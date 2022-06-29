Bakan Nebati: Merkezi Yönetim Bütçe Ödenekleri 1 trilyon 81 milyar lira artırıldı (2)

'KÜRESEL EKONOMİDE CİDDİ BİR YAVAŞLAMA ORTAYA ÇIKTI'

TBMM Genel Kurulu'nda devam eden ek bütçe görüşmelerinde siyasi parti grup temsilcileri konuşmalarını yaptı. AK Parti Grubu adına söz alan Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, ek bütçenin ayrıntılarını anlattı. Dünyada ekonominin değiştiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Dünyadaki herhangi bir yerdeki ekonomik gelişme dünyanın bütün ülkelerini ve bütün ekonomilerini etkiler bir hale gelmiştir. Bu anlamda, Rusya'ya yapılan yaptırımların da dünya ekonomisindeki bu olumsuz gelişmeleri fevkalade ciddi şekilde etkileyen bir fonksiyon icra ettiğini hep beraber görüyoruz. Yine, bütün bunların sonucu olarak küresel ekonomide maalesef ciddi bir yavaşlama ortaya çıktı, 2022 için küresel ekonomideki büyüme yüzde 4,5'ten yüzde 3 seviyelerine indirildi. Bu gelişmelerin dünyada herhangi bir ekonomiyi etkisi altında bırakmaması mümkün değildi" dedi.

CHP Grubu adına söz alan Konya Abdüllatif Şener , hükümetin ekonomi modelini eleştirerek, "TÜİK rakamlarına göre bile şu anda enflasyon yüzde 73,5. Patlatmışsınız, bunun nesiyle övünürsünüz, bunun nesini alkışlarsınız, ben anlayamıyorum. Üretici enflasyonu ise çıkmış yüzde 132'ye. Cumhuriyet tarihinin en yüksek enflasyonunu yaşatıyorsunuz bu ülkeye" diye konuştu. MHP Grubu adına konuşan Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da Meclis'e sunulan ek bütçeye ilişkin, "Küresel belirsizliklerin ve risklerin devam ettiği bu makroekonomik ve jeopolitik ortamda ülkemizde mevcut bütçe ödeneklerini artırmaya, dolayısıyla kamu hizmetlerinde herhangi bir aksaklık oluşmaması amacıyla 2022 yılı bütçesinde revizyona gitme ihtiyacı hasıl olmuştur" değerlendirmesinde bulundu. İYİ Parti Grubu adına söz alan Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu , Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 'nin sunumunu eleştirdi. Tatlıoğlu, Nebati'nin, "Enflasyonda hedefe ulaştık" sözlerini hatırlatarak, "Ya siz millete söylemediğiniz bir hedefin sahibisiniz ya da on yıldır uyuyorsunuz da yeni uyandınız. Böyle bir söz gerçekten burada parlamentoyu, parlamento mensuplarını ve konuşmacıları bile ciddi olmaktan uzaklaştırır. Anlıyorum ki geldiğimiz noktada Türkiye fotoğrafına baktığımızda, siz de dahil, Türk ekonomisini yönetenler ne bu coğrafyayı ne bu bölgeyi ne de bu zamanı anlama profiline sahip değilsiniz; gerçekten şaşılacak bir şey" dedi.HDP Grubu adına söz alan Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise hükümetin ekonomik politikalarını eleştirdi.'YÜZDE 40 ORANINDA ARTIŞ OLACAĞINI ÖN GÖRMEKTEYİZ'Konuşmaların ardından, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Nebati, kamu görevlileri ve emeklilerin maaşlarına ilişkin sorulara şöyle yanıt verdi: "2022 yılı Ocak ayında memurlarımızın ve memur emeklilerimizin aylıklarında enflasyon zammı dahil yüzde 30,95 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimizin aylıklarında ise yüzde 25,47 oranında artış yapılmıştır. Temmuz ayında, söz konusu aylıklarda yapılacak artış haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kesinleşecek olup yaklaşık yüzde 40 oranında artış olacağını öngörmekteyiz. Bu kapsamda, 2022 yılında memurlarımız ve memur emeklilerimizin aylıklarında yapılacak kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimizin aylıklarında yapılacak kümülatif artış ise yaklaşık yüzde 76'ya ulaşacaktır."'BAZI ÜLKELER İKİNCİ KEZ EK BÜTÇEYE GİTMİŞ DURUMDADIR'Bakan Nebati, muhalefet partili milletvekillerinin ek bütçeye ilişkin eleştirilerine, "Dünyada ender ülke ek bütçe yapıyor. 2022 yılı için ek bütçe kanununun hazırlanması ihtiyacı sadece Türkiye'ye mahsus bir durum değildir, 2022 yılının olağan dışı gelişmelerinden dolayı Almanya Japonya ve Finlandiya gibi ülkelerin yer aldığı pek çok ülke şu anda benzer ek bütçe süreçlerine gitmiş bulunmaktadır ve bazı ülkeler ikinci kez ek bütçeye gitmiş durumdadır" açıklamasında bulundu.

Ek bütçe görüşmeleri sırasında, muhalefet partili milletvekillerinin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye yönelik eleştirileri tartışmaların yaşanmasına neden oldu. AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında sık sık sözlü tartışmalar yaşandı.

Besti KARALAR/ANKARA,