Bakan Özhaseki, Kahramankazan\'daki GİMAT Dükkan Projesi\'nin temel atma töreninde konuştu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde yaklaşık 8 ay önce temeli atılan 46 bin konutun tesliminin ay başından itibaren yapılacağını belirterek, "Her ay 30 bin, 40 bin, 50 bin evin teslimlerini yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Özhaseki, Kahramankazan ilçesinde 210 adetlik GİMAT Dükkan Projesi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük kuru gıda ve hal kompleksinin temelini attıklarını ifade ederek, hayırlı olmasını diledi.

Esnaf çocuğu olduğunu söyleyen Özhaseki, esnafın iş yeri sahibi olmasının önemine işaret etti.

Bu zamana damgasını vuran en önemli olgunun "değişim" olduğunu belirten Özhaseki, "Esnaflarımızın her birinin de kendi işini zamana uyarlaması gerekiyor. Zamanın gidişatına göre en doğru kararların verilmesi icap ediyor." diye konuştu.

GİMAT'ta da dükkanların yetersiz hale gelmeye başladığını, trafik ve otopark sorunu yaşandığını dile getiren Özhaseki, "İnşallah TOKİ marifetiyle burada neredeyse 15 milyar lirayı bulacak bir maliyetle 1100 civarında büyük iş yerini yapıp, buradaki esnaflarımıza teslim edeceğiz. İnşallah siz de burada kendi işlerinizi yapacaksınız. Güzel işleriniz gelişecek, tüm dünyaya buradan mal satacaksınız, istihdam sağlayacaksınız. Biz de bunlardan mutlu olup sizlerle iftihar edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Türkiye bir deprem ülkesidir, nokta"

Türkiye'nin yer altında "fitne odakları" ve "depremsellik" olarak iki dezavantajı olduğunu söyleyen Özhaseki, ülkenin terörle mücadelesini anlattı.

Özhaseki, deprem tehlikesine ilişkin de şöyle konuştu:

"Türkiye bir deprem ülkesidir, nokta. Bunu bilelim. Emin olabileceğimiz herhangi bir yer yok. Şu anda hareketli 500 civarında fay hattı var. Doğru. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nı biliyoruz. Aynı noktadan başlayıp Akdeniz'e doğru inen Doğu Anadolu Fay Hattı'nı da biliyoruz. Ege bölgesinin depremselliği de belli ama şu anda 'bize bir şey olmaz' diyerek oturanların bulunduğu yerlerde de 500 civarında hareketli fay hattı var."

Özhaseki, 1900'lerden bugüne kadar denizlerde ve karalarda meydana gelen 6 ve üzerinde şiddetli yıkıcı deprem sayısının 226 olduğunu belirterek, "Ana karamızda meydana gelen 60. Ölen insan sayımız 130 bin. Neredeyse her 1-2 senede bir canımızı yakan bir deprem meydana geliyor. Böyle bir ortamda bize düşen bunu bilerek hareket etmek." dedi.

6 Şubat depremlerinde şehirlerin gördüğü hasarı anımsatan Özhaseki, nüfusu milyonlarca, imkanları da kendi belediyelerine göre kat kat fazla olmasına rağmen bazı belediye başkanlarını deprem bölgesine "turist" gibi gelmekle eleştirdi.

Bölgede yapılan konutlara ilişkin bilgi veren Özhaseki, şunları kaydetti:

"200 bin konutun ihalesini yaptık, şimdi merkezde bir 50 bin konutun daha ihalesi yapılıyor. 100 bin civarında köy evlerinin büyük bölümünün ihalesini yaptık. Şimdi 30-40 bin tane daha çelik köy evlerinin ihalesi yapılıyor. Yerinde dönüşüm projemizi açıkladık. Şu ana kadar tam 250 bin vatandaşımız, 'evet siz bize verin, yardım edin, destekleyin, evimizi yaparız' dediler. Onları da takip ediyoruz. Her inşaatımıza verdiğimiz süre bir yıldan az. Yani temel atıyoruz, bir sene sonra neredeyse teslim edecek hale geliyoruz. 8 ay kadar önce temelini attığımız 46 bin konutun teslimini ay başından itibaren yapacağız. Her ay 30 bin, 40 bin, 50 bin evin teslimlerini yapmaya da devam edeceğiz. Elimizden ne geliyorsa yapıyoruz."

Bir yandan da kentsel dönüşüm yasasını çıkardıklarını ifade eden Özhaseki, tüm Türkiye'de kentsel dönüşümü en hızlı biçimde yapmanın gayreti içinde olduklarını vurguladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da temel atma töreninin hayırlı olmasını dileyerek, GİMAT'ın şu andaki mevcut durumunun zamanın şartlarında en iyi yerlerden birisi olduğunu söyledi.

Değişen ve gelişen Türkiye'de hızlı bir şekilde hem iç piyasanın genişlemesi hem dış alemle olan ilişkilerin hızlı bir şekilde artması sonucunda mevcut GİMAT'ın yetersiz kalacağını belirten Elitaş, "Yeni alanlar, yeni iş yerleri, daha büyük mekanlarla daha olumlu ve daha uygun bir ticari koşulun oluşmasında çok büyük katkı sağlayacaktır." dedi.

Bakanlığın ve TOKİ'nin çalışmalarına değinen Elitaş, "Bu yatırımlar, bundan sonra TOKİ'nin yıllardır ortaya çıkardığı bilgi birikimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mızın ön açıcı davranışlarıyla birlikte Türkiye Yüzyılı'nın yeniden inşasını ticari olarak da ön noktaya getirmiş olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ve GİMAT Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aydoğan'ın da konuşma yaptığı törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile bakanlık bürokratları katıldı.

Konuşmaların ardından Bakan Özhaseki, protokol üyeleriyle butona basarak temel attı.