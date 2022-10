Bakan Özer: "Eğer okulları kapalı tutsaydık en önemli fırsat penceremiz olan gençlerimizi kaybedecektik"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kayseri'de düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "İlkokuldaki okullaşma oranı yüzde 99,63. Ortaokuldaki okullaşma oranı yüzde 99,44. Lisedeki okullaşma oranı yüzde 95,06. Okul öncesi okullaşma oranı yüzde 94. 2000'li yıllarla bu rakamların hiçbir ilişkisi yok. İlk kez Türkiye; son 20 yılda OECD'deki ülkelerin okullaşma oranına erişti" dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kentte bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda il ve ilçe okul müdürleri ile bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, kentte eğitim alanında yapılanlar hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, "Kütüphanesiz okul kalmasın kampanyası' çerçevesinde kütüphanesi olmayan 538 okulumuza yeni kütüphane yapılmış, 578 bin olan kitap sayımız 1 milyon 395 bine çıkarılmıştır. Kütüphaneler, sadece kitap olan yerler değil, öğrencilerin ders çalıştığı akşam ve hafta sonu açık olan yerler haline gelmiştir. Öğrencilerimize ücretsiz ders kitabının yanında bu yıl ilk defa sadece Kayseri'de 2 milyon 245 bin çalışma kitabı ve yardımcı kaynak dağıtılmıştır. Eğitimdeki her türlü fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak için yapılan 'temel eğitimde 10 bin okul' projesi çerçevesinde 111 okulun fiziki mekanlarını iyileştirmenin yanında yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerimize yönelik seminerler düzenlenmiştir. 16 ilçemizde 16 okulumuz 'çevre dostu bir okul' projesi çerçevesinde öğrencilerimize farkındalık oluşturmak için güneş enerjisi, geri dönüşüm, led lambalarla donatılmıştır. 3 organize sanayi bölgesinde açtığımız 3 irtibat bürosunda mesleki eğitim merkezlerimizi işletmelerimizle buluşturduk. Yapılan tanıtım faaliyetleri sonucunda Aralık 2021 tarihinde 4 bin 527 olan mesleki eğitim öğrenci sayımız 13 bin 500'e çıkartılmıştır. Burada çıraklara bin 658 TL, kalfa öğrencilere de 2 bin 763 TL ücret verilmektedir. Halk eğitim merkezlerimizde eğitim alan kursiyer sayısı ilk 9 ayda 100 bin rakamına ulaşmış, yıl sonu hedefi olan 140 bin sayısı rahatlıkla yakalanacaktır. Okul öncesi eğitim seferberliği çerçevesinde 41 ana sınıfı ve 4 anaokulu yapılmış, ayrıca 31 anaokulu yapım projesi devam etmektedir. Okul öncesi okullaşma oranımız yüzde 95'e çıkarılmış, yapımı devam eden anaokulları sonrası bu oran daha da üstlere çıkacaktır. Bu dönemde ilk kez uygulanan farklı alanlardaki yaz okullarında 10 şubede öğrencilerimize hizmet verilmiştir. Aile okulu projesi çerçevesinde öğrencilerimizin yanında onlara örnek olan velilerimizin de eğitimi sağlanmaktadır. Bu projelerle anlaşılacağı üzere her yaştan, her meslekten insanın eğitime ihtiyaç vardır" dedi.

Vali Gökmen Çiçek ise, Bakan Özer'e eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini ileterek; "Özellikle Kayseri'ye verdiğiniz müjdelerle beraber şahsım ve arkadaşlarım adına şunu söyleyebilirim ki bizim için ayrı bir motivasyon kaynağı oldu. Eğitimle ilgili büyük bir seferberlik başlattığınızı ve bazı uygulamalarla Türkiye'de ilk defa görüldüğünü biliyoruz. Özellikle okullara gönderdiğiniz ödeneklerin bir çok kısmının da harcanamadığını biliyoruz. Bizim okullarımıza da ciddi ödenekler geldi, okul müdürlerimiz bu manada ciddi bir rahatlığa girdiler. Bundan dolayı sizlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Okul idarecilerine seslenen Milli Eğitim Bakanı Bakan Mahmut Özer, Kayseri'nin eğitim alanındaki yatırım bütçesini 1 milyar 477 milyon TL'ye çıkarttıklarını ifade ederek, "Kayseri'nin gelmiş olduğu noktayı çok daha iyi noktalara getirebilmek için bugün değerlendirme imkanımız oldu. Yaklaşık 690 milyon TL'lik yatırım bütçesini toplantı sonrasında 1 milyar 477 milyon TL'ye çıkartmış bulunuyoruz Kayseri'nin. Bunu Kayseri için bir başlangıç olarak düşünüyorum. İnşallah sonraki ziyaretlerimizde verilen bu bütçelerin aktif olarak kullanıldığını görerek yeni bütçelerle Kayseri'yi desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Eğer biz okulları kapalı tutsaydık en önemli fırsat penceremiz olan gençlerimizi kaybedecektik"

