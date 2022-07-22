Bakan Özer, Dijital İstihdam Eşleştirme Platformu tanıtım programına katıldı - Son Dakika
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Bakan Özer, Dijital İstihdam Eşleştirme Platformu tanıtım programına katıldı

22.07.2022 13:53
Bakan Özer, Dijital İstihdam Eşleştirme Platformu tanıtım programına katıldı

Bakan Özer, Dijital İstihdam Eşleştirme Platformu tanıtım programına katıldı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Eğitimin önündeki antidemokratik tüm engeller kaldırıldı" Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitim merkezi programı ile oluşan istihdam hareketliliğini daha hızlı ve etkin...

Bakan Özer, Dijital İstihdam Eşleştirme Platformu tanıtım programına katıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Eğitimin önündeki antidemokratik tüm engeller kaldırıldı"

İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitim merkezi programı ile oluşan istihdam hareketliliğini daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi; işletmelerin çırak, stajyer ve mezun durumdaki kişilerin alanında ve nitelikli istihdamlarıyla ilgili önemli bir ihtiyacın giderilmesi amacıyla MEB, İTO ve İSO iş birliği ile hayata geçirilen Dijital İstihdam Eşleştirme Platformu'nun tanıtım programına katıldı.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası iş birliğiyle Dijital İstihdam Eşleştirme Platformu yazılımının tanıtımı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla gerçekleştirildi. İstanbul Ticaret Odası Meclis Salonu'nda düzenlenen tanıtım programında Bakan Özer'in yanı sıra, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan hazır bulundu.

Toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'de son 20 yılda eğitimde evrenselleşme ve kitleselleşme süreçlerinin yaşandığı bir dönem olduğunu belirterek, "Bu dönem, daha önce uygulamaya sokulan yanlış eğitim politikalarının da ortaya çıkarttığı hasarları tedavi etme dönemi oldu. Başörtüsü yasakları, katsayı uygulamaları, eğitime yönelik toplumsal taleplerin bir şekilde engellenmesi, erişimle ilgili kısıtlanmaların konulması hep bu toplumun çekmiş olduğu yaralara yol açmış hasarlardı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda bu problemlerin hepsi aşıldı ve eğitimin önündeki antidemokratik tüm engeller kaldırıldı. Bugün bir araya gelmemizin, sevinçle yeni bir başlangıç yapmamızın nedeni aslında katsayı uygulaması. O katsayı uygulaması ki bu ülkede 10 yıldan fazla uygulandı ve meslek lisesi öğrencilerinin yükseköğretime girişini engelledi. 2012 yılından sonra MEB ve bürokratlarımız gece gündüz demeden mesleki eğitimi güçlendirmek için çok büyük çaba sarf ettiler. Devlet, üretim ve hizmet sektöründen çekildikçe mesleki eğitim devletin üzerinde kaldı ama istihdam özel sektöre kaldı. Özel sektörle devlet bir türlü bir araya gelemiyordu. Bizim yaptığımız şey, bunu değiştirmek oldu. İş dünyasının temsilcilerine bizim verdiğimiz mesleki eğitimdeki alanları gelin birlikte yönetelim, müfredatı birlikte güncelleyelim, öğrencilerimizin işletmedeki beceri eğitimlerini birlikte planlayalım ama tek bir şey istiyoruz; istihdamda öncelik olsun dedik. Her iki başkanımız da el birliği yaparak bir süreç başlattı. Bizim üretim derdimizin olmadığının altını özellikle çizeyim. Bizim derdiğimiz; üreterek, yaparak, uygulayarak eğitim yaptırabilmek. Yoksa eğitimden azade bir şekilde üretim yapmak bizim haddimiz değil, biz fabrika değiliz, eğitim kurumuyuz. Maskeyle ilgili ve yaşanan diğer süreçlere bakın. Meslek lisesinin o fedakar insanları maskeyi, dezenfektanı, ihtiyaç duyulan tüm ihtiyaçları 2 yıldan beri üretip bu toplumun ihtiyacını karşılayabildiler" açıklamasında bulundu.

"Mesleki eğitim, istihdamın en verimli tarlası"

Gençlerin hem üretimde hem de gelir dağılımında verimliliği arttıracaklarını belirten İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "Ekonomik büyüme ve gelişmeye iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman sağlanmadan ulaşmak mümkün değil. Bunu temin edecek olan ise mesleki eğitim okulları. Çünkü mesleki eğitim daha çok üretimin, ihracatın ve bugünkü toplantımızın düzenlenmesine neden olan istihdamın en verimli tarlası. Daha okurken doğru şekilde iş dünyasıyla buluşturulan öğrenci, üretimin ve kazanmanın mutluluğunu da tatmış olacak. Üretimde yer alan öğrenciler üretimde verimliliği arttırdıkça gelirlerini de arttıracaklardır" şeklinde konuştu.

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MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZER: GENÇLERİMİZ HIZLI BİR ŞEKİLDE İŞLETMELERİNİ BULABİLECEK MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZER: GENÇLERİMİZ HIZLI BİR ŞEKİLDE İŞLETMELERİNİ BULABİLECEK Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan Bakan Özer'e ziyaret Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan Bakan Özer'e ziyaret
Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Özer, Dijital İstihdam Eşleştirme Platformu tanıtım programına katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Özer, Dijital İstihdam Eşleştirme Platformu tanıtım programına katıldı - Son Dakika
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