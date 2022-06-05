Bakanlardan heyecanlı karşılaşma! Alpay'ın sahadaki yerini gören Çavuşoğlu şaka yapmadan duramadı - Son Dakika
Üye Girişi

Bakanlardan heyecanlı karşılaşma! Alpay'ın sahadaki yerini gören Çavuşoğlu şaka yapmadan duramadı

05.06.2022 13:56

Bakanlar ve AK Parti'li milletvekilleri, siyasete mola vererek futbol maçı yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın takımı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun takımını 7-3 yendi. Saha kenarında Alpay Özalan'a seslenen Mevlüt Çavuşoğlu ise "Alpay ağabeycim sen sosyal medyada, her yerde ataksın burada fazla defans oynuyorsun" ifadesini kullandı.

AK Parti kampı için Kızılcahamam'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve bazı milletvekilleri toplantıdan arta kalan zamanda futbol maçı yaptı. Maç için halı sahaya gelen Ak Parti Milletvekili Alpay Özalan, "Benim olduğum yerde her zaman iddia vardır, merak etmeyin. Maçtan sonra görüşelim, kazanan dostluk olsun" dedi. Bakan Varank ise "İddia yok bizde, biz sahada konuşuruz, maçtan önce konuşmayız. Beni kaleye koymayın" diyerek espri yaptı. Maçı izlemek için gelen Bakan Çavuşoğlu da "Sahada fazla oyuncu var, meclis takımı, uzun süredir antrenmansız olduğum için oynamadım, gelecek sene inşallah" dedi.

AK Parti Kızılcahamam kampında bakanlar ve milletvekilleri halı saha maçı yaptı

ÇAVUŞOĞLU'NDAN VARANK'A: İDDİA YOKMUŞ, NESİNE OYNUYORSUNUZ?

Basın mensuplarının 'iddia yok' demesi üzerine Bakan Varank'a seslenen Çavuşoğlu, "Mustafa Varank, nesine oynuyorsunuz, iddia yokmuş" diyerek espri yaptı. Varank ise "Sen bir üst tura geçtiğin için yenen seninle oynayacak Sayın Bakanım" dedi. Bakan Çavuşoğlu, "Kamera olmayınca daha farklı oynuyorlar. Yayınlamayın, montaj derim çok yakından çektiniz" diyerek basın mensuplarını gülümsetti. Çavuşoğlu, Cahit Özkan'a da, "Cahit sen bu futboldan vazgeç, başka bir spora geçelim birader, golfe başlayalım" diyerek seslendi.

AK Parti Kızılcahamam kampında bakanlar ve milletvekilleri halı saha maçı yaptı

"HER YERDE ATAKSIN, BURADA FAZLA DEFANS OYNUYORSUN"

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Alpay Özalan'a da laf atarak, "Alpay pas vermiyor bize. Alpay ağabeycim sen sosyal medyada, her yerde ataksın burada fazla defans oynuyorsun. Gelecek sene beraber oynayacağız sana duvar pası yapacağım" dedi. Bakan Varank'ın takımı maça iddialı başlarken, kıran kırana geçen mücadelede her iki takım da çok sayıda gol attı. Varank'ın takımı, Bakan Karaismailoğlu'nun takımını 7-3 yendi. Maçın ardından Bakan Karaismailoğlu, "Dostluk kazandı, ben golleri sayamadım" dedi.

AK Parti Kızılcahamam kampında bakanlar ve milletvekilleri halı saha maçı yaptı

"YENİLENLER NE HİSSEDİYOR"

Bakan Varank ise "Maçı 7-3 biz kazandık. Tabii AK Parti kamplarının klasiği futbol maçları. Oynamak önemli; ama yenen takımda oynamak daha önemli. En düşük performanslı bendim ama arkadaşlar güzel mücadele etti. Mavi takım kazandı, peki yenilenler ne hissediyor. Yeneriz umudu ile maçı 20 dakika da uzattılar ama yenemediler" diye konuştu.

AK Parti Kızılcahamam kampında bakanlar ve milletvekilleri halı saha maçı yaptı
YORUMLAR
500
CHP'li Öztunç: 'Bir Yandan Devlete Ait Araziler, Koylar, Tesisler Özelleştirilirken, Diğer Yandan Denetleme Yetkisi de Özelleştirilmektedir' CHP'li Öztunç: 'Bir Yandan Devlete Ait Araziler, Koylar, Tesisler Özelleştirilirken, Diğer Yandan Denetleme Yetkisi de Özelleştirilmektedir' Birleşik Kamu-İş: 'Başta Konut Fiyatları Olmak Üzere Hayatın Her Alanında Yaşanan Bunalıma Artık Dur Diyoruz' Birleşik Kamu-İş: 'Başta Konut Fiyatları Olmak Üzere Hayatın Her Alanında Yaşanan Bunalıma Artık Dur Diyoruz'
Kaynak: DHA

Mustafa Varank, Alpay Özalan, AK Parti, Futbol, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakanlardan heyecanlı karşılaşma! Alpay'ın sahadaki yerini gören Çavuşoğlu şaka yapmadan duramadı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:18 14 yaşındaki Elif, LGS sınavına doktor odasında girdi!
13:16 LGS sınavı sona erdi! Sonuçlar 30 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden açıklanacak
13:05 Erdoğan'ın İsveç'ten iadesini istediği siyasetçi Emine Kakabaveh konuştu: Ben Türk değilim, iademi isteyemezsiniz
12:56 2 yeğenini silahla öldüren amca konuştu: Tehdit edildim
12:55 Mansur Yavaş'tan dikkat çeken konuşma! "Cumhurbaşkanı adayı olmalı" diyenler hayal kırıklığına uğrayacak
12:16 Mustafa Sarıgül'den hayat pahalılığı tepkisi! Elindeki kolayı yere fırlattı
12:15 Shakira, Pique'den ayrılır ayrılmaz Chris Evans ve Henry Cavill'i sosyal medyadan takip etti
12:13 Şanlıurfa'da güvercinlerin hiçbiri Yeşil Kubbe üzerine konmuyor! Nedeni ise duyanların gözünü yaşartıyor
12:12 Bangladeş'te kimyasal dolu konteyner deposu patladı! 28 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi yaralandı
11:46 LGS'de ikinci kısım olan sayısal oturum başladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 14:10:08. #1.11#
SON DAKİKA: Bakanlardan heyecanlı karşılaşma! Alpay'ın sahadaki yerini gören Çavuşoğlu şaka yapmadan duramadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement