Bakan Yumaklı: Kurbanlık Sorunumuz Yok - Son Dakika
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Politika

Bakan Yumaklı: Kurbanlık Sorunumuz Yok

Tarım Bakanı Yumaklı, Kayseri'de tarım projelerini ve tohumculukta Türkiye'nin güçlü konumunu vurguladı.

15.05.2025 22:09
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Bakan Yumaklı: Kurbanlık ile ilgili hiçbir sorunumuz yok, yeterli düzeyde (2)

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kayseri'de Kocasinan ilçesi Beydeğirmeni Mahallesi'nde Kayseri Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nun açılışının ardından, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Yumaklı daha sonra da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi Tohum Temin Töreni'ne katıldı.

Kayseri çiftçisine verilen desteklere değinen Bakan Yumaklı, "Yıllardır başarıyla uyguladığımız, üreticilerimiz tarafından da benimsenen, aslında mikro projelerin büyük bir bütünü nasıl oluşturduğunu gösteren tarım arazilerinin etkinleştirilmesi projesinin bugün itibariyle Kayseri'de bir programını icra ediyoruz. Kayserili çiftçilerimize son 23 yılda yürüttüğümüz birçok projeyle hem güçlü ve dirençli bir altyapı kazandırdık, hem de birkaç rakamla aslında olayın büyüklüğünü hep birlikte idrak edelim istedim. 100 milyar liralık bir yatırımdan bahsediyoruz, tarım, orman ve su alanında. Sadece bunun 67.3 milyar lirası su ve sulama yatırımları. 181 tesisten bahsediyoruz. Bunun önemine, özellikle iklim değişikliğinin artık bizleri bırakın etkilemeyi hayatımızın neredeyse değiştirir hale geldiği bir dönemde bizler suyun önemini bundan sonra çok daha fazla idrak etmiş olacağız. Hakeza orman alanında 112 milyon adetlik bir fidanı toprakla buluşturmuşuz. Yeter mi? Yetmez. Biz yarın kıyamet kopacağını bilseniz o fidanı dikin diyen bir anlayışın mensuplarıyız. Dolayısıyla bu konuda ormanlaştırma ve yeşil vatanı oluşturma çabalarında Kayseri için de özel bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

'7 TARIMSAL OVAMIZI KORUMA ALTINA ALDIK'

Tarımsal üretim alanlarının önemine de dikkat çeken Bakan Yumaklı, "Tarımsal üretim alanlarının korunması, bu konunun ne kadar önemli olduğunu, sahip olduğumuz varlığın bizler için ne ifade ettiğini bildiğimiz sürece mümkün. 1.7 milyon dekarlık bir alana sahip 7 tarımsal ovamızı koruma altına almış durumdayız. 1 santimetre karelik verimli toprağın ortalama söylüyorum 500 yılda oluştuğunu düşünürsek aslında korumamız gereken değerin ne kadar önemli ve hayati olduğunu da görmüş oluruz. Yine Kayseri'de 32 ürünün coğrafi işaret aldığını söylemek istiyorum. Ancak her zaman ifade ettiğim bir husus var. Sadece üretmek ya da coğrafi işaret almak bir anlam ifade etmez, markalaşmadığınız sürece. Dolayısıyla ticareti en iyi bilen il olarak bütün Türkiye'de ünlenmiş bir Kayseri'de bunu söylüyorum ve burada bırakıyorum" diye konuştu.

'TARSİM ZİRAİ DON ÇALIŞMASINI 10 GÜN İÇİNDE TAMAMLAMIŞ OLACAK'

Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de yaşanan zirai don olayı hakkında değerlendirmelerde bulunan İbrahim Yumaklı, "Zirai don olayı hakikaten ülkemizde çok farklı illeri farklı oranlarda etkiledi. Yeşilhisar, Yahyalı, Develi, İncesu özellikle elma ve biraz da kayısı üretimiyle alakalı etkilendi. Bunların hasar tespitlerini TARSİM'deki arkadaşlarımız gerçekleştiriyorlar. Yine bu çalışmaların içerisinde hem bakanlık personelleri hem TARSİM'in eksperleri hem de ilgili gerekiyorsa çiftçilerimiz, ziraat odalarımızla bu çalışmalara katılmış oluyorlar. İnşallah TARSİM'deki çalışmaların 10 gün içerisinde tamamlanmasını görmüş olacağız. Haziran ve temmuz ayında da bunların hasarları ödenmiş olacak. Sigortalı olmayan üreticilerimiz için bahsetmiştik. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olanların don olayı gerçekleşene kadar ki masraflarını da yine karşılamış olacağız. Buradaki hasar oranlarına göre inşallah bu çalışmaları da çok kısa süre içerisinde bitirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE TOHUMCULUK ALANINDA OTORİTE ÜLKELERDEN BİRİ'

Türkiye'nin tohum alanında da söz sahibi ülkeler arasında olduğunun altını çizen Bakan Yumaklı şöyle konuştu:

"Tohum konusu bizim ülkemizde maalesef onlarca kere, yüzlerce kere açıklamış olmamıza rağmen hala aktüel bir dezenformasyon başlığı olarak önümüze getiriliyor. Elbette gıda arz güvenliği için tohum son derece stratejik. Son 23 yıldaki tohumculuk alanında yapılmış olan çalışmalarla Türkiye'nin tohumculuk alanında dünyada otorite ülkelerden birisi olduğunu, ilk 10 ülke arasında yer aldığını buradan üzerine basa basa, altını çize çize tekrar söyleyelim. Sertifikalı tohum üretimimiz bugün itibariyle 1.3 milyon tona ulaşmış durumda. İhtiyacımız olan sertifikalı tohumun yüzde 96'sını yani 100 kilogram tohum kullanacaksak bunun 96'sını bu ülkenin topraklarında üretiyoruz. Türkiye'nin tam 103 ülkeye tohum ihracatı yaptığını buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Bizim gerçekten hem bakanlık kurumlarımız hem de özel sektörde bu konuda dünyanın dört bir tarafına ürün ihraç eden, bilgi ve tecrübe ihraç eden bir konumda olduğunu buradan tekrar söylüyorum. Rakamların ortaya koyduğu şekliyle özetleyelim. Türkiye tohumculukta net bir şekilde ihracatçıdır."

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN-Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakan Yumaklı: Kurbanlık Sorunumuz Yok - Son Dakika

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