Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün: Yapıcı eleştirilere açığız

Politika

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yapıcı eleştirileri her zaman kabul ettiklerini belirterek, "Tabii sahada eleştiriler olacaktır. Biz yapıcı eleştirileri hep almışızdır. Ancak kirli siyaseti, yalancı siyaseti de kabullenmeyiz, provoke eden söylemlerin her zaman karşısındayız. Bunun da karşılığını vatandaşlarımız sandıkta verecektir" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Alaşehir Ticaret Borsası ve Alaşehir'de faaliyet gösteren odaların başkanları ile bir araya geldi. Ziyarette konuşan Alaşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Soygür, "Mahalli seçimlerle ilgili Cengiz başkanımızın ziyareti bizi onurlandırdı. Bu zamana kadar yapılan çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise "Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bilge liderimiz Devlet Bahçeli tarafından Cumhur İttifakı adayı olarak gösterildik. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Şahıslar olarak bizler ve bizlere desteğini veren hemşerilerimiz adına Cumhurbaşkanımız ve liderimize teşekkür ediyorum. 15 yılı geride bırakan bir Belediye Başkanı olarak 17 ilçemizde bin 88 mahallemizde vatandaşlarımızın teveccühüyle bu makamlara seçildik. İlk gün başladığımız gibi aynı heyecan ve içimizden gelen çalışma arzusuyla, yalan dolan söylemeden, kirli siyaset yapmadan hizmetlerimizle sahada olduk. Alnımız açık, pak bir şekilde yaptığımız icraatları anlatıyoruz. Vatandaşlarımız da bize desteğini sürdürürse biz de aynı şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Manisa'nın 17 ilçeyle geniş bir coğrafyaya sahip olduğunu söyleyen Başkan Ergün, "Öncelikle görünmeyen yatırımlar noktasına baktığımızda altyapı yatırımlarına büyük önem verdik. 265 mahallemizin bütün altyapı ve üstyapısını tamamlayıp mahallelerimizin dönüşümünü gerçekleştirdik. Manisa'nın 40 yıldır kanayan bir yarası vardı. İl genelinde 68'in üzerinde çöp sahası vardı. Manisa'nın bu noktada kötü bir imajı vardı. Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi ve ilçelerimizde yaptığımız aktarma istasyonları ile çöplerimizi tesisimize taşımaya başladık. Ayrıştırmaların yapılmasının ardından tesisimiz enerji üreten bir tesis haline geldi. Demiryolları ile anlaşarak Alaşehir'de de Killik'te yaptığımız tesisle Türkiye'de ilk defa trenle günlük 1500 ton çöpü Manisa'ya getirip enerjiye dönüştürüyoruz" ifadelerini kullandı.

İnsan sağlığı için en önemli yatırımlardan bir tanesinin de atık su arıtma tesisleri olduğunu kaydeden Başkan Ergün, "Birinci önceliklerimizin arasındaydı. 2014 yılında şehrimizde 13 atık su arıtma tesisinden birkaç tanesi çalışıyordu. Bugüne kadar 811 milyon lira harcayarak Manisa Büyükşehir Belediyesi 13 tesisin revizyonlarını yaparak ve yeni tesisler kazandırarak bu tesis sayısını 23'e çıkardık. Şu an sadece Köprübaşı ilçemizde yok. O da bakanlıkta beklemede. Amacımız çocuklarımıza daha yaşanılabilir bir Manisa bırakmak" diye konuştu.

"Her sene ilk 3 içinde yer alıyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin her sene 30 büyükşehir içerisinde ilk 3'te yer aldığını söyleyen Başkan Ergün, "Benim için en önemli kriterlerden bir tanesi de mali kriterler. Her sene 30 büyükşehir arasında ilk 3 içinde yer alıyoruz. Geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanı'mızı Manisa'da ağırladık. Kendisine yaptığımız sunumda bizleri onurlandırarak çok mutlu etti. Alaşehir'e de bu süreçte çok hizmetimiz oldu. Biz kendi imkanlarımız ve şartlarımız doğrultusunda, hizmetlerimizi aksatmadan devam ettirme noktasındayız. Bugüne kadar 590 milyon 827 bin liralık Alaşehir'e hizmet yapmışız. Bu rakamı bugüne güncellesek 5-6 milyara tekabül eder" dedi.

"Yapıcı eleştirilere açığız"

Yapıcı eleştirileri her zaman kabul ettiklerini dile getiren Başkan Ergün, "Tabi sahada eleştiriler olacaktır. Biz yapıcı eleştirileri hep almışızdır. Ancak kirli siyaseti, yalancı siyaseti de kabullenmeyiz, provoke eden söylemlerin her zaman karşısındayız. Bunun da karşılığını vatandaşlarımız sandıkta verecektir. Herkes neyin ne olduğunu çok iyi görüyor. Kimin nereye oynadığını çok iyi görüyor. Bizler yerelde sadece hizmetlerimizle anılmak istiyoruz. Alaşehir'i de ihmal etmiş değiