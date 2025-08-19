Bakan Tekin: İnşallah terörsüz bir Türkiye'yi hep beraber inşa ederiz

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bu Türkiye'nin gerçekten önündeki önemli problemlerden bir tanesiydi. Terörün Türkiye'ye ekonomik maliyeti bir tarafa, Türkiye'nin uluslararası alanda çizmek için çaba gösterdiği demokratik olgunluk düzeyine yakışmayacak bir durumdu. İnşallah hep beraber bu süreci sağlıkla, huzurla nihayete erdiririz ve terörsüz bir Türkiye'yi hep beraber inşa ederiz dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Kütahya'ya geldi. Bakan Tekin, AK Parti teşkilatı tarafından düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında 'Terörsüz Türkiye' süreci ve atılacak adımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kütahya'da gerçekleştirdikleri Türkiye Yüzyılı Buluşmalarının ana konseptinin 'Terörsüz Türkiye' süreci olduğuna değinen Tekin, "Türkiye Yüzyılı Buluşmalarının bu yılki gündemi bu. Hem milletvekili arkadaşlarımız hem bizler katıldığımız ortamlarda 'Terörüz Türkiye' süreciyle ilgili bilgi verip, bu konuyla ilgili vatandaşlarımızı dinleyip, bundan sonraki süreçle ilgili, politika belirleme süreçlerindeki karar vericilerle, bu gözlemlerimizi paylaşmış olacağız. İnşallah hayırlara vesile olur diye konuştu.

'ÇOKÇA POLİTİKA ÜRETMEK İÇİN ÇABA SARF ETTİĞİMİZ BİR KONU'

Bakan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2001 yılında AK Parti kurulduğunda gündemimizle ilgili, yani bu 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili AK Parti'nin hem kurucu kadrolarının söylemlerinde hem resmi parti politika belgelerinde hem de ondan sonra katıldığı bütün seçim beyannamelerinde, çok ciddi taahhütlerimiz olan bir konu üzerinde konuşuyoruz. Üzerine çokça kafa yorduğumuz, çokça politika üretmek için çaba sarf ettiğimiz bir konu. Bugün Türkiye'de bambaşka bir söylemi, bambaşka bir ümidi, bambaşka bir umudu Türkiye gündemine hep beraber taşıyoruz. Bu konu sadece 2002 yılında, AK Parti kurulduğu dönemle kalmadı, izleyen bütün dönemlerde Sayın Cumhurbaşkanımız, yasaksız ve demokratik bir Türkiye idealine kavuşmak için; bakın bir sanatçı Ahmet Kaya, Kürtçe şarkı söylediği için linç edildi, bu ülkede. 2002 öncesi Türkiye'de. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarında Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bırakın böyle bir linç edilmeyi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kürtçe edebi eserler, sanat eserleri bastı. Devlet televizyonu kuruldu, Kürtçe yayın yapan. Okullarımızda seçmeli Kürtçe dersleri, Zazaca dersleri konuldu. Özel girişimcilerin Kürtçe öğretebileceği, özel öğretim kursları açılmasına izin verildi ve artık ötekileştirmenin olmadığı, insanların etnik ya da dini kimliklerinden dolayı, hakir görülmediği bir Türkiye'yi hep beraber oluşturmak için Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı cidden çok zorlu bir sürecin içerisine girdi ve 2002'den itibaren atılan adımlar sayesinde, bugün 'Terörsüz Türkiye' söylemini hep beraber konuşabildiğimiz bir noktaya geldik. Ben bu süreçte emeği geçen bütün entelektüellere, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere siyaset yapan kişilere teşekkür ediyorum.

'BAHÇELİ'NİN CESUR AÇIKLAMALARIYLA 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Yİ TARTIŞIYORUZ'

'Terörsüz Türkiye' sürecinin adımlarının AK Parti'nin kuruluşundan itibaren atıldığını söyleyen ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla resmi zemine oturtulduğunu söyleyen Bakan Tekin, "2005 yılında bunları çabuk unutuyoruz, bu ülkenin başbakanı ilk defa Diyarbakır mitinginde resmi olarak Kürt sorununu tanıyan bir dil kullandı. Bunlar bence unutulmaması gereken, bizi bugünkü sürece taşıyan çok önemli adımlar. Bugün geldiğimiz noktada Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz yaz aylarında başlattığı süreç ve onun da AK Parti hükümetinin arkasında kararlıkla duracağına dair cesur açıklamaları neticesinde, bugün Türkiye 'Terörsüz Türkiye'yi tartışıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyona, ülke meselesi olduğu için siyasi çıkarlarını bir tarafa bırakarak katılan bütün siyasetçilere, siyasi partilere, orada emek veren, orada fikirleriyle yol gösterici tavırlar takınacağına inandığımız milletvekillerine ve mensubu bulundukları siyasi partilere, süreci destekleyecek kamuoyundaki entelektüellere, akademisyenlere şimdiden içtenlikle teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.

'SÜRECİ HASSASİYETLE YÜRÜTÜYORUZ'

AK Parti kadrolarının süreci vatandaşa sahada anlatacağını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şöyle konuştu:

"Bu Türkiye'nin gerçekten önündeki önemli problemlerden bir tanesiydi. Mutlaka medyada okudunuz, terörün Türkiye'ye ekonomik maliyeti bir tarafa, Türkiye'nin uluslararası alanda çizmek için çaba gösterdiği demokratik olgunluk düzeyine yakışmayacak bir durumdu. İnşallah hep beraber bu süreci sağlıkla, huzurla nihayete erdiririz ve terörsüz bir Türkiye'yi hep beraber inşa ederiz. Biz sahaya bugün arkadaşlarımızla beraber çıktığımızda, bu anlamda 'Terörsüz Türkiye' sürecinde yapmak istediğimiz şeyleri, sahada vatandaşımızla paylaşacağız. Bu süreci şehit yakını ailelerimiz, gazilerimiz, onları asla rencide etmeyecek bir hassasiyetle yürüttüğümüzün de altını çizmemiz lazım. İşte bu konudaki hassasiyetlerimizi, varmak istediğimiz noktayı, bugün burada başkanımızın başkanlığında, milletvekillerimizle beraber sahada vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,