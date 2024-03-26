Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç: Hayvanların otladığı ilçe stadını top oynar hale getirdik

Politika

İlçede düzenlenen mitingde konuşan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, hayvanların otladığı ilçe stadını top oynar hale getirdiklerini ve belediyeye ait binadan 17 traktör güvercin pisliğinden temizleyerek gençlerin hizmetine sunduklarını söyledi.

Devrekani Belediye Başkanı ve AK Parti Devrekani Belediye Başkan Adayı Engin Altıkulaç, Devrekani ilçesinde partisinin düzenlediği mitingde konuştu. Soğuk havaya rağmen çok sayıda kişinin katıldığı mitingde konuşan Başkan Altıkulaç, "Devrekanimize 23 tane proje kazandıracağım demiştim. Aradan 5 yıl geçti, söz vermiş olduğum 23 projenin yüzde 80'ini tamamlayarak ya da inşaatını başlatarak ilçemize kazandırmanın onur ve gururunu yaşıyorum. Biz özenen bir ilçe olmayacağız, özenilen bir ilçe olacağız demiştim. Demiştim ki bizim hizmet anlamında kaybolan yıllarımız var, rabbimiz nasip eder de sizler bu yetkiyi bize verirseniz bu kaybolan yıllarımızı telafi edeceğiz demiştim. Şükürler olsun ki bu geçen 5 senede ilçemize eski para primi ile 500 trilyon lirayı getirmenin gururunu yaşıyorum. 8 yıldan beri üzerinde cansiperane çalıştığımız Devrekani'nin geleceğini gördüğümüz gelecekte 500-600 kişilik istihdam sağlayacak, Türkiye'de 19 tane olan organize besi bölgesinin altyapı ihalesini yaptırdık, şu anda harıl harıl çalışmaları devam ediyor. İlçemize 268 trilyon 900 bin liralık organize sanayi bölgesinin yapımını başlattık. Şu anda altyapısı yapılıyor. 81 tane parsel var. Hayvancılık üretme tesisleriyle birlikte orada organize hayvancılığın içerisinde tarıma dayalı sanayiler olacak. Buradaki organize sanayi bölgesinde Et ve Süt Kurumunun bir kombinasını da yapacağız" dedi.

"9 bin 178 metre uzunluğunda ishale hattı döşeyerek ilçemizin 50 yıllık içme suyu ihtiyacını giderdik"

Göreve geldiklerinde Devrekani'de içme ve kullanma suyu ile ilgili çok ciddi sıkıntılarının olduğunu hatırlatan Başkan Altıkulaç, "Kulaksızlar Barajının kapalı devre sulama sistemi ile biz Devrekani'de 35 bin dönüm araziyi bir boruyu takıp vanayı açıp sulayabiliyoruz ama Devrekani'ye gelip, evimize giriyoruz, elimizi yüz yüzümüzü yıkayamıyoruz demiştim. Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren bu bizim içimizde yaraydı. Nüfusu 50 binin altında olan hiçbir ilçenin ülkede başaramadığı bir şeyi başararaktan çok şükür bu problemi aştık. Türkiye'de örneği yok. Türkiye'de bir ilki başararak Kulaksızlar Barajını besleyen Şabanbey hattından ilçemize içme ve kullanma suyu tahsisini aldık. 9 bin 178 metre uzunluğunda bir ishale hattı döşedik. Bunu biz girişimlerimizin sayesinde Devrekani'ye hibe olarak kazandırdık. Tekke Kayasının doruğuna bir arıtma tesisi inşa ettik. Bu komple içme suyu ile alakalı çalışmalarımızın toplam maliyeti eski para birimi ile 30 trilyondur. Biz bunun yüzde 50'sini hibe bulduk, yüzde 50'sini ise düşük faizi uzun vadeli kredi ile ilçemize kazandırdık. Önümüzdeki 50 sene iddia ediyorum, içme ve kullanma suyu ile alakalı bir problem olmayacak. İçme suyunu biz, Tekke Kayasına motorlarla basıyoruz ve belediyemize bunun aylık maliyeti yaklaşık aylık 160 bin lira. Tek Kayasına 4 dekar alan üzerinde 540 panelden oluşan bir güneş enerji santrali kurduk. 180 lirayı, biz oraya kurmuş olduğumuz enerji santrali sayesinde elektrik üreterek içme suyunu terfi ettiğimiz motorları elektrik parasını karşılıyoruz, artan para ile de oranın maliyetini finanse ediyoruz" diye konuştu.

"Hayvanların otladığı ilçe stadını yenileyerek top oynar hale getirdik"

Hayvanların otladığı ilçe stadını yenileyerek Devrekani'ye kazandırdıklarını söyleyen Altıkulaç, "5 yıl önce bayramlara geldiğiniz zaman görüyorsunuzdur. İlçe stadyumumuzun durumu nasıldı? Orada hayvanlar otluyordu. Göreve geldikten sonra biz bunu da planladık, bunu da projelendirdik. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın kapısını aşındırdık, o zamanın parasına 2 milyon lirayı bulduk. Çimiyle, soyunma odalarıyla, zeminiyle, etrafının çevrilmesiyle ilçemize kazandırdık. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın kapısını aşındırdık, 10,5 milyon lira değerindeki ilçe yüzme havuzumuzda yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"İtfaiye garajına 11 tane yeni araç kazandırdık"

Göreve geldikten sonra itfaiye garajına 11 tane araç kazandırdıklarını vurgulayan Başkan Altıkulaç, "Kamyonumuz bir gün çalışsa bir gün çalışmıyordu. Yol süpürme aracımız yoktu. Çok eksikliklerimiz vardı itfaiye garajımızda. Bu 5 sene içerisinde itfaiye garajımıza ve belediyemize sizlere hizmet etsin diye 7 tanesi sıfır olmak üzere toplam 11 tane aracı kazandırdık. 7 tanesi sıfır, yüzde 80'i hile, toplam maliyeti 30 trilyon. Bunu biz yaptık biz" ifadelerini kullandı.

"İlçemize 5 tane köy ya da mahalle konağı kazandırdık"

Devrekani Belediyesi tarafından mahalle konağı inşaa ettiklerini söyleyen Altıkulaç, şöyle konuştu:

"4 tane köy konağı ve mahalle konağı kazandırdık. 5'incisininde temelini attık, kısa zamanda bitireceğiz. Toplam maliyeti 10 trilyon lira. Gençlik Merkezi binamız, belediyeye ait ve şehrin ortasında. Orasının tadilatına başladığımızda sadece 17 traktör güvercin pisliği attık. Şu anda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde tadilatını ve tamiratını yaptık, müdürlüğü ile beraber Devrekani ilçemize kazandırdık ve gençlerimizin hizmetine sunduk. Bizler, bu zaman zarfında her şeyi yapamadık. Ancak bu kadar oldu, yapamadık, çok uğraştık ama yapamadık. Pandemi yaşadık, iki yıl ölmeyeceğiz diye uğraştık. İki sene ilçe halkımızın dertleriyle dertlenmeye çalıştık. Zaman geldi, ekmek götürdük, zaman geldi dezenfektan dağıttık, zaman geldi gıda ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Bu iki sene bizim için zor oldu. Her şeyi yaptım demiyorum. Yapamadıklarımız için sizden özür diliyorum. Bu yapmamazlık değildi, yapamamazlıktı. Depremdi, pandemiyli, seldi bizleri çok yordu. Bende sizlere vermiş olduğum sözlerin hepsini teker teker yaparak ilçemize kazandıracağım. Bunun sözünü veriyorum."

"AK Parti'den sonra daha iyi hizmet üreten bir belediye varsa söylesin"

AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ise, "Tecrübeyi tecrübe etmek akıllı bir iş değildir. Daha önce AK Parti belediyelerini değişik sebeplerle başka partilere kaptırdık, değişik sloganvali söylemlerle iş başına gelenler oldu. Hizmet edildi mi, hayır. Tekrar AK Parti belediyesinin gelmesi beklendi. Dolayısıyla biz bu tecrübeleri zamanında edindik. Tecrübeyi tecrübe etmek Devrekani'nin yapacağı iş değildir. Kastamonu'nun ilçelerinde ya da Türkiye'nin genelinde AK Partiden başka partiye geçip de daha iyi hizmet üreten bir belediye varsa söyleyin, işin açıkçası ben bilmiyorum. Gerek televizyonun başına oturduğumuzda gerek interneti açtığımızda gerek seyahatlerde AK Parti'den başka partiye geçen belediyelerdeki farkı anında anlıyorum. Dolayısıyla Devrekani'deki hizmeti aksatmamamız gerektiğini en az benim kadar sizlerin de bildiğini düşünüyorum. Kendi nefislerini tatmin etmek için sizden Devrekani Belediyesini istiyorlar. Biz, insanların nefsini tatmin etmek için değil, Devrekani'mize hizmet etsin düşüncesiyle oylarını kullanmak zorundayız. Bunu en iyi benim kadar sizlerin bildiğinden eminim" diye konuştu. - KASTAMONU