Bakan Yanık, Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aksaray'da Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Bakan Yanık, Aksaray Bilim Merkezi Konferans Salonu'ndaki programda, bakanlık olarak aile başta olmak üzere kadınlar, engelliler, yaşlılar, çocuklar, şehit yakınları ve gazilerle birlikte toplumun her kesimine yönelik çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Kadınlar ve kız çocukları için yapılan çalışmaların öne çıktığına dikkati çeken Yanık, şöyle konuştu:

"Çünkü orası halen dezavantajlı. Halen o aradaki farkı yakalamamız için çok çalışmamız gerekiyor ama bu diğer kesimleri ihmal ettiğimiz anlamına gelmiyor. Biz 85 milyon vatandaşı olarak bu ülkenin geleceğine, refahına yönelik birlik ve beraberlik içinde çalışarak geleceği inşa edeceğiz. O yüzden bir tek insanımızı bile ihmal etme, geride bırakma lüksümüz yok. Hepimiz el birliğiyle dayanışmayla birbirimize destek olarak omuz vererek inşallah büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme yolculuğumuza devam edeceğiz."

Yanık, insanların gayret gösterdiğinde, çalıştığında ve yeteneklerini ön plana çıkardığında muhakkak çok başarılı olacağına inandığını belirtti.

Bilginin insanlar için çok önemli olduğunu vurgulayan Yanık, "İlim nerede olursa olsun gidip öğrenmekle yükümlü kılınan bir inancın bağlılarıyız. O bakımdan bilgiyi üreten, bilgiye erişmemizi ve paylaşmayı sağlayan her türlü çabaya büyük minnet duyuyorum." diye konuştu.

Yanık, 2022 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, kız çocuklarının fen, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarındaki mesleklere yönlendirilmesine ilişkin politika ve çalışmaların sürdürülmesinin öneminin anlatıldığını dile getirdi.

"Değer üreten bir ekonomik ve sosyal büyümeyi hedefliyoruz"

Başta eğitim olmak üzere kadınların ve kız çocuklarının toplumsal hayatın her alanında etkin ve güçlü kimliklerle yer almaları öncelikli hedefleri arasında yer aldığını aktaran Yanık, şöyle devam etti:

"Çağın bilimsel gelişmelerini yakalamaya yönelik kararlığımız, 11. Kalkınma Planımızla devam ediyor. Bu planla milli teknoloji hamlelerine hız kazandırarak her alanda verimliliği artırmayı ve daha kısa sürede daha fazla değer üreten bir ekonomik ve sosyal büyümeyi hedefliyoruz. Kadınların toplumsal hayata katılımlarını dengelemek adına bilgi teknolojileri alanında da onlara eşit imkanlar sunmayı önemli buluyoruz. Eğitim politikalarımızla yenilikçi çalışmalara ivme kazandırmayı ve yükseköğretim süreçlerinde öğrencilerin teknolojiyi kullanma yetkinliklerini arttırmayı hedefliyoruz. Analitik düşünme becerisini geliştiren fen, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi alanları okul öncesinden yükseköğretime kadar eğitim sistemimizin önemli birer lokomotifi olarak görüyoruz."

Yanık, Türkiye'nin bilim, bilgi teknolojileri ve inovasyon merkezli küresel ekonomide hak ettiği yere gelmesi, 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşması için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

???????- "20 yıldır kızlarımızın eğitimine çok büyük destekler veriyoruz"

Türkiye'nin bu hedeflere ulaşması ve dünyanın büyük ekonomileri arasına girmesi için bilim ve teknoloji alanlarında yetişmiş insan potansiyelini artırmak gerektiğine dikkati çeken Yanık, şunları kaydetti:

"Kızlarımızın 21. yüzyılın teknolojik becerilerine sahip olarak yetişmesi bireysel olarak güçlenmelerinin yanı sıra, ülkemiz ekonomisine daha fazla değer katmalarını sağlayacak ve ülkemizin uluslararası rekabet gücünü artıracaktır. Kız çocuklarımızın eğitimine yönelik yatırımlarımız aslında hem onların geleceklerine hem de ülkemizin geleceğine yaptığımız yatırımlar olarak değerlendirilmelidir. Nitekim ülkemizde özellikle son 20 yıldır kızlarımızın eğitimine çok büyük destekler veriyoruz, vermeye devam ediyoruz."

Örgün eğitim kurumlarımızın yanı sıra ülkenin dört bir yanına açılan bilim merkezlerinin faaliyetleriyle de gençlerin ilgisini canlı tutmaya çalıştıklarına değinen Yanık, "Küçük yaşlarda robotik kodlama, yapay zeka, endüstri 4.0 ile tanışan çocuklar, geleceğin diline şimdiden aşinalık kazanıyorlar. Araştırmaları ile dünyaya yön veren, hayatı kolaylaştıran, Türkiye'nin aydınlık yarınları için gecesini gündüzüne katan tüm bilim insanlarımıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Bakan Yanık, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ve Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'i ziyaret etti.