Konya\'da Keçili Kanalı Islah Projesi\'nin Temeli Atıldı

Politika

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Lale Caddesi, Ankara Yolu, Aslım Caddesi arasında 240 milyon liraya mal olacak Keçili Kanalı Islah Projesi'nin temeli atıldı.

Temel atma programında konuşan KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, Keçili Kanalı Islah Çalışmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak; proje ile Terziler Sitesi'nden başlayarak Aslım Caddesi'ne kadar uzanan bölgede taşkın riskini azaltacak, su birikintilerini önleyecek ve çevresel koku sorunlarını ortadan kaldıracak çalışmaları gerçekleştireceklerini ifade etti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca çalışmanın hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Hakikaten burası çok önemli bir projeydi. Bu ıslah çalışması bittiği zaman tertemiz çevre düzenlemesiyle, yan yollarıyla birlikte tüm sanayilerimizin kalbinde güzel bir aks olacak inşallah. Büyükşehir Belediye Başkanımız başkanlığında tüm ekibine, KOSKİ Genel Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Tüm AK Partili belediyeler olarak şehrimizin ihtiyacı olan her alanda çalışma yapıyoruz. Hem şehrimizin imarı, düzenli gelişmesi hem de hemşehrilerimizin günlük hayatta rahat bir şekilde yaşantılarını devam ettirebilmeleri için gayret ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum. Burada yapılacak çalışma neticesinde inşallah Keçili Kanalı'nın çevresi çok daha farklı bir görünüme kavuşacak" ifadelerini kullandı.

"Biz şehrimizin kıymetini biliyoruz"

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, "Başta Büyükşehir Belediye Başkanımızdan, KOSKİ Genel Müdürümüzden ve bu şehre hizmet eden kim varsa hepsinden Allah razı olsun. Bugün burada aslında birbirini tamamlayacak diğer alanlarda da bir işi başlatıyoruz. Sadece ıslah etmiyoruz, daha sonra burada oluşacak bant büyük bir ulaşım aksını da rahatlatacak. Kurumlar arasındaki iş birliği belediyelerimiz arasındaki güç birliği bu şehrin insanına hep hizmet olarak dönüyor. Bugün Türkiye'de baktığımız zaman belediyeciliğin bir marka olduğu şehir Konya Modeli bir belediyecilik. Bu şehre hizmet etmenin de ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Islah çalışmamızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"KOSKİ Türkiye'de marka haline geldi"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, KOSKİ'nin yaptığı çalışmalarla artık tüm Türkiye'de bir marka haline geldiğine dikkati çekti. Özellikle depremlerde ortaya koyduğu performansın tüm Türkiye'de takdir edildiğini vurgulayan Başkan Altay, KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir'i ve tüm çalışanları tebrik etti. Depremlerin şehirleri dirençli hale getirilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Başkan Altay, "Bunun iki ana nedeni var. Birincisi, fay hatları üzerinde olan ülkemizde kentsel dönüşüm ve şehirlerimizi depreme hazırlamamız gerekiyor. İkincisi de iklim değişikliği kapsamında özellikle yağmur suyu drenajlarının hızlıca şehirde yapılması gerekiyor. Çünkü yağış rejimleriyle ilgili ciddi sorunlar yaşıyoruz. KOSKİ'miz bu manada şehrimizde 2029 yılına kadar ciddi bir planlama gerçekleştirdi" dedi.

"Şehrimizin sorun oluşacak bölgelerine müdahaleler yapmaya devam edeceğiz"

Başkan Altay, Keçili Kanalı Islah Çalışması ile birlikte görüntü kirliliği ve kötü kokunun önüne geçileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"1,5 milyarın üzerinde bir kaynakla şehrimizin sorun oluşacak bölgelerine müdahaleler yapmaya devam edeceğiz. Bugün de Keçili Kanalı'nın temelini atıyoruz. İlk etabı Terziler Sitesi, eski Selçuklu Belediyesi'nin bulunduğu alanda; ikinci etap da Ankara Yolu'yla Aslım Caddesi arasında bulunan 3.115 metre uzunluğunda, yaklaşık 240 milyon liraya mal olacak Keçili Kanalı ıslahımız bu bölgedeki yağmur suyunun drene edilmesi için bize önemli bir avantaj sağlayacak. Ayrıca burada ciddi bir görüntü kirliliği, suyun birikmesinden dolayı kötü kokudan büyük bir şikayet vardı. Onu da gidermiş olacağız. Ayrıca BÜSAN yönetimiyle yaptığımız görüşmelerde Milenyum ve Çelik caddelerinin yağmur suyunun Keçili Kanalı'na bağlanmasıyla ilgili KOSKİ ve yönetim birlikte bir çalışma yürütüyorlar. Bu bölge BÜSAN'la başlayan; sonrasında Aslım Caddesi civarında Yeni Sanayi alanlarının oluştuğu Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'yi taşıyacağımız alan. O yüzden bölgenin ulaşımı açısından da yapmış olduğumuz bu ıslah çalışması, bize geliş-gidiş iki şeritten oluşan, üzerinde yapacağımız 11 menfezli hem raylı sistemin hem de araçların sanayi içine dağılımını sağlayacak yeni bir ana arter çıkarıyor. İnşallah Aslım Caddesi'nin devamında planlanan yeni çevre yoluna kadar bu caddeyi uzatmayı planlıyoruz. Böylece şehrimiz sanayi bölgelerinin yeni bir ana arter daha kazanmış olacak."

"Konya Modeli Belediyecilik bir eser bırakmaktır"

"Konya Modeli Belediyecilik bir eser bırakmaktır" diyen Başkan Altay, "Burada da önemli bir işin temelini atıyoruz. Ama KOSKİ bunları yaparken bir taraftan da şehrimizin içme suyu sağlanması konusunda önemli işler yapıyor ve bu işi en ekonomik yapmak için büyük bir gayret içerisinde. Konya'mızda 2019 yılında asgari ücretle 440 metreküp su alınabilirken; bugün 2024 yılında asgari ücretle 826 metreküp su alınabiliyor. Yani neredeyse yarı yarıya ucuz bir şekilde şehrimize su temin etmeye gayret ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Konyamıza hayırlı olsun"

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Betül Altınsoy da "Konya'mıza hayırlı olsun. Daha nice hayırlı hizmetleri Allah bize nasip etsin. Uğur Başkanıma, ilçe belediye başkanlarımın her birine, AK Parti'mize rekor oylarla sevinç yaşatan, zafer yaşatan başkanlarıma da teşekkür ediyorum. Biz küçüklüğümüzde İSKİ skandallarını duyduk. Ama KOSKİ'yi depremden sonra yardımseverliğiyle ve işin tecrübesiyle, ahlakıyla, bilimiyle tanıdık. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için de belediyeciliğin ne olduğu, AK Parti belediyeciliğinin, Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin ne olduğu da gösterdikleri için doğru örnek oldukları için çok teşekkür ediyorum" değerlendirmesini yaptı.

Konuşmaların ardından Lale Caddesi-Ankara Yolu-Aslım Caddesi arasında Keçili Kanalı Islah Projesi'nin temeli atıldı. - KONYA