Ben İklim Kanunu'muzun tekrar ülkemiz, geleceğimiz ve yavrularımız için hayırlı olmasını diliyorum." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

"Bu hedefe ulaşmak da yine ancak kadınla mümkün"

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da Türkiye için çevre alanında atılan adımı desteklemekten onur duyduklarını söyledi.

Ercan, kadın kolları olarak çevre bilinciyle yaptıkları faaliyetlere ilişkin bilgiler verdiği konuşmasında, "Çevreye saygıyı bir değer olarak gören, doğaya karşı sorumluluk hisseden bir anlayışın yaygınlaşması hepimizin ortak hedefi ve bu hedefe ulaşmak da yine ancak kadınla mümkün. İnanıyoruz ki ortak evimiz dünya, kadın emeğiyle daha yaşanılabilir, daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir geleceğe kavuşacaktır." ifadesini kullandı.

Atık Pil Toplama Yarışması'nı kazananlar ödüllendirildi

Programın ev sahipliğini yapan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise Ümraniye'nin sıfır atık konusunda İstanbul'un en önemli belediyelerinden biri olduğunu kaydetti.

Çevre alanında önemli işler yaptıklarının altını çizen Yıldırım, "Temizliğin en önemli unsurlarında sıfır atık, sokakların temiz tutulması, çıkan atıkların iyi değerlendirilmesi var. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığındaki bütün hükümetlerde 22 senede bu konuda geldiğimiz nokta hiç azımsanmayacak kadar önemli." dedi.

Yıldırım, belediyenin ilçedeki okullarda her yıl 20-30 bin öğrenciye sıfır atık, çevre duyarlılığı ve temizliği konusunda bilgiler verdiğini belirterek, çevre konusunda daha ciddi bilinç oluşması için çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Konuşmaların ardından Bakan Kurum ve Başkan Yıldırım, Ümraniye Belediyesi İlkokullar Arası Atık Pil Toplama Yarışması'nda birinci, ikinci ve üçüncü olan okulların öğrencilerine ödüllerini verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Bakan Kurum, Ümraniye'de düzenlenen Çevre Şenliği'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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