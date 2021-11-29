Üye Girişi
Bakan Yanık, Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti (2) - Son Dakika

Bakan Yanık, Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti (2)

29.11.2021 17:25

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye'nin yaklaşık 10 yıldır 5 milyona yakın sığınmacıyı misafir ettiğini belirterek, "Dünyada örneği görülmemiş ölçüde başarıyla, cömertlikle kendi vatandaşlarımız için düşündüğümüz o onurlu hayatı, sığınmacı kardeşlerimiz için de...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye'nin yaklaşık 10 yıldır 5 milyona yakın sığınmacıyı misafir ettiğini belirterek, "Dünyada örneği görülmemiş ölçüde başarıyla, cömertlikle kendi vatandaşlarımız için düşündüğümüz o onurlu hayatı, sığınmacı kardeşlerimiz için de sağlamaya çalıştığımız bir ortamı oluşturmaya çalıştık." dedi.

Bakan Yanık, kentteki ziyaretleri kapsamında Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret ederek Suriyeli aile ve çocuklarla bir araya geldi.

Kamptaki sosyal tesis ve anaokuluna da ziyarette bulunan Yanık, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Bakan Yanık, Kilis'te hem genel olarak sığınmacı misafirlerle ilgili durumu yerinde görmek hem Bakanlığının çalışmalarını incelemek, daha iyi neler yapabilecekleri, daha çok vatandaşa nasıl hizmet edebileceklerini yerinde görebilmek için ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kilis'in sahabeler yatağı olduğunu yeni öğrendiğini belirten Bakan Yanık, "O da benim için ekstra bir sürpriz oldu. Dolayısıyla burada olmaktan son derece mutluyum. Elbeyli kampımızı özellikle görmek istedik. Hem Bakanlığımızın faaliyetleri konusunda hem de genel olarak valimizle, belediye başkanımızla, kaymakamlarımızla, mülki ve yerel idarelerimizdeki bütün paydaş arkadaşlarımızla, kamu görevlilerimizle birlikte konuları incelemek, değerlendirmek istedik." dedi.

Kilis'in yaklaşık 10 yıldır sığınmacı kardeşlere ev sahipliği yaptığını ifade eden Bakan Yanık, şöyle konuştu:

"Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'nde yaşayan sığınmacı kardeşlerimizi ziyaret ettik. İki ailemiz, çocuklarımızla bir araya geldik. Sosyal ortamı önemli ölçüde görmek, burada yaşayan kardeşlerimizin memnuniyet durumunu, ihtiyaçlarını anlayabilmek için müşahedede bulunmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de inşallah Bakanlık olarak, yerel ihtiyaçları yerel aktörlerden, gerek kendi il müdürlüğümüz üzerinden ki onlar sürekli takipteler ve çalışmaları bizzat sevk ve idare eden tarafta yer alıyorlar gerek mülki amirlerimizden, valimiz başta olmak üzere kaymakamlarımızdan, doğrudan doğruya tespit edip çalışmalarımıza ihtiyaca göre verimlilik esasıyla, insan odaklı bir şekilde devam edeceğiz."

"Dünya, gelişmiş ülkeleriyle Suriye meselesi karşısında sınıfta kaldı"

Bakan Yanık, hem kendi vatandaşları hem de Suriyeli sığınmacı kardeşleriyle alakalı her çalışmanın odağında insanın olduğunu dile getirdi.

"İnsanın haysiyeti var, insanın insanlık onuru var." diyen Yanık, şunları kaydetti:

"Türkiye, yaklaşık 10 yıldır 5 milyona yakın sığınmacı misafir ediyor. Dünyada örneği görülmemiş ölçüde başarıyla, cömertlikle kendi vatandaşlarımız için düşündüğümüz o onurlu hayatı sığınmacı kardeşlerimiz için de sağlamaya çalıştığımız bir ortamı oluşturmaya çalıştık. Ama Cumhurbaşkanımızın da müteaddit kereler ifade ettiği gibi dünya, Suriyeli sığınmacı kardeşlerimizin karşı karşıya kaldığı, insan haklarını adeta hiçe sayan tutumunun karşısında sınıfta kaldı. Dünya, gelişmiş ülkeleriyle, Birleşmiş Milletleri ile, NATO ile, aklınıza gelebilecek bütün örgütlü toplumlarıyla Suriye meselesi karşısında sınıfta kaldı." ifadelerini kullandı.

Yanık, Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılar konusunda dünyaya aslında insanlık dersi verdiğini söyledi.

"Bu kadar yıldır devam eden süreçte artık bu yükün dünyanın geri kalanı tarafından, diğer ülkelerce, örgütlü toplumlarca, uluslararası kurum ve kuruluşlarca da paylaşılması gerektiği, bu yüke omuz vermeleri gerektiği çok açık." ifadesini kullanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunu Cumhurbaşkanımız müteaddit kereler söyledi. Şu anda yaklaşık 8 binden fazla sığınmacı bu kampta yaşıyor. Çocukların, kadınların, gençlerin olduğu ortamda onların insanlık onuruna yaraşır bir biçimde hayatlarını sürdürmeleri ve geleceğe emin adımlarla yürüyebilmeleri için el birliği ile herkesin, bütün ülkelerin bu işe omuz vermesi gerektiğini bu vesileyle ben de ifade etmek isterim. Türkiye, büyük devlet olma şuuruyla herkesten bağımsız olarak 10 yıldır burada. Bu ve benzeri kamplarda zaten tecessüm etmiş vaziyette, bütün dünyanın gözünün önünde duruyor.

Hepinize tekrar geldiğiniz ve bizi yalnız bırakmadığınız için çok çok teşekkürler ediyorum. "

Bakan Yanık, Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti (2)
Bakan Yanık, Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti (2)
Bakan Yanık, Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti (2)
Bakan Yanık, Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti (2)
Bakan Yanık, Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti (2)
Bakan Yanık, Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti (2)
Bakan Yanık, Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti (2)
Bakan Yanık, Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti (2)
Bakan Yanık, Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti (2)
Bakan Yanık, Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti (2)
Bakan Yanık, Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti (2)
Bakan Yanık, Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti (2)
Bakan Yanık, Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti (2)
Bakan Yanık, Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti (2)
Bakan Yanık, Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti (2)

Derya Yanık, Mülteci, Elbeyli, Kilis, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Bakan Yanık, Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti (2) - Son Dakika


Son Dakika

Şu anda her yer kırmızı! İstanbul'da trafik yüzde 80'e yükseldi 18:18 Şu anda her yer kırmızı! İstanbul'da trafik yüzde 80'e yükseldi İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu 16:46 İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü 16:26 Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü Mavi Marmara gemisi satıldı 15:44 Mavi Marmara gemisi satıldı Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı 15:35 Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı Güvenlik güçleri bile şaşkın! Ticari taksinin tepe lambasından 107 gram esrar çıktı 15:05 Güvenlik güçleri bile şaşkın! Ticari taksinin tepe lambasından 107 gram esrar çıktı
Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! 14:41 Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek 14:28 Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek

Son Dakika Haberleri
18:17 Şu anda her yer kırmızı! İstanbul'da trafik yüzde 80'e yükseldi
18:08 Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen partisinden ihraç edildi
18:08 Son dakika: Ankaragücü'nün eski başkanı Cemal Aydın kalp krizi geçirdi! Yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor
17:50 İşte Bülent Arınç'ın damadının beraat gerekçesi! Gülen'e saygı duymak, örgüt üyeliği için yeterli görülmedi
17:40 İstanbul'da hayatı felç eden fırtına bu gece ve yarın da devam edecek
17:27 Tekirdağ'dan tsunamiyi andıran görüntüler! Deniz ve kıyı şeridi birleşti
17:06 Fatih Terim'e yaptığı sert eleştirilerle tanınan Ahmet Çakar'dan olay yorum: Vatanı mı satmış!
17:04 Altının kilogramı 730 bin liraya çıktı
16:53 HDP'nin kapatılma davasında gelişme! Esas hakkındaki görüş AYM'ye sunuldu
16:51 İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı
İstanbul'daki fırtınayı en iyi anlatan görüntü! Koca tır, oyuncak araba gibi savruldu İstanbul'daki fırtınayı en iyi anlatan görüntü! Koca tır, oyuncak araba gibi savruldu         
18:30
İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı         
16:52
Doktoru "cinler senin için kurban kesecek" diye dolandırdı! Doktoru "cinler senin için kurban kesecek" diye dolandırdı!         
16:27
Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim         
16:05
28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi 28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi         
15:41
İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu! İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu!         
15:32
Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi         
14:42
Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı         
14:40
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim         
14:10
Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!         
13:36
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!         
13:24
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu         
08:48
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 18:33:51. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Yanık, Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti (2) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement