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Bakan Özhaseki: "Türkiye bir deprem ülkesi" - Son Dakika
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Bakan Özhaseki: "Türkiye bir deprem ülkesi"

Bakan Özhaseki: "Türkiye bir deprem ülkesi" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: "1950-200 yılları arasında yapılan binalarda depreme karşı sıkıntı var, bunun yolu da kentsel dönüşüm" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin bir...

Bakan Özhaseki: "Türkiye bir deprem ülkesi"
26.12.2023 - 22:27,
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Bakan Özhaseki: "Türkiye bir deprem ülkesi"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki:

"1950-200 yılları arasında yapılan binalarda depreme karşı sıkıntı var, bunun yolu da kentsel dönüşüm"

SAMSUN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu belirterek, "Türkiye'nin her bir köşesinde halen hareketli olan 485 civarında da fay hattı var. Yapacağımız tek şey onu bilerek ve anlayarak hareket etmektir, tedbir almaktır, tedbirli olmaktır. Konutlarımızı ve işyerlerimizi sağlam yapmaktır. 1950'li yıllardan 2000'li yıllara kadar yapılan bina, işyeri gibi yapılan büyük bölümünde depreme dayanıklılık hususunda sıkıntılar var, bunu da kentsel dönüşüm ile çözmemiz gerekiyor" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin, Samsun Kültür Çalıştayı Vizyon Programı için kente gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ilk olarak Samsun Valisi Orhan Tavlı'ya ziyarette bulundu. Bakan Özhaseki, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

"AK Parti olarak durmadan yeni hamleler yapan, kendisi ile yarışan bir ortamdayız"

Samsun Kültür Çalıştayı Vizyon Programı ile ilde çeşitli faaliyetler gerçekleştireceklerini söyleyen Özhaseki, Samsun'da bulunmaktan dolayı mutluluğunu dile getirdi. Özhaseki, "İnşallah yapılacak bu faaliyetler, bu çalışmalar da Samsun için hayırlı olur diye temennide bulunuyorum. Tabii, en öncelikli işimiz daha önce burada başlatılan ve devam eden, üzerine başkanımızın da hassasiyetle titrediği kültür ve sanatla ilgili olan çalışmaların son aşamasına gelmiş olması bizim için de önemli. Biz, AK Parti olarak zaten zamanında yapmış olduğumuz, ortaya koyduğumuz belediyecilik anlamında durmadan yeni hamleler yapan, kendisiyle yarışan bir ortamdayız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde tüm belediyeler ile birlikte hizmet gayreti içerisinde olduklarını söyleyen Bakan Özhaseki, "Yıllar öncesinde 'hizmet belediyeciliği' diye ortaya çıkmıştık, evet hizmet ettik. İktidar olduktan sonra kendimizi marka belediyecilik diye yeniledik. Daha sonra Cumhurbaşkanımızın da durmadan vurguladığı gönül belediyeciliği anlamında da bütün belediyelerimiz büyük bir gayret içerisindeler. Özellikle genel merkezimizde daha önce başlatılmış olan, benim ve arkadaşlarımın da emeği olduğu gerek gençlik, gerekse kültür ve sanat faaliyetleri ile ilgili de bütün belediyeler bir gayret içerisindeler. Bunları da yakından takip ediyoruz. Bunlar bizim belediye açısından yapacağımız çalışmalar" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye bir deprem ülkesi"

Samsun özeline gelindiğinde şehirde TOKİ olarak yapılan çalışmaların bulunduğunu ve Türkiye'nin de bir deprem ülkesi olduğunu kaydeden Özhaseki, "Şunu herkesin bilmesi lazım: Türkiye bir deprem ülkesi. 'Biz 3'ncü derecede bir yerdeyiz, fay kırıkları bizden daha az geçiyor, 4'üncü deprem bölgesinde olduğumuz için daha emin vaziyetteyiz' gibi söz söylemek hiçbir zaman bu ülkede doğru olmaz. Fay hatlarının çok sert geçtiği, yıllarca aynı yerlerde kırıldığı, şiddetli depremlerin olduğu bölgeler var, bunları biliyor ve her yerde de söylüyoruz. Ama Türkiye'nin her bir köşesinde halen hareketli olan 485 civarında da fay hattı var. Şimdi biz bu fay hatlarının kırılmasına, doğadaki bu müthiş enerjinin dışarıya çıkmasına mani olamayız, onunla savaşamayız, yeniliriz. Yapacağımız tek şey onu bilerek ve anlayarak hareket etmektir, tedbir almaktır, tedbirli olmaktır. Konutlarımızı ve işyerlerimizi sağlam yapmaktır" şeklinde konuştu.

"1950-200 yılları arasında yapılan binalarda depreme karşı sıkıntı var, bunun yolu da kentsel dönüşüm"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depreme dayanıksız binalara karşı tek çözüm yolunun kentsel dönüşüm olduğuna dikkat çekerek, 1950'li yıllardan 2000'li yıllara kadar yapılan bina, işyeri gibi yapılan büyük bölümünde depreme dayanıklılık hususunda sıkıntılar olduğunu ifade etti. Özhaseki, şunları söyledi:

"O zaman bunları yenilemenin de bir tek yolu var, o da kentsel dönüşüm, dünyada başka bir yolu da bulunamadı. Bu kentsel dönüşümü her yerde biz hızla yapmak ve gerçekleştirmek durumundayız. İstanbul'da, İstanbul'un kentsel dönüşüm meselesini açıklamıştık. Bugün de burada belediye başkanımız epeyce hazırlık yaptı ve belediyede çalışacağız. Şu anda devam etmekte olan işler ve bundan sonra devreye alabileceğimiz yerler üzerinde hep birlikte çalışacağız. İnşallah bizim Samsun'daki çalışmalarımız hayırlı olur diye temenni ediyoruz."

Ziyarette, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir hazır bulundu.

Bakan Özhaseki basın açıklamasının ardından AK Parti Samsun İl Başkanlığı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Kaynak: İHA
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