Covid 19 döneminde eğitimcilerin okulları açık tutmak için gösterdiği gayretlerden dolayı da memnuniyetini dile getiren Bakan Özer, "Bir teşekkürüm de; 2021-2022 eğitim öğretim yılını birlikte kararlı bir şekilde covid-19 salgını ortamında okullara açık tutmadaki göstermiş olduğunuz emekler için. Eğer biz okulları kapalı tutsaydık en önemli fırsat penceremiz olan gençlerimizi kaybedecektik. Eğer biz 19 milyon öğrencisi, 1.2 milyon öğretmeni olan 20 milyonun üzerindeki devasa bir eğitim sistemini normalleştirmeseydik Türkiye'nin bu denli hızlı bir şekilde normalleşebilmesi mümkün değildi. Bu nedenle milli eğitim bakanı olarak bu tarihi sürece katkınızdan dolayı tüm öğretmenlerimize ve idarecilerimize teşekkür belgesi gönderdim. İlk kez bir milli eğitim bakanı bir yılda 2 defa öğretmenlere başarı belgesi vermiş oldu, inşallah devamı gelir" şeklinde konuştu.

"Ücretsiz dağıtılan yardımcı kaynaklar ders kitaplarını geçecek"

140 milyon yardımcı kaynağın öğrencilerle buluştuğunu, Ekim ayı içerisinde de 20 milyon daha yardımcı kaynağın öğrencilerle buluşacağının altını çizen Bakan Özer, "2022-2023 eğitim öğretim yılına çok hızlı başladık. 17 Haziran'da eğitim ve öğretimi kapattıktan sonra İstanbul'da 4 binin üzerinde okul yöneticisi ile bir araya geldik. Dedik ki; '2023 yılı cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı, çok güzel bir başlangıç yapalım'. İstanbul'da başlatmış olduğumuz hazırlık süreçlerini tüm illerimizde devam ettirdik. Birincisi, son 19 yılda eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için her yıl dağıtılan ücretsiz kitapların niteliğini artırarak tüm öğrencilerimize yılın başında hazır hale getirdik. 153 milyon ücretsiz kitap tüm okullarımıza dağıtıldı. Bununla yetinmedik, ilk kez yardımcı kaynak problemini eğitim sisteminden kaldırmak için o kaynakları basarak tüm öğrencilerimize ulaştırmak istedik. Büyük bir heyecanla kaynaklar hazırlandı, basıldı ve 140 milyon yardımcı kaynak tüm okullarımızda öğrencilerimizle buluştu. İnşallah Ekim ayı içerisinde 20 milyon ek kaynağı daha dağıtacağız ve dağıttığımız yardımcı kaynaklar ders kitaplarını geçecek. 160 milyon yardımcı kaynak dağıtmış olacağız" dedi.

Türkiye'deki okullaşma oranını da açıklayan Bakan Özer; "İlkokuldaki okullaşma oranı yüzde 99,63. Ortaokuldaki okullaşma oranı yüzde 99,44. Lisedeki okullaşma oranı yüzde 95,06. Okul öncesi okullaşma oranı yüzde 94. 2000'li yıllarla bu rakamların hiçbir ilişkisi yok. İlk kez Türkiye; son 20 yılda OECD'deki ülkelerin okullaşma oranına erişti" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Özer'e çeşitli hediyeler takdim edildi. - KAYSERİ