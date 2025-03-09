Bakan Yerlikaya: "Türkiye, Gazze'yi yalnız bırakmamıştır, bırakmayacaktır" - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: "Türkiye, Gazze'yi yalnız bırakmamıştır, bırakmayacaktır"

Bakan Yerlikaya: "Türkiye, Gazze'yi yalnız bırakmamıştır, bırakmayacaktır" İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin Gazze'yi yalnız bırakmadığını, bırakmayacağını belirterek, "Gazzeli kardeşlerimiz asla sahipsiz kalmayacaktır.

09.03.2025 22:07
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Bakan Yerlikaya: " Türkiye, Gazze'yi yalnız bırakmamıştır, bırakmayacaktır"

KONYA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin Gazze'yi yalnız bırakmadığını, bırakmayacağını belirterek, "Gazzeli kardeşlerimiz asla sahipsiz kalmayacaktır. Dünya sussa da, Türkiye susmayacaktır" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da "Gazze için El Ele" iftar programına katıldı. Selçuklu Kongre Merkezi'nde Gazzeli 80 ailenin katılımı ile düzenlenen iftar programında konuşan Bakan Yerlikaya, "Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Rabbim bu mübarek ayın hürmetine dualarımızı kabul, kardeşliğimizi daim eylesin. Bu akşam Konya'mızın misafirperverliğiyle, cömertliğiyle, vefasıyla Gazze'den gelen kardeşlerimizle birlikte aynı sofrayı paylaşmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bu sofra, kardeşliğin, bereketin ve dayanışmanın sofrasıdır. Konya; İslam medeniyetinin kadim şehirlerimizden biri, Hazreti Mevlana'nın manevi sancağını taşıyan, aşkın ve irfanın başkentidir. Bugün de Konya, iş dünyasıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, hayırsever insanlarıyla bu güzel geleneğini hamd olsun sürdürüyor. Kardeşlerine sahip çıkıyor, Gazze'den gelen mazlumlara yarenlik ediyor. Ben de bu şehrin bir evladı olarak, Konya'nın bu vakur duruşuyla, bu vefasıyla, bu kardeşlik ahdiyle gurur duyuyorum. Gazzeli mazlumların yanında duran, her bir hemşehrime şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

"Biz, Filistin meselesini bir dış politika konusu olarak görmüyoruz"

Gazze halkının her daim yanında olduklarını ifade eden Bakan Yerlikaya, "Bizler, tüm insanlığın selametini gözeten, üç kıtaya adaletle hükmetmiş bir medeniyetin mirasçılarıyız. Tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de medeniyet müktesebatımızın bir gereği olarak hak ve adaletin, mazlumun ve mağdurun sığınağı olmaktan asla geri durmadık, durmayacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde küresel sistemin adaletsizlikleri karşısında Türkiye, her zaman hakkın ve adaletin savunucusu oldu. Somali'de açlığa mahkum edilenlerin yanında biz vardık. Suriye'de Esad zulmüne uğrayan mazlumların yanında biz vardık. İşgal altındaki Karabağ, bağımsızlıkla taçlanırken de yine biz vardık ve bugün de Filistin'de, Gazze'de bu insanlık dışı soykırımın karşısında dimdik duran yine aziz milletimizdir, Recep Tayyip Erdoğan'dır, Türkiye Cumhuriyeti'dir. Filistin, bizim ecdadımızın mirasıdır. Kudüs bizim kutsal beldemizdir. Mescid-i Aksa, bizim ilk kıblemiz ve kırmızı çizgimizdir. Biz, Filistin meselesini bir dış politika konusu olarak görmüyoruz. Burası bizim tarihimizdir, inancımızdır, kardeşlik hukukumuzdur" diye konuştu.

"Türkiye, Gazze'yi yalnız bırakmamıştır, bırakmayacaktır"

Filistin davasının insanlık vicdanının imtihanı olduğunu söyleyen Bakan Yerlikaya, "Bu dava, yalnızca Filistinlilerin mücadelesi değildir; bütün Müslümanların, bütün vicdan sahiplerinin ortak davasıdır. Bugün Gazze'de yaşananlar, insanlık adına bir utançtır. Çocukların, kadınların öldürüldüğü, okulların, hastanelerin, ibadethanelerin bombalandığı, zulmün hakim olduğu bir yerde insanlıktan bahsetmek mümkün müdür? Ne yazık ki bu tablo, dünya tarihinde kara bir lekedir. Bugün birçok ülke bu zulme ya sessiz kalmakta ya da cılız tepkiler vermektedir. Ama şunu herkes iyi bilsin ki Türkiye, Gazze'yi yalnız bırakmamıştır, bırakmayacaktır. Gazzeli kardeşlerimiz asla sahipsiz kalmayacaktır. Dünya sussa da, Türkiye susmayacaktır. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde var gücümüzle Filistinli kardeşlerimize destek olmaya, yaralarına merhem olmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz. İşte bu inançla bugüne kadar AFAD Başkanlığımız koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarımızın katkısıyla 14 uçak ve 16 gemimizle insani yardım malzemelerini Gazze'ye ulaştırdık. 100 bin tona yakın insani yardım malzemesi, 53 ambulans, 2 UMKE aracı gönderdik. 8 sahra hastanesi kurduk. Şimdi ise yeni bir kampanya başlattık: 'Gazze için El Ele' Devletimiz, milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız el ele vererek bu yardım seferberliğini büyütüyoruz. Çünkü biz biliriz ki paylaşmak berekettir, dayanışma da fazilettir. Şimdi Konya'mız mazluma sahip çıkma ahdini bir kez daha gösteriyor. Bugün burada aynı sofrayı paylaşmaktan onur duyduğum, Gazze'den gelen 80 ailemizi bağrınıza bastınız. Onlara şehrimizi, evinizi, sofranızı ve en önemlisi de gönlünüzü açtınız. Sağ olun, var olun. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Programa Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya milletvekilleri Tahir Akyürek, Mustafa Hakan Özer, Ziya Altunyaldız, Latif Selvi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Yerlikaya: 'Türkiye, Gazze'yi yalnız bırakmamıştır, bırakmayacaktır' - Son Dakika

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