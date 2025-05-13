Bakırhan'dan Bayram Öncesi Çağrı - Son Dakika
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Politika

Bakırhan'dan Bayram Öncesi Çağrı

Bakırhan\'dan Bayram Öncesi Çağrı

Tuncer Bakırhan, bayram sonrası insani düzenlemelerin Türkiye'nin önünü açacağını belirtti.

13.05.2025 16:01
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "İnsani ve somut bazı düzenlemelerin bayram sonrasına bırakılmadan yapılması, Türkiye'nin önünü açacaktır. Kurban Bayramı'nı, çifte bayram haline getirecektir" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan DEM Parti'li Ahmet Türk grup toplantısına katıldı. Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafı, Bakırhan'ın konuşmaya yapacağı kürsünün yanına konuldu. Bakırhan, Türkiye'nin tarihi bir süreç içerisinde olduğunu belirterek, " PKK'nın yaptığı kongre ve ardından 12 Mayıs'ta açıklanan kararlar, demokratik çözüm için bir şans, barış için çok önemli bir fırsat ortaya çıkarmıştır. 12 Mayıs, Türkiye'de artık bir takvim yaprağı değil, geçmişin bütün yüklerini hafifletmenin başlangıç günü olarak tarihe geçecektir. Mücadele edenlerin, bedel ödeyenlerin ve bugün aramızda olmayan yol arkadaşlarımızın, en önemlisi de anne ve babalarımızın duasıyla bugünlere gelebildik. Barış ve demokrasi mücadelesinde yitirdiğimiz her bir canımızı minnetle bir kez daha anıyoruz. Dün, Türkiye ve Orta Doğu'nun en tarihi günlerinden birini yaşadık. 27 Şubat'tan 12 Mayıs'a uzanan bu kısa ama tarihi süreç, bir dönemin kapanışını yeni bir dönemin açılışını ilan etti" ifadelerini kullandı.

'BAHÇELİ'NİN YAKLAŞIMINI DESTEKLİYORUZ'

Başta TBMM olmak üzere siyasi partiler, sivil toplum, demokratik kitle örgütleri, aydınlar, yazarlar ve sanatçıların, sürecin gerçek sahibi olduğunu aktaran Bakırhan, "Sürecin başarıya ulaşmasında ellerinden geleni yapacaklarından kuşkumuz yoktur. Bu süreç ile birlikte çok önemli açıklamalar yapıldı. Bu sürece katkı sunacak 2 açıklama yapıldı. Sayın Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada, barış havasının, kalıcı ve gerçekçi olmasını, siyasi ve hukuki adımlarla siyasetin güçlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Bu yapıcı yaklaşımı yürekten desteklediğimizi belirtmek istiyorum. Yine aynı şekilde Sayın Özgür Özel'in, 'Kalıcı toplumsal barışın olması atılacak adımların samimiyetine, hukukiliğine bağlıdır' tespiti de son derece kıymetli ve değerlidir. Bu açıklamalardan sonra bu vesileyle insani ve somut bazı düzenlemelerin bayram sonrasına bırakılmadan yapılması, Türkiye'nin önünü açacaktır. Kurban Bayramı'nı, çifte bayram haline getirecektir. Bu konuda da yürütme erkinin üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmesini beklediğimizi belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Bakırhan, devleti ve Cumhuriyet'i demokrasi ile buluşturmak için yasal ve kurumsal bir zeminin inşa edilmesi gerektiğini ve TBMM'nin bu noktada politikalar geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

'YÜRÜTME KİMİ ADIMLARI ATABİLİR'

Grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakırhan, bundan sonra izlenecek adımlara ilişkin, "Toplumun beklentilerini hepimiz biliyoruz. Bayram öncesi bizim halktan en çok duyduğumuz talepler, hasta tutsaklar, cezaevinde bulunan yüz binler ile ilgili, yasal adımlar olmadan da adımlar atılabilir. Yine Öcalan'ın koşulları. Biraz şüphesi olan toplumun bu sürece inanması için yürütmede bulunan yürütme erki kimi adımları atabilir" dedi.

'SİLAHLARIN NEREDE BIRAKILACAĞINI BİLMİYORUZ'

PKK'nın silahları nereye teslim edeceğine ilişkin soru üzerine Bakırhan, "Biz Kandil'in üyesi ya da yöneticileri değiliz, DEM Parti'yiz. Bu işler devlet ile örgüt arasındaki teknik meselelerdir. Silahların nerede, kime bırakılacağını bilmiyoruz. Bizi nasıl tanımlıyorsunuz onu da bilmiyorum; ama biz daha çok PKK'nın topladığı kongre ve açıkladığı kararların değerli olduğunu ve yeni bir dönemin kapısını aralayan bir süreç olduğunu ve Türkiye'nin de bu gündemi konuşması, tartışması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıntılara, teknik meselelere boğulmamak gerekiyor. Emin olun yeni bir kapı aralandı, yeni bir süreci tartışıyoruz, bunun başarıya ulaşması için başta siyaset olmak üzere hepimizin üzerine büyük görev ve sorumluluklar düşüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bakırhan, PKK'nın silahları bırakma ve fesih açıklamasında yer alan Lozan Antlaşması ile ilgili soru üzerine, "Bence bu süreç ilerlerse muhataplarına bu soruyu sorabilirsiniz, iyi bir şey de yapmış olursunuz. Biz de duymuş oluruz" dedi.

Kaynak: DHA

Tuncer Bakırhan, Kurban Bayramı, DEM Parti, Politika, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakırhan'dan Bayram Öncesi Çağrı - Son Dakika

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