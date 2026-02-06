Başkan Altay: "Konya\'mızın ve Konyalı hemşehrilerimizin geleceği için çalışıyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılında hayata geçirdiği yatırım ve projelerle ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat'ta düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Altay, 6 Şubat 2023'te gerçekleşen ve 11 şehirde büyük yıkıma neden olan asrın felaketinin seneyi devriyesinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara bir kez daha Allah'tan rahmet diledi.

"Cumhurbaşkanımızın riyasetinde deprem bölgeleri yeniden hayat buldu"

"O günlerde, milletçe içimizden bir parça koptu. Acı ve hüznün bütün memlekete yayıldığı ağır bir imtihanla sınandık" diyen Başkan Altay, "O zor günlerde acıyı da umudu da birlikte omuzladık. Konya olarak o zor günlerde, 'uzak' kelimesini adeta sözlüğümüzden çıkardık. Her canın canımız, her gözyaşının emanetimiz olduğu bilinciyle tüm imkanlarımızı Hatay'daki kardeşlerimize sunduk. Hamdolsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde deprem bölgeleri yeniden hayat buldu. Hemşehrimiz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve tüm bakanlarımızın desteğiyle yaralar sarıldı. Bugün, kaybettiklerimizi rahmetle anıyoruz. Geride kalan her kardeşimizin yanında durmayı bir vefa borcu sayıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kim bize 'gel' dese, 'yalandan ve göstermelik' değil, özümüzle, samimiyetimizle ve tüm imkanlarımızla koşar geliriz"

Hazreti Mevlana'nın, "Mecnun değilim dost; lakin çağırırsan çöllere gelirim. Sana yalan halde gelmem, toplarım özümü yalın halde gelirim. Kapıyı çaldığında 'kim o?' dersen; ben olmam kapında, sen olur gelirim. Sen gel de yeter ki, yola yük olmam, yol olur gelirim" sözüne atıfta bulunan Başkan Altay, "Hem Hatay'da hem de nerede olursa olsun, kim bize 'gel' dese, 'yalandan ve göstermelik' değil, özümüzle, samimiyetimizle ve tüm imkanlarımızla koşar geliriz. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Birlik ve kardeşliğimizi daim eylesin" diye konuştu.

"Bizim derdimiz; günü kurtarmak değil, yarını kurmaktır"

"Konya Modeli Belediyecilik" anlayışı ve "Türkiye Yüzyılı" hedefiyle oluşturdukları şehir vizyonunun muhasebesini yapmak için bir araya geldiklerini kaydeden Başkan Altay, "Bizim derdimiz; günü kurtarmak değil, yarını kurmaktır. Şehrimizi sadece büyütmekle kalmayıp, aynı zamanda güzelleştiriyoruz. Yalnızca imar eden değil, aynı zamanda ihya eden bir anlayışa sahibiz. Yalnızca hizmet üreten değil, insanı merkeze alarak medeniyet tasavvurunu şehre nakşeden bir yürüyüşün adımlarını atıyoruz. Konya, geçmişiyle iftihar eden bir şehir olduğu kadar; geleceğe yön veren, ufku geniş, iddiası büyük bir şehir olmak mecburiyetindedir" cümlelerini kullandı.

"Geçtiğimiz yıl hedeflerimize samimiyetle yürüdük"

Bu doğrultuda, geçtiğimiz yıl çok büyük yatırımları ve projeleri hayata geçirerek hedeflerine samimiyetle yürüdüklerini ifade eden Başkan Altay, "Yıl boyunca; ulaşımından altyapıya, tarımdan sosyal hayata, kültürden sosyal desteklere kadar pek çok alanda şehrimizi daha ileri taşıyacak adımlar attık. Şehir merkezindeki hizmet hassasiyetimizi, ilçelerimizin her birine aynı kararlılıkla ulaştırdık. Hemşehrilerimizin bize duyduğu güveni omuzumuzda bir emanet gibi taşıdık. Ortak aklı önceleyen bir anlayışla çalıştık" dedi.

2025 yılı boyunca yapılan işleri anlattı

Başkan Altay 2025 yılı boyunca; altyapı ve ulaşımdan tarımsal desteklere, kültürden sanata, eğitimden gençlik ve spor projelerine, ilçe yatırımlarından çevre projelerine, sosyal desteklerden uluslararası çalışmalara kadar pek çok başlıkta hayata geçirdikleri yatırımları ve çalışmaları detaylı şekilde paylaştı.

28 ilçeye 2018'den bu yana 50.3 milyar TL yatırım

"Konya Modeli Belediyecilik" anlayışlarının gereği merkezde yürüttükleri hizmet anlayışını ilçelere de taşıyarak yatırımları şehrin tamamına yaymaya devam ettiklerine dikkati çeken Başkan Altay, merkez dışındaki 28 ilçeye 2025 yılında yapılan yatırımları da yatırım tutarlarını vererek tek tek anlattı. 2018 yılından bu yana 28 ilçe için güncel İller Bankası kesintisinin 24.6 milyar lira olduğunu belirten Başkan Altay, buna rağmen Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 28 ilçeye yaptıkları güncel yatırım tutarının 50.3 milyar lirayı bulduğunu söyledi.

"Anadolu'nun ilk camisini restore etmek Konya'ya nasip oldu"

Toplantıda 6 Şubat 2023'teki asrın felaketini konu alan kısa filmin izlenmesinin ardından konuşmasını sürdüren Başkan Altay, "Depremden etkilenen şehirlerin başında Hatay vardı. Depremde arama-kurtarma faaliyetlerinden sonra Habib-i Neccar Camisi'ne gittiğimizde maalesef yıkıntılar bizi hüzne boğdu. Ama elhamdülillah Anadolu'nun ilk camisini restore etmek Konya'ya, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ve Konyalılara nasip oldu. Hem Habibi Neccar Camii'nin restorasyon sürecinde en büyük katkıya sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, hemşehrimiz Murat Kurum'a, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle tekrar, gösterdikleri destekten dolayı Konyalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. İnşallah kardeşliğimiz ilelebet devam eder" diye konuştu.

"Hedefimiz; Konya'yı her alanda daha yaşanabilir, daha güçlü, daha üretken, daha dirençli bir şehir haline getirmektir"

Başkan Altay, hayata geçirdikleri her hizmetin temelinde insan, her projenin merkezinde aile, her gayretin ufkunda gençlerin ve çocukların olduğunu vurgulayarak, "Bugün buradan açık yüreklilikle söylüyorum: Konya'mızın ve Konyalı hemşehrilerimizin geleceği için çalışıyoruz. Konya'nın yarınları için daha yapacak çok işimiz var. Daha yürüyecek uzun bir yolumuz, daha kuracağımız büyük hayallerimiz var. Bizim pusulamız; hemşehrimizin duasıdır. Bizim yol haritamız; bu şehrin ihtiyaçlarıdır. Bizim hedefimiz; Konya'yı her alanda daha yaşanabilir, daha güçlü, daha üretken, daha dirençli bir şehir haline getirmektir. İnanıyorum ki; Türkiye Yüzyılı'nda Konya, hem güçlü yürüyüşüne devam eden, hem de örnek teşkil eden bir şehir olmayı sürdürecektir" açıklamasında bulundu.

"Bugün anlattığımız her proje; çocuklarımızın geleceğine atılan bir imzadır"

Altyapısıyla sağlam, çevresiyle nefes alan; üretimiyle bereketli, teknolojisiyle akıllı bir şehir için çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Altay, "Kültürüyle köklü, adaletiyle emin; merhametiyle güçlü bir Konya'yı hep birlikte inşa edeceğiz. Bugün anlattığımız her proje; çocuklarımızın geleceğine atılan bir imzadır. Gençlerimizin umuduna kurulan bir köprü, ailelerimizin huzuruna açılan bir çatıdır. Biz bu şehre hizmet etmeyi bir görev değil, bir emanet biliyoruz. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Konya'mızın duasını üzerimizden eksik etmesin. Durmadan, yorulmadan, aynı inançla yarınlarımız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Gece gündüz demeden görev yapan tüm ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum"

Gece gündüz demeden görev yapan tüm Büyükşehir Belediyesi personeline gönülden teşekkür ettiğini belirten Başkan Altay, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; tüm bakanlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi teşkilatlarına ve en önemlisi bizlerden dualarını eksik etmeyen, omuz omuza verdiğimiz her bir hemşehrimize şükranlarımı sunuyorum. Yıl boyunca Konya'ya kattığımız her değerin, yarınlarımızı daha güzel ve hayırlı kılmasını temenni ediyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

"Konya belediyeleriyle gurur duyuyoruz"

Programda konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, 6 Şubat depremlerinin üçüncü senesinde vefat edenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Hiç unutamadığımız derin bir yaramız mevcut ama temel bir irade ile çalışan kabine mensuplarımızla 500 bininci konutun teslim edildiği bir yıl dönümünü yaşıyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere 11 şehrimizi imar ve ihya eden hemşehrimiz Murat Kurum'a teşekkür ediyoruz. Deprem döneminde yaptığı çalışmalar ve Habibi Neccar Camii'nin restorasyonu için Büyükşehir Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konya belediyeleriyle gurur duyduklarını kaydederek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından 2025 yılı yatırımlarının sunumu yapıldı. Şunu gördüm, şehirlerin imar ve ihyası noktasında muazzam bir çalışma yapılıyor. Bunun yanı sıra sosyal belediyecilik noktasında da ciddi çalışmaların harmanlandığını görüyoruz. Bir de buna uluslararası görevler de eklenince ortaya muazzam bir tablo çıkıyor. Cenab-ı Hak nazardan muhafaza eylesin. Emeklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza kalbi şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Uğur Başkan ve ekibinin hiç yorulduğunu görmedik"

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer de 6 Şubat depremlerinde vefat edenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Geride bıraktığımız 3 sene gösterdi ki milletimizin samimiyeti ile gayreti ile deprem bölgesinde hayatın normalleştiğini görüyoruz. 455 bin konutumuzu Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Çevre Şehircilik Bakanımızın büyük emeğiyle tahsis ettik. İlk günlerin o zorluğunu hep birlikte yaşadık. İlk andan itibaren Büyükşehir Belediye Başkanımız Hatay'da büyük bir üs kurdu. Kendilerine ve tüm Konyalılara çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Anlatılan yatırımları takip etmekten adeta yorulduklarını kaydeden Özer, "Bu işleri anlatırken biz yoruluyoruz ama biz Uğur Başkanının da ekibinin de hiç yorulduğunu görmedik. Burada çok önemli işlere hepimiz şahitlik ettik. Birbirinden değerli hizmetleri, eserleri takip etmekte zorlandık. Aslında bu yapılan işlerin belki her birini saatlerce anlatmak lazım. Çünkü bunun çok daha küçüklerini saatlerce dinlediğimiz zamanlar oluyor. Özellikle merkezdeki ulaşımda devam eden projeler bittiğinde inşallah ulaşımda Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olacak. Ben yerel yönetimler anlamında Konya'mızı hiçbir şehirle mukayese etmiyorum. Geçmişten aldığımız güçle Konya'mızı Türkiye Yüzyılı'nda en önemli, en güzel noktalara taşımanın gayreti içindeyiz" ifadelerine yer verdi.

Programa; Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan, muhtarlar ve basın mensupları katıldı. - KONYA