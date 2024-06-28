Bakan Özhaseki: Müsilaj nedeniyle Marmara Denizini yitireceğiz - Son Dakika
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Politika

Bakan Özhaseki: Müsilaj nedeniyle Marmara Denizini yitireceğiz

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Marmara Denizi'nde artan müsilaj tehlikesine dikkat çekti. Özhaseki, "Bazı hocalarımız 25 metre kadar denizin altında görüntü çekmiş. Oksijen neredeyse bitmiş gibi. Oradaki canlılık neredeyse bitmiş gibi. Yakında da Allah korusun böyle gider ve kirletmeye devam edersek bırakın koyları Marmara'yı yitireceğiz." ifadelerini kullandı.

28.06.2024 16:38  Güncelleme: 17:08
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Müsilaj nedeniyle Marmara Denizi'nde oksijenin bitme noktasına geldiğini söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bazı hocalarımız 25 metre kadar denizin altında görüntü çekmiş. Oksijen neredeyse bitmiş gibi. Oradaki canlılık neredeyse bitmiş gibi. Yakında da Allah korusun böyle gider ve kirletmeye devam edersek bırakın koyları Marmara'yı yitireceğiz." dedi.

Bakan Özhaseki: Müsilaj nedeniyle Marmara Denizini yitireceğiz

BAKAN ÖZHASEKİ: MARMARA DENİZİ'NDE OKSİJEN NEREDEYSE BİTMİŞ GİBİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Türkiye Yüzyılı Çevre Projeleri"nin tanıtımını gerçekleştirdi. Bakanlığın konferans salonunda tanıtılan projelere medya kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Projelerin tanıtımının ardından Bakan Özhaseki Marmara Denizi'ndeki artan müsilaj tehlikesine dikkat çekti. Özhaseki, Marmara'ya kıyası olan tüm illerin ilgilileriyle toplantı yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Bazı hocalarımız 25 metre kadar denizin altında görüntü çekmiş. Oksijen neredeyse bitmiş gibi. Oradaki canlılık neredeyse bitmiş gibi.

"BÖYLE GİDERSE MARMARA'YI YİTİRECEĞİZ

Yakında da Allah korusun böyle gider ve kirletmeye devam edersek özellikle evsel atıklardan oluşan azot, fosfor gibi maddeleri, tarımsal ürünlerin imalathanesinde kullanılan malzemeleri denizlere vermeye devam edersek bırakın koyları Marmara'yı yitireceğiz."

Bakan Özhaseki: Müsilaj nedeniyle Marmara Denizini yitireceğiz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

"700 KADAR MAPA ŞAPANDIRA YERLEŞTİRECEĞİZ"

Marmara Denizi'ndeki kirliliği yok etmeye çalıştıklarını anlatan Bakan Özhaseki, "Bu tespitlerden sonra Mapa Şapandıra Projesini gündeme aldık. Bu alanda 40- 50 metre arayla uygun yerlere 700 kadar Mapa Şapandıra yerleştireğiz. Kıyıda bağlı olacağı yer belli olacak. Onun da denizdeki çapa attığı yerde sabitlemesi için kullanacağı alttaki 4 veya 5 tonluk kütleyi de koyup oraya bağlamasını sağlayacağız" diye konuştu.

Bakan Özhaseki: Müsilaj nedeniyle Marmara Denizini yitireceğiz
Kaynak: İHA

Mehmet Özhaseki, Marmara, Müsilaj, Çevre, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Özhaseki: Müsilaj nedeniyle Marmara Denizini yitireceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Yusuf Çarman: Eko başgan arıtma tesislerini kapatarak yaprakları alkışlatmıştı. 31 12 Yanıtla
  • Göksel Tuygun: müsilaja gerek yok ki böyle giderse doldurur bina dikiceksiniz zaten 27 8 Yanıtla
  • ferhat eser: Bu gidişle yat almaktan vazgecip karavanaya yöneleceğim her denize girisimde karaya çöp atmaktan yoruldum denizleri kirleten insanları allaha havale ediyorum 17 2 Yanıtla
  • Gökçen Bilge ÖZDEMİR KARAOĞLU: Deniz yüzey, dip temizliği yapan firmalar var. Bir an evvel dip bucak temizlenmesi gerek denizin. Belediyeyi ve valiliği göreve davet ediyoruz. Atıkları balık adamlar ve araçlar, suyu ise süngerler temizler. 5 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba: Karasudan Körfeze kanal yapılsın karadeniz marmara ya aksın o zaman sirkilasyon olur suda ki biyolojik çeşitlilik artar yaşam devam eder 3 2 Yanıtla
  • oktay sayar: tüm lağım denize gidiyor ,arıtmalar sıfır 0 0 Yanıtla

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