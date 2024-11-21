Adalet Bakanı Tunç: İsrail yetkilileri hukuk önüne çıkarılmalı - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Tunç: İsrail yetkilileri hukuk önüne çıkarılmalı

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Galant hakkında tutuklama emri çıkarmasına ilişkin, "Binlerce Filistinliyi yaralayan, milyonlarca Filistinliyi ise sistematik olarak göçe zorlayan barbar İsrailli...

21.11.2024 18:48
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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Galant hakkında tutuklama emri çıkarmasına ilişkin, "Binlerce Filistinliyi yaralayan, milyonlarca Filistinliyi ise sistematik olarak göçe zorlayan barbar İsrailli yetkililer, işledikleri savaş ve insanlık suçları nedeniyle en kısa sürede hukuk önüne çıkarılmalıdır" dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Galant hakkında tutuklama emri çıkarması, Filistin'de akan kanın durması ve yapılan soykırımın son bulması için gecikmiş ancak olumlu bir karardır. Yıllardır Filistin topraklarını işgal eden İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze başta olmak üzere Filistin'in birçok bölgesinde uluslararası hukuku ayaklar altına almakta, insan haklarını yok saymaktadır. Bebek, çocuk, kadın demeden masum Filistinli kardeşlerimizi hedef alarak hayattan koparan, binlerce Filistinliyi yaralayan, milyonlarca Filistinliyi ise sistematik olarak göçe zorlayan barbar İsrailli yetkililer, işledikleri savaş ve insanlık suçları nedeniyle en kısa sürede hukuk önüne çıkarılmalıdır. Demokrasi ve insan haklarına inanan ülkeler ve uluslararası mekanizmalar ivedilikle harekete geçmeli, bebek katillerinin hak ettiği cezayı almaları için gereğini yapmalıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak, daima işgalci İsrail'in adaletsizliklerini, yaptığı soykırımı, insanlık suçlarını gündemde tutmaya devam edecek, Filistinli kardeşlerimizin haklı davasında yanında olacağız. Filistin halkının kendi ülkelerinde özgürce ve insan onuruna yakışır bir şekilde yaşaması için her alandaki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Tunç: İsrail yetkilileri hukuk önüne çıkarılmalı - Son Dakika

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