Başkan Bozbey\'den Gemlik mesajı: "Afete hazırlık çalışmalarında önemli yol kat ettik"

Politika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, deprem riski açısından son derece kritik bir bölge olan Gemlik'te AFAD ile ortaklaşa projeler geliştirdiklerini söyleyerek, "6 aylık süreçte afete hazırlık çalışmalarında önemli yol kat ettik. Afet öncesinde, afet anında ve afet sonrasında yapılacakları sürekli gündemde tutuyoruz. Yapılan analizleri tekrar tekrar gözden geçirerek hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in 15 günde bir farklı bir ilçede halkla bir araya gelip talep ve önerilerini dinlemek, sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek amacıyla başlattığı 'Başkan Bozbey Burada' projesi, tüm hızıyla sürüyor. Proje kapsamında daha önce Büyükorhan, Keles, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Orhaneli, Kestel, Karacabey, Harmancık ve İznik ilçelerini ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey, son olarak makamını Gemlik ilçesine taşıyarak vatandaşlarla buluştu. Genel sekreterden genel sekreter yardımcılarına, daire başkanlarından şube müdürlerine kadar tüm yönetim kadrosuyla Gemlik'e giden Başkan Bozbey, kamu kurumlarını ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

İlk olarak Gemlik Kaymakam Vekili Zafer Karamehmetoğlu'nu makamında ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey'e, CHP Gemlik İlçe Başkanı Servet Pehlivan eşlik etti. Başkan Mustafa Bozbey, daha sonra Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren'i makamında ziyaret etti. Görüşmede Gemlik ilçesinin ve vatandaşların sorunları ele alınırken, ortaklaşa üretilecek çözüm yolları değerlendirildi.

Beraberindekilerle birlikte Gemlik Ziraat Odası'na da uğrayan Başkan Mustafa Bozbey, zeytini ve zeytinyağıyla bir dünya markası olan Gemlik'in yeşilini ve tarım alanlarını korumanın da en büyük sorumluluklarından biri olduğunu söyledi. Gemlik zeytininin değerini bildiklerini dile getiren Başkan Bozbey, çiftçinin sorunlarını çözmek için hep birlikte çözüm yolları ürettiklerini söyledi.

Gemlik Ticaret Borsası ve Gemlik Ziraat Odası'na yapılan ziyarette ise Gemlik'in körfeziyle birlikte ticaretin kalbi noktasına gelebilmesi için geliştirilen projeler değerlendirildi.

Gemlik Muhtarlar Derneği'nde muhtarlarla da buluşan Başkan Mustafa Bozbey, taleplerini dinleyerek çözüm önerilerini paylaştı.

Başkan Mustafa Bozbey, programın son bölümünde Gemlik Zeytin Dalı Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Buluşmaya yoğun ilgi gösteren Gemliklilerle sohbet eden Başkan Bozbey, daha sonra 'Başkan Bozbey Burada' projesi için özel olarak hazırlanan otobüsteki makamında halkın talep ve önerilerini dinleyerek, çözüm önerilerini ve projelerini anlattı.

"6 ayda önemli yol kat ettik"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa için son derece önemli bir ilçe olan Gemlik'te bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Gemlik'in sorunlarını yerinde inceleyip çözüm anlayışını ortaya koymak için kurumlara ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, Gemlik'in afet riski açısından son derece kritik bir bölge olduğunu ifade etti. Olası bir depremin Gemlik'te üzücü sonuçlara yol açabileceğini dile getiren Başkan Bozbey, "Bu konudaki hazırlıklarımızı titizlikle yapmamız gerekiyor. 6 aylık süreçte afete hazırlık çalışmalarında önemli yol kat ettik. AFAD ile ortaklaşa projeler geliştiriyoruz. Marmara'da meydana gelebilecek olası deprem için afet öncesinde, afet anında ve afet sonrasında yapılacakları sürekli gündemde tutuyoruz. Yapılan analizleri tekrar tekrar gözden geçirerek hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Çiftçimizin yüzünü güldürmek için hareket ediyoruz"

Bursa'nın, Marmara Denizi'ne 155 kilometre kıyı şeridi olduğunu ve bunun büyük kısmının Gemlik'te bulunduğunu hatırlatan Başkan Bozbey, Marmara Denizi'ni ve sahilleri koruma sorumluluğunun farkında olduklarını anlattı. Hayata geçirilecek yatırımlarla Marmara Denizi'ndeki canlı popülasyonunun sürdürülebilirliğini sağlayacaklarını söyleyen Başkan Bozbey, "Gemlik, tarım ve hayvancılığın öne çıktığı bir ilçedir. Özellikle Gemlik tipi zeytin hem ülkemizde hem de dünyada marka değeri ve tescili olan bir ürünümüz. Ürünümüzün korunması, ticari olarak pazar payının artırılması konusunda çeşitli görüşmelerimiz oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yürüteceğimiz projelerle birlikte Gemlik'te sürdürülebilir tarım ekonomisini uygulamayı hedefliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Çiftçimizin yüzünü güldürmek için hareket ediyoruz" dedi.

"Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz"

Atıl durumda olan kültür merkezini hazırlayacakları projeyle kültür, sanat ve sosyal yaşam merkezine dönüştüreceklerini belirten Başkan Bozbey, "Bu amaçla Gemlik Belediye Başkanımızdan talepte bulunduk. Başkanımız da talebimizi olumlu karşıladı. Önümüzdeki yıl çalışmaları bitirip kültür merkezini Gemliklilerin uğrak noktası haline getireceğiz. Altyapı hizmetlerimiz ve BUSKİ tarafından yürütülen çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Çocuklarımızdan başlayarak tüm Gemliklileri gülümsetme çabamız devam edecek. Bursalıların gülümsemesi en büyük arzumuz" diye konuştu. - BURSA