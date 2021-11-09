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Başkan Çerçi İYİ Partili Türkkan'ı kınadı - Son Dakika

Başkan Çerçi İYİ Partili Türkkan'ı kınadı

09.11.2021 14:56
Başkan Çerçi İYİ Partili Türkkan'ı kınadı

Yunusemre Belediyesi Kasım Ayı Meclisi, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında toplandı.

Yunusemre Belediyesi Kasım Ayı Meclisi, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında toplandı. Toplantıda gündemi değerlendiren Başkan Çerçi, bir şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ı kınadı. Başkan Çerçi, "Bu vatan şehitlerin kanı üzerinde yükselmiştir. Şehit ve gazilerimiz başımızın tacıdır" dedi.

Yunusemre Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirildi. Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonunda düzenlenen toplantıda 29 madde görüşülürken; mecliste Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü, ARGE Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü olmak üzere 3 birimin oluşturulması kararlaştırıldı. Karar kapsamında Sosyal Yardım Müdürlüğü ile İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ise kapatıldı. Toplantı sonrası gündemi değerlendiren Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 10 Kasım 1938'de ebediyete intikal eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 83. yılında anarken; bu vatan için şehadet şerbetini içen tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

"Şehit yakınları millete emanettir"

Bingöl ziyaretinde bir şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ı kınayan Başkan Çerçi, Türk Milleti için şehit ve gazilerin önemli bir değer olduğunun altını çizerek, "Bu vatan şehitlerin kanı üzerinde yükselmiştir. Şehitlik bizler için son derece önemli bir mertebedir. Geçen gün elim bir hadise yaşanmıştır. Bir milletvekilimizin şehit yakınına küfür etmesi hiç hoş değil. Bu tür şeyler olmamalı. Kendisini kınıyorum. Şehit ve gazilerimiz başımızın tacıdır. Onlara minnet ve şükran borcumuz var. Kimse onları horlamamalı, aşağılamamalı, kötü muameleye tabi tutmamalı. Şehit yakınları millete emanettir" diye konuştu.

Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı

Başkan Çerçi toplantıda Azerbaycan'ın 44 günlük mücadelenin ardından Ermenistan'ın 30 yıllık Karabağ İşgaline son verdiği Zafer Gününü de kutladı. Azerbaycan ile 2 devlet, tek milletiz" diyen Belediye Başkanı Çerçi, "Geçtiğimiz yıl bu günlerde sanırım 44 günün ardından müthiş bir zafer kazanıldı. Türkiye-Azerbaycan dayanışmasının önünde kimsenin duramayacağını tüm dünya gördü. Azerbaycanlı kardeşlerimizi de kutluyoruz. 4 bine yakın asker ve sivil şehit olmuştur. Onlar da bizim şehitlerimiz. Allah onlara da rahmet eylesin ifadelerini kullandı.

Manisalıları 'Uluslararası Yunus Emre Günleri'ne davet

Bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Uluslararası Yunus Emre Günleri'ne Manisalıları davet eden Başkan Çerçi konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Uluslararası Yunus Emre Günleri 11 Kasım günü sergi açılışıyla başlıyor. Bu yıl 11-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz güzel bir program hazırladık. Sempozyum kısmını pandemi dolayısıyla iptal ettik. Yunus Emre hazretleri bizim için çok değerli. Toplumumuzda, kültürümüzde çok büyük katkıları var. Bu güzel insanı anacağız. Tüm vatandaşlarımızı etkinliklerimize davet ediyoruz." Aralık Ayı Meclis Toplantısının 7 Aralık Salı Günü yapılması kararlaştırıldı. - MANİSA

Başkan Çerçi İYİ Partili Türkkan'ı kınadı
Başkan Çerçi İYİ Partili Türkkan'ı kınadı
Başkan Çerçi İYİ Partili Türkkan'ı kınadı
Başkan Çerçi İYİ Partili Türkkan'ı kınadı
Başkan Çerçi İYİ Partili Türkkan'ı kınadı

Mehmet Çerçi, Yunus Emre, Şehit, Kasım, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Çerçi İYİ Partili Türkkan'ı kınadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Çerçi İYİ Partili Türkkan'ı kınadı - Son Dakika
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