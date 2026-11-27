Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarım konusu, gıda konusu artık bugün ülkelerin gündeminde ilk sırada, bu tartışmasız bir gerçek. O kadar çok sınamayla karşılaşıyor ki dünyamız ve ülkeler. En yakınından gidelim 5-6 yıl öncesinde Covid'den başladı, son 4-5 yılda özellikle öyle bir hale geldi ki hiç kimse artık bize tabiatın getirdiği ya da iklim değişikliğinin getirdiği bir sonraki dönemde ne var sorusuna cevap veremiyor" dedi.

Bakan Yumaklı, İstanbul Finans Merkezi'nde (İFM) gerçekleştirilen "Tarımda Milli Vizyon Zirvesi"ne katıldı. Program kapsamında yapılan özel oturumda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Yumaklı, tarım alanındaki gündemi değerlendirdi.

"Tarım ve gıda konusu artık bugün ülkelerin gündeminde ilk sırada"

Tarım ve gıda konusunun artık bugün ülkelerin gündeminde ilk sırada olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, "Bu tartışmasız bir gerçek. O kadar çok sınamayla karşılaşıyor ki dünyamız ve ülkeler, en yakınından gidelim mesela 5-6 yıl öncesine, işte Covid'den başladı. İklim değişikliği konusu hep biraz da akademisyenlerin konusu gibi görüldü ama son 4-5 yılda özellikle artık öyle bir hale geldi ki hiç kimse artık bize tabiatın getirdiği ya da iklim değişikliğinin getirdiği bir sonraki dönemde ne var sorusuna cevap veremiyor. Dolayısıyla bütün ülkeler kendi tarımsal üretimlerini garanti altına almak ve öncelikle kendi halkının gıda ihtiyacını karşılamak ve eğer mümkünse yakın çevresinde ve ihtiyacı olan diğer ülkelerin de toplumların da ihtiyacını gidermek üzere bir plan, bir program yapıyor. Biz de milli vizyonumuzu şu şekilde söyledik: Dedik ki biz tarımı sürdürülebilir kılmamız gerekir. En başta yapmamız gereken husus bu. Verimli, kaliteli, kayıtlı ve sektöre yatırım yapan bir halde tutmamız gerekir. Bunun üzerine kurduk ve kurguladık. Elbette dayanıklı bir tarımsal üretim artık ülkelerin milli güvenlik meselesi. Bunun da altını çizelim, unsurlarımızı bunun üzerine kurduk. Tabii Türkiye 7 bölgesinde çok farklı üretimi olabilen, 2 bin 200'ün üzerinde ürünü üretebilen, öncelikle stratejik ürünler başta olmak üzere herhangi bir ürünün yokluğunu yaşamayan ancak fazlasını da katma değerli bir şekilde ihraç etme üzerine kurulu bir davranış biçimiyle hareket ediyor. Bu manada şunu net bir şekilde söyleyebilirim birkaç tane rakamla: Artık ülkemizde tarımsal hasılat 90 milyar dolar tavanına yaklaştı. Aynı şekilde ihracatımız 30 milyar doların üzerine çıktı" dedi.

"143 milyon tonun üzerinde bir tarımsal üretimle inşallah bu yılı tamamlayacağız"

Bakan Yumaklı, "Bu yıl geçtiğimiz yılın aksine, geçtiğimiz yıl kuraklık ve zirai donu birlikte yaşadık. Yine dayanıklılığın ve tarımsal gücün getirdiği, bizim ülkemize has olduğunu da ifade etmem gereken bir tarımsal güçle sorunsuz geçirdik. 2026 yılında ise 143 milyon tonun üzerinde bir tarımsal üretimle inşallah bu yılı tamamlayacağız. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde sadece ve sadece belirli ürünlerin üzerinden değil ancak bizim ihtiyacımız olan stratejik ürünlerin yeterliliği konusunda bir sorunumuz olmadığını ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Özellikle süt hayvanı yetiştiriciliği ile kırmızı et üretimi için yapılacak olan besiciliği birbirinden ayıracak şekilde bir uygulama biçimine getirdik"

Hem bitkisel üretimini hem hayvansal üretimini hem de su ürünleri üretimini sürdürülebilir, verimli, kaliteli, kayıtlı ve buradan elde edilen katma değerin yatırımla geri döndüğü bir halde devam ettirmek istediklerini aktaran Bakan Yumaklı, "Kırmızı etle alakalı elbette birçok konu konuşulabilir ama ben şunu söylemek istiyorum. 2024 yılında hayvancılık yol haritası açıkladık. Buradaki amacımız dirençli bir hayvansal üretimi oluşturmaktı. Almış olduğumuz verimi artırmaktı, hayvan hastalıklarını önlemekti. Bu yol haritasının bütün unsurlarını birebir de uyguladık, uygulamaya da devam ediyoruz. Bunun sonuçlarını da almaya başladık. Hayvan hastalıklarını önlemek için öncelikle yol kontrol noktalarından tutun da kontrolsüz hayvan hareketlerinin engellenmesine kadar, hem süt üretiminde hem de kırmızı et üretiminde sürünün kalitesini ve verimliliğini artıracak yatırımlara kadar. Sadece pansiyon besicilik diye tabir ettiğimiz, yurt dışından ithal edelim, belli bir süre bakalım, ondan sonra da bunu piyasaya sunalım değil; anaç hayvanlarımızı artırarak bugün dünyanın gelmiş olduğu karkas et verimine ulaşacak şekilde sürümüzü yenileme yatırımlarına kadar birçok unsuru devreye aldık. Bunun da sonuçlarını görmeye başladık gerçekten. Bu manada çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Özellikle süt hayvanı yetiştiriciliği ile kırmızı et üretimi için yapılacak olan besiciliği birbirinden ayıracak şekilde bir uygulama biçimine getirdik. Bu manada elbette süt üretimi için yetiştiricilerin oradan gelen hayvanları besi tarafına aktarması öngörüldüğü bir unsur ancak bunun gelişen dönemde bizim ihtiyaçlarımıza karşılık gelmeyeceğini düşündük ve kırmızı et üretimi için sadece besiye dönük, ona konsantre olmuş bir besi modelini de, yetiştirme modelini de geliştirmeye gayret ettik" diye konuştu.

"Hayvancılarımıza hem aşılama konusunda hem de küpeleme konusunda onların hiçbir ücret ödemeyeceği de bir hale getirdik, onlardan ücret almıyoruz"

Türkiye'de tüketilen kırmızı etin büyük bir bölümünü yurt dışından ithal edildiği algısının doğru olmadığının altını çizen Yumaklı, şunları söyledi:

"Sadece burada yüzde 10 civarında, yüzde zaman zaman değişebiliyor ama yüzde 10 ila 12 arasında bir bölümünü ithal ediyoruz biz yurt dışından. Bu hem içerideki sürünün verimliliğini artırıcı bir unsur taşıyor, aynı zamanda piyasa regülasyonu içinde önemli bir kavram. 2024'te başlamış olduğumuz hayvancılık yol haritasının bütün unsurları tamamlandığında, ki bunun için 2028 yılını takvimledik, bir daha Türkiye'nin gündeminden bu ithalat meselesi ve kırmızı etle alakalı kimi zaman fiyat anlamında çok düşük, kimi zaman fiyat anlamında çok yüksek ama genel itibariyle de piyasanın dengesini bozacak unsurların ortadan kalkacağını söyledik. Bu takvimimize uyuyoruz, devam edeceğiz. Bir konu da şu, yetiştiricilerimizin birçok konuda yanlarında olmaya devam ediyoruz ama özellikle aşı ve küpe konusu hayvan yetiştiricileri için hayvancılık yapanlar için son derece önemli. Dolayısıyla da burada özellikle bu yıldan başlayarak hayvancılarımıza hem aşılama konusunda hem de küpeleme konusunda onların hiçbir ücret ödemeyeceği de bir hale getirdik, onlardan ücret almıyoruz. Özellikle dijital küpeleme konusu ilk Kars'ta bunun lansmanını yaptık ve uygulamaya başladık. Dijital küpeyle artık hani o bildiğimiz klasik küpelerin yerine bir hayvanın işte doğumundan artık son nihai noktasına kadar bütün hayatını takip edebileceğimiz, bütün sağlık durumunu takip edebileceğimiz bir sistematiği de uygulamaya başladık. Bundaki amacımız şu, takip edilebilirlik. Hayvansal hastalıkların aşılamalar yoluyla mümkün olduğu kadar azaltılması hatta bazı hastalıklar için bunların yok edilebilmesi ve kontrolsüz hayvan hareketleri. Bütün bunların hepsi bir bütün. Tabii burada bizlere bu manada destek olan hayvansal üretim yapan çiftçilerimize de buradan huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biz ne kadar bir konuyu gündeme getirsek de kanunlarla, yönetmeliklerle onların çerçevelerini de çizsek mutlaka ama mutlaka bizim üreticilerimizin desteği gerekiyor ki bu konuda çok yoğun bir destekleri var. Huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum."

"2027 yılı için ayrılan bütçe 1 trilyon 305 milyar lira"

Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda 2027 yılı bütçesini savunduklarını söyleyen Yumaklı, "Orada da tabii tarımla alakalı baştan sona kadar bütün milletvekillerimizin de yoğun katılımıyla tarımın her noktasını konuştuk. Ben buradan huzurlarınızda katkı veren bütün vekillerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Son derece önemli, çok farklı bakışları, çok farklı değerlendirmeleri de orada gördük. Bütçe dediğimiz zaman elbette onun belki size tahsis edilen kısmı son derece önemli ama sizin onu nereye ve niçin kullanacağınız önemli. Biz burada siz de sorunuzu sorarken öyle söylediniz, işte özel bir ürün desteği var mı? Aslında burada bütçenin, yani Türkiye'nin tarımsal üretimi için ayrılan bütçenin sadece bir destek bütçesi olarak görülmemesi gerekir. Çünkü burada bugünü dizayn ederken ya da bugünün faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmeye devam ederken aynı zamanda geleceği de kurgulayacak birtakım hususların da temelini atmış oluyorsunuz. Tabii en çok dile getirilen şeylerden bir tanesiydi yani tarıma ne kadar kaynak ayırıyorsunuz? Bütüncül bir şekilde bakıldığında verilen destekler, krediler, sübvansiyonlu krediler, yatırım ödenekleri, aslında alınması gereken ama alınmayan vergiler, onlar da dolaylı olarak aktarılan bir kaynaktır; kitlelerin finansmanı, ihracatla ilgili teşvikler ve destekler. Bunların tamamını bir bütün olarak düşündüğümüzde ayrılan kaynak 2027 yılı için 1 trilyon 305 milyar lira. Bu bir önceki yıla göre yüzde 39'luk bir artışı ifade ediyor. Dolayısıyla devletimiz altını özellikle çiziyorum, bugünün sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlarken gelecek projeksiyonuna göre de birtakım şeylerin temellerini atmak için bu kaynağı ayırmış durumda. Destek konusu hep bunun üzerinden tanımlanıyor. Bunun doğru olmadığını, aslında bütüncül bir bakış gerektiğini ifade etmek için bunu söyledim. 235 milyar liralık doğrudan tarımsal destek. Biz bunları da üretim planlamasına baz teşkil edecek bir şekilde önümüzdeki yıl kullanacağız. Destek dediğiniz husus yönlendirici bir karaktere sahip olmalı. İşte biz bunu suyu merkeze alan üretim planlamasını uygulayan, bu meyanda yönlendirici bir özellik sağlayan ya da o özelliğe sahip bir şekilde kullanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yumaklı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2024 yılında üretim planlamasını hayata geçirdik. Suyu merkeze aldık. Hep konuşuyoruz, su yoksa hiçbir şey yok. Dolayısıyla burada hangi ürünü, hangi üretim deseninde, nerede üreteceksiniz, ne kadar üreteceksiniz konusu üçer yıllık periyotlarda ama her yıl gözden geçirilecek bir şekilde belirlenmiş durumda. Bunun belirlemesinin masa başında, bakanlıkta yapılmadığının altını çizmek istiyorum. Hangi bölgeyi, hangi ili, hangi havzayı almışsak oradaki üretim yapan çiftçilerimizle, ziraat odalarımızla, üniversitelerimizle, ticaret odalarımızla, ilgili kurum ve kuruluşlarla üretim planlamasının Türkiye için geçerli olan bütün planı çıkmış durumda zaten. Bütün amacımız önceden gelen alışkanlıkların dışında yeni döneme uyum sağlayacak o planlamanın unsurlarını bilfiil uygulamak. Dolayısıyla buradaki bütün teşvik ve destekleri bu manada kullanacağız. Sadece doğrudan destekler için düşünmeyelim bunu. Aynı zamanda biraz önce söyledim, örneğin sübvansiyonlu krediler var. Burada üreticilerimizin alacakları başlıkları da tam da bu üretim planlamasına uygun bir şekilde belirlemiş durumdayız. İnşallah önümüzdeki 3 yılı kapsayacak bu karar da yakında çıkmış olacak, inşallah."

"Hiçbir şeyi yasaklamıyoruz. Sadece elimizdeki argümanları üretim planlamasını uygulamak üzere yönlendirici bir unsur olarak kullanıyoruz"

Çiftçilerin ürün ekmesine Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izin vermediğine dair iddialarla ilgili de Bakan Yumaklı, "Kırk yıldır, elli yıldır Türkiye'de üretim planlamasının olması gerektiği konusu konuşuluyor. Bununla ilgili elbette devlet mekanizması dün ya da bir önceki gün çalışmadı. Bunun için çok uzun döneme yayılan bir çalışma vardı. Ancak biz bunu bütün çalışmaları bir araya getirerek ve hem günümüzün hem de gelecek projeksiyonlarında tarımsal üretimi etkileyecek, pozitif negatif neyse, bütün unsurları da dikkate alarak artık belirli bir yasal çerçeveye oturtulması gerektiğine kanaat getirerek 2023 yılının yanılmıyorsam nisan ya da mayıs ayıydı, bunu bir tarımsal üretim planlamasını yasal bir çerçeveye oturttuk. Buradaki amaç insanlara ekme ya da herhangi bir tarımsal üretim faaliyetini yapma ya da yapmamanın aslında ne ifade ettiğini o yasal çerçevede belirtmekti. Sizin yasal mevzuatı oluşturmuş olmanız, yönetmelikleri yapmış olmanız tek başına bir şey ifade etmez. Dolayısıyla bir toplumsal konsensüs gerekiyor. Bunun altını özellikle çiziyorum. Hiçbir şeyi yasaklamıyoruz. Sadece elimizdeki argümanları üretim planlamasını uygulamak üzere yönlendirici bir unsur olarak kullanıyoruz" dedi.

Bakan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bir yerde suyla ilgili bir problem var, artık orada yeraltı suları da dahil olmak üzere problemli bir durumdayız. Şimdi biz orada çok su tüketen bitkilerin üretilmesini teşvik mi edelim? Elbette şöyle diyoruz burada: Eğer siz herhangi bir tarımsal üretim üretecekseniz, önce bir temel destek alacaksınız. Çünkü siz çiftçisiniz, bu ülkenin insanının gıdasının garantisisiniz. Dolayısıyla temel bir destek alacaksınız. Burada gübre ve mazot fiyatlarını çıpa alarak üretim planlamasına uyan ya da uymayan çiftçi ayrımını da yaparak bu destekleri temel destek, üretim planlaması desteği ve ürün geliştirme desteği diye üç grupta veriyoruz. Bunlar tamamen yönlendirici unsur taşıyor. İkinci husus şu. Hangi ilde, hangi ürün, hangi desende, hangi miktarda üretilecek konusu o ilin biraz önce söylediğim dinamikleriyle ve karar vericileriyle belirlendi. Bunu biz belirledik artık hep böyle gidecek değil, sürekli de gözden geçirme yapıyoruz. Türkiye gibi çok devasa üretim yapan bir ülkenin o büyük kütlesini birdenbire bir yılda, iki yılda hızlı ve dramatik bir şekilde değiştiremezsiniz. İşte bu unsurların hepsini herhangi bir problem olmaksızın bilfiil uygulanmasını sağlamaya gayret ediyorsunuz."

"Tarımsal kredilerin kredi faizleri yüzde 70 oranında devlet tarafından karşılanıyor"

Özellikle tarımsal kredilerin son derece önemli olduğunu belirten Bakan Yumaklı, sözlerine şöyle devam etti:

"Devlet de burada bir yine maliyete katlanıyor. Tarımsal kredilerin kredi faizleri yüzde 70 oranında devlet tarafından karşılanıyor. Şunu söylüyoruz: Siz hayvancılık yapacaksınız. Biz de devlet olarak suyu merkeze alıp dedik ki sadece şu bölgelerde besi hayvancılığı yapılsın. Eğer burada yaparsanız alacağınız direkt destek de doğrudan destek de farklı olacak. Kullanmış olduğunuz kredideki uygulanacak olan sübvansiyon da farklı olacak. Orada yapılacak olan projeleri devletin vermiş olduğu teşvik ve hibeler de farklı olacak. Ama siz ben orada yapmak istemiyorum diyorsunuz. Şurada yapmak istiyorum diyorsunuz. Ve o da ülkenin işte biraz önce söylediğim gibi su da başka bir stratejik varlığı, oradaki su ihtiyacını çok büyük oranda problemli hale getirecek. İşte ona izin vermiyoruz. Yani burada tabii cımbızla birtakım şeyleri alıp kullanmak çok kolay ama temel itibarıyla tarımsal üretim planlaması bir bütündür. Belirlenmiş olan üretim desenleri, onun için sizin kullanacağınız yönlendirici argümanlar, destekler, teşvikler, sübvansiyonlu krediler, oraya uygulanacak olan projelerin sizin tarafınızdan ne ölçüde desteklenip desteklenmeyeceği konusu bir bütündür. Dolayısıyla sadece onların içerisinden bir tanesini alıp bu yasaktır demek çok doğru bir yaklaşım değil elbette."

Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik ve çok sayıda davetli de katıldı.