Başkan Böcek, Doğu İlçelerini Ziyaret Etti

Politika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Muhittin Böcek, ilçelerin ihtiyaçları noktasında gerekli çalışmaları yapacaklarını belirterek, " Gazipaşa'dan Kaş'a kadar Antalya'nın her ilçesinde şehrimize değer katacak projeler üretmeye devam edeceğiz. Söz verdiğimiz projeleri tek tek yerine getireceğiz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilçe ziyaretleri kapsamında Antalya'nın doğu ilçelerinde vatandaşlarla buluştu. Başkan Muhittin Böcek'in ilk ziyaret noktası İbradı'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İbradı İlçe Örgütünü ziyaret ederek ilçe Başkanı Bülent Ülker ve partililerle sohbet etti. Vatandaşları dinleyen Böcek, 31 Mart yerel seçimlerinde İbradı'da belediye başkanlığını kazanamamış olmalarına rağmen, İbradı'nın 9 mahallesinde ne söz verdiyse yerine getireceklerini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, daha sonra İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen'i makamında ziyaret etti. İbradı'nın Antalya'nın en önemli ilçelerinden biri olduğunu aktaran Muhittin Böcek, "İbradı Belediyemiz Akdeniz Belediyeler Birliği ve Cittaslow üyesidir. 31 Mart'ta halkımız bir karar verdi. Antalya'nın üç ilçesinde seçim kazanamadık. Bunlardan biri İbradı'dır. Biz bize oy vermiş vermemiş belediye ayrımı yapmadan bütün belediyelerimize eşit mesafede hizmet ederiz" dedi.

Çalışanlarla sohbet etti

İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen de Başkan Muhittin Böcek'e ziyaretleri için teşekkür etti. Muhittin Böcek, İbradı'da ASAT hizmet birimini de ziyaret ederek, çalışanlarla bir araya geldi. Başkan Böcek hizmetlerin kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmede bulundu. Başkan Böcek, İbradı'nın su ve altyapı ihtiyaçları konusunda gelen her türlü hizmeti sunmaya devam edeceklerini kaydetti. Başkan Böcek, İbradı Necla Yaşar Duru Gerentoloji Merkezi'nde de incelemelerde bulunarak, gerentoloji merkezi sakinleriyle sohbet etti.

Aksekili vatandaşlarla buluştu

Başkan Muhittin Böcek'in ikinci durağı ise Akseki ilçesi oldu. CHP Akseki İlçe Örgütü'nü ziyaret eden Muhittin Böcek, İlçe Başkanı Mehmet Arif Göğüş ve yönetimi ile bir araya geldi. Başkan Böcek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Akseki Belediyesi'nin yetmediği yerde elimizden geldiğince sonuna kadar destek olacağız. 2024 yılında CHP olarak Türkiye'yi kırmızıya boyamamıza vesile oldunuz. İlçelerimizde de öyle. Bunda hepinizin emeği vardır. 2024 yılındaki başarımızı kutluyorum" diye konuştu.

Başkan Böcek, daha sonra Akseki Belediyesi'ne geçerek "Topuklu Efe" olarak hitap ettiği Akseki Belediye Başkanı İlkay Akça ile görüştü. "Buraya kadın elinin değmesi, kadın belediye başkanımız olması için destek veren herkese teşekkür ediyorum. 2024 yılı hepimiz için başarı dolu güzel bir yıl oldu. 2025 yılı ile ilgili azimle, gururla hep birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Burada 51 mahallemizde İlkay Başkanım ne söylediyse, muhtarlarımızla beraber orada yapmamız gerekenleri öncelikli hedeflerimizi belirleyerek çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz" dedi. Daha sonra Akseki esnafını ziyaret eden ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Akseki Hizmet Birimi ve Akseki İtfaiye ekibinde görev yapan personelleri de ziyaret etti.

"El birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in doğu ilçe turundaki son ziyaret noktası Gündoğmuş oldu. Başkan Böcek, CHP Gündoğmuş İlçe Başkanı Mehmet Türker Eren ve partililerle bir araya geldi. Muhittin Böcek, daha sonra ise Gündoğmuş Belediye Başkanı Ali Gülen'i makamında ziyaret etti. Başkan Böcek, Büyükşehir Belediyesi olarak Gündoğmuş'un 29 mahallesinde vatandaşlardan gelen talepleri ve vaat ettiği projeleri hayata geçireceğini belirterek, "İlçemizin ihtiyaçlarına yönelik yapacağımız projeler için gerekli değerlendirmeleri yaptık. Gündoğmuş'un daha güzel bir geleceğe ulaşması için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Gündoğmuş Belediye Başkanı Ali Gülen de Başkan Böcek'e ziyaretleri için teşekkür etti.

Genç çiftin çiftliğini ziyaret etti

Başkan Böcek, Gündoğmuş'a Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılan kreşi de gezdi. Gündoğmuş ziyaretinde hayvancılık üzerine eğitim gören ve genç yaşta bilgi ve birikimlerini girişime dönüştüren Ali ve Esengül Denizci çiftinin çiftliğini de ziyaret etti. Yerelden kalkınmaya büyük önem verdiklerini ve bu kapsamda tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticileri desteklediklerini söyleyen Başkan Böcek, Denizci çiftinin girişimlerinin gençlere ilham olmasını diledi. - ANTALYA