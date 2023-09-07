Bakan Yerlikaya: '14 zehir taciri yakalandı' - Son Dakika

Bakan Yerlikaya: '14 zehir taciri yakalandı'

Son Güncelleme: 07.09.2023 10:53

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Kocaeli, Adana ve Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda 14 zehir tacirinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Kocaeli, Adana ve Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda 14 zehir tacirinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

4 FARKLI ŞEHİRDE OPERASYON

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığınca yürütülen operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya, 4 farklı şehirde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silahlar ele geçirildiğini belirterek, "İstanbul, Kocaeli, Adana ve Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda 14 zehir taciri yakalandı.

KOCAELİ'NDE 158 KİLOGRAM ESRAR YAKALANDI

İstanbul'da üç ilçede düzenlenen üç ayrı operasyonda 19 kilogram eroin, 58 kilogram bonzai, 170 kilogram muhtelif içerikte uyuşturucu ile silah ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli'nde TEM Otoyolu üzerinde durdurulan bir otobüste yapılan aramada 158 kilogram esrar yakalandı. 1 şüpheli gözaltında" dedi.

BİNGÖL'DE 44 KİLOGRAM KUBAR ESRAR

Operasyonların devam ettiğini belirten Bakan Yerlikaya, Adana ve Bingöl'de gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin de, "Adana'da durdurulan bir araçta yapılan aramada 158 kilogram esrar yakalandı, 1 şüpheli gözaltında. Bingöl İl Jandarma Komutanlığımızca ise Genç kırsalında yapılan aramalarda 150 kilogram toz esrar, 44 kilogram kubar esrar, 3 milyon 325 bin 468 kök kenevir ele geçirildi. Ayrıca İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğümüzce düzenlenen operasyonlarda da 280 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli şahıs da gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

Emniyet'ten 4 ilde kritik operasyon! Baskınlarda 14 zehir taciri kıskıvrak yakalandı
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, İstanbul, Bingöl, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yerlikaya: '14 zehir taciri yakalandı' - Son Dakika


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