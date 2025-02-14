Bakan Uraloğlu: Sırbistan'la ticaret hacmimiz, ilk kez 3 milyar doları aştı - Son Dakika
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Politika

Bakan Uraloğlu: Sırbistan'la ticaret hacmimiz, ilk kez 3 milyar doları aştı

Bakan Uraloğlu: Sırbistan\'la ticaret hacmimiz, ilk kez 3 milyar doları aştı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Sırbistan'la ticaret hacmimiz, 2024 yılında rekor kırarak ilk kez 3 milyar dolar seviyesini aştı.

14.02.2025 15:50  Güncelleme: 15:52
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Sırbistan'la ticaret hacmimiz, 2024 yılında rekor kırarak ilk kez 3 milyar dolar seviyesini aştı. Sayın Cumhurbaşkanlarımız tarafından belirlenen 5 milyar dolar hedefine emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sırbistan Büyükelçisi Aca Jovanovic'in ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 'Sırbistan Milli Günü Resepsiyonu'na katıldı. Programda, yabancı misyon şefleri, askeri erkan ve çok sayıda davetli de yer aldı. Bakan Uraloğlu, Sırbistan'ın ekonomik alanda hayata geçirdiği reformları ilgiyle ve yakından takip ettiklerini belirterek, "2024 yılında bölgeye yönelik yabancı yatırımların yarısından fazlasının 5,1 milyar avroyla Sırbistan'a yapılmış olması sürpriz değildir. Sırbistan'la ticaret hacmimiz, 2024 yılında rekor kırarak ilk kez 3 milyar dolar seviyesini aştı. Sayın Cumhurbaşkanlarımız tarafından belirlenen 5 milyar dolar hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Sırbistan'daki şirketlerimizin sayısı 840'ı, fabrikalarımızın sayısı 20'yi aştı. Firmalarımız 9 bin 600 kişi istihdam ediyor. İnşaat sektöründe 10 binden fazla işçimiz çalışıyor. Müteahhitlerimiz ise 95 adet projeyle 1 milyar doları aşan iş hacmini yakaladı" diye konuştu.

'340 BİNDEN FAZLA MİSAFİRİ AĞIRLADIK'

Türkiye-Sırbistan ilişkilerinde altın çağı yaşadıklarını söyleyen Uraloğlu, "'Yol medeniyettir' şiarıyla otoyol projelerinde aktif rol alan firmalarımız, Sırbistan'ın ulaştırma hamlesine önemli katkılarda bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızca geliştirilen ve yakından takip edilen Belgrad- Saraybosna Otoyolu'nun yapımına bizler de çok önem veriyoruz. Sırbistan'la ilişkilerimizde ulaştığımız yüksek seviyenin bir diğer tezahürü de turizm alanında tesis ettiğimiz yakın iş birliğidir. Vatandaşlarımız, 2023 ve 2024 yılında Sırbistan'ı ziyaret eden yabancı turistler arasında ilk sırada yer aldı. Geçtiğimiz yıl Sırbistan'dan 340 binden fazla misafiri ülkemizde ağırladık. İstanbul-Belgrad arasında günde 6 tarifeli hava yolu seferi yapılıyor. Bunun dışında da birçok farklı şehre sefer yapılıyor. Söz konusu yeni seferler, karşılıklı turist sayılarını daha da arttıracaktır. Sırbistan ile hava yolu taşımacılığının yanı sıra, ulaştırmanın tüm alt sektörlerinde de yakın bir iş birliği içindeyiz" dedi.

'4 BİNDEN FAZLA KURSİYER TÜRKÇE ÖĞRENDİ'

Yunus Emre Enstitüsü'nün, "Sırbistan'da Türkçeye büyük bir ilgi olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Yunus Emre Enstitümüz, 2015 yılından bu yana Sırbistan genelinde 4 binden fazla kursiyere Türkçe dersi verdi. Ayrıca, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi ve Sırbistan Cumhurbaşkanının refikası Sayın Tamara Vuçiç'in öncülüğünde Türkçe ve Sırpça dillerinin benzerliğine ışık tutmayı, yüzyıllar boyunca Sırpçaya yerleşen Türkçe kelimeleri bir araya getirmeyi amaçlayan bir sözlük çalışması başlatıldı" açıklamasında bulundu.

'ANLAŞMALAR İKİLİ İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ÖNEMLİ'

Sırbistan Büyükelçisi Aca Jovanovic de 2024 yılında ülkesinin başkenti Belgrad'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen 'Sırbistan-Türkiye Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 4'üncü Oturumu' ve çok sayıda alanda imzalanan 11 devletler arası anlaşmanın önemine işaret ederek, "Bu anlaşmalar ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi için önemli bir temel oluşturmaktadır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Sırbistan, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Uraloğlu: Sırbistan'la ticaret hacmimiz, ilk kez 3 milyar doları aştı - Son Dakika

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