Bakan Soylu'dan başarılı Suriyeli öğrencilere: Dünyaya söyleyecek çok sözümüz var

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, üniversitelerdeki bölümlerini birincilikle bitiren Suriyeli öğrencilere hitaben, "Dünyaya söyleyecek çok sözümüz var. Dünya, birlikteliğimizin oluşturduğu başarının peşinden koşacak. Allah bize insanlığa sahip çıkmamızın mükafatını gösterecek. Biz Müslüman'ız ve inanıyoruz. Bunun için çok çalışmamız ve birlikte olmamız lazım" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde, bölümlerini dereceyle tamamlayan 21 Suriyeli öğrenciyi kabul etti. Soylu, sohbet ettiği öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti. Öğrenciler de eğitimleri ve aileleriyle ilgili bilgi verdi. Suriye'de 2011'de başlayan olaylardan sonra insanların Türkiye'ye sığındığını belirten Bakan Soylu, "O dönemde savaşın ne noktaya gideceği konusunda kimsenin bir bilgisi yoktu. Biz aynı coğrafyada birlikte yaşadık. Komşuluk, din kardeşliği, bundan 100 yıl önce de aynı milletin insanları. Yani biz birbirimize hiç uzak olmadık. Arap olur, Kürt olur, Türkmen olur, aynı sokağın insanları olarak yaşadık. O aynı sokağın insanlarının birbirlerine her memlekette ihtiyaçları olur. Bizim dinimiz, bize bir şeyi sürekli söylüyor. Dinimiz her insanı bir alem olarak nitelendiriyor. Bir alemiz, yani bir dünya. Çünkü insan çok mükemmel bir varlık. Hz. Adem'den bugüne kadar bu mükemmelliği devam ediyor. İnsan o gün de aynı varlık, bugün de aynı varlık. Biz hem komşuluğumuza sahip çıkmak istiyoruz, hem de bize bırakılan değerleri kucaklamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'KÖTÜLÜĞÜ ANCAK İYİLİKLE BERTARAF EDEBİLİRSİNİZ'Bakan Soylu, insanları farklı konumlara koyup değerlendirmek isteyenlerin bulunduğu ve bunun dünyanın her çağında var olduğunu belirtti. İyilikleri hakim kılmak için mücadele verdiklerini aktaran Soylu, "Sizin mücadeleniz, iyi okumak, iyi meslek sahibi olmak ve karşı karşıya kaldığınız bu hak etmediğiniz, kendi topraklarınızdan gönderilmek durumunda kaldığınız veya orada hayatınıza devam etme şansı bulamadığınız için, bunun karşılığını daha çok başarılı olarak vermek. Bunu da sizden sonra gelecek nesillere, çocuklarınıza, ailelerinize çok daha iyi imkanlar sağlayabilmek için yapacaksınız. Orada insanları katletmek bir kötülük, insanları topraklarından göndermek bir kötülük. Bu kötülüğü ancak iyilikle bertaraf edebilirsiniz" diye konuştu.'BU ÜLKEYİ TANITINIZ'Kardeşliği hiçbir zaman unutmamak gerektiğini vurgulayan Bakan Soylu, çatışmaların ve kavgaların bertaraf edileceğini söyleyerek, "Bu meselede sonuna kadar insanlıktan yanayız. Bunu devam ettireceğiz. Hepiniz fakülte ve bölüm birincilerisiniz. Size verilen imkanlarla en iyisini ortaya koyabilmeye çalışanlardansınız. Her birinize bu sebeple çok teşekkür ederiz. Toplumların rol modelleri olur. Suriye'den gelen gençlerimizin, kardeşlerimizin de rol modelleri sizlersiniz. Biz sonuna kadar sizlerle beraberiz. Bunun bize, tarihi sorumluluk olarak düştüğünü ve bu sorumluk içerisinde hareket etmemiz gerektiğini biliyoruz. Bu coğrafyada çok zorluklar yaşandı. Bu zorluklarla hep karşı karşıya kalındı. Göçler, savaşlar, kıtlıklar oldu. Ancak gelecek ümidinizi hiçbir zaman bir tarafa bırakmayın. O hep canlı şekilde dursun. Fakat hiçbirimiz geçmişimizi, bizden öncekilerin neler yaşadıklarını hiçbir zaman unutmayalım. Bu belki de insanlığın devam etmesi için en önemli karakteri oluşturur. Biz Suriye'de yaşanan bu olayların hiçbirini kabul etmiyoruz. Sizden isteğimiz şudur, bu ülkeyi tanıtınız. Türkçe'yi çok iyi konuşuyorsunuz, kiminiz ise Fransızca, İngilizce, Arapça ve Farsça biliyor. Bu açıdan güçlü bir zenginliğiniz var. Bu zenginliğinizi, bu ülkede var olduğunuz sürece sürekli olarak yansıtın" dedi.'DÜNYA BİRLİKTELİĞİMİZİN OLUŞTURDUĞU BAŞARININ PEŞİNDEN KOŞACAK'Bakan Soylu, öğrencilere karşılaşabilecekleri her bir zorlukta onların yanında olduklarını belirtti. İnsanların bazen dönem dönem farklı düşüncelerde olabildiğini aktaran Soylu, sözlerine şöyle devam etti: "Maalesef Türkiye de çok farklı etkilerin altında, her ülkede olduğu gibi. Kıymetli bir coğrafyada yaşıyoruz, çok kıymetli bir medeniyetimiz var. Bütün bunları altüst etmek isteyen bu coğrafyaya sahip olamasa da bu coğrafyanın zenginliklerini bertaraf ederek diz çöktürmek isteyenler, bedenlerini olmasa da ruhlarını teslim almak isteyenler olabilir. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Biraz zayıf düşsek bizi de yerde süründürmek isteyebilirler. Dış etkilerden etkilenenler de var. Onlara da çok fazla kafanızı takmayın. Sizler başarınıza odaklanın. Dünyada çok iş yapmamız lazım. Dünyaya söyleyecek çok sözümüz var. Dünya, birlikteliğimizin oluşturduğu başarının peşinden koşacak. Allah bize insanlığa sahip çıkmamızı mükafatını gösterecek. Biz Müslüman'ız ve inanıyoruz. Bunun için çok çalışmamız ve birlikte olmamız lazım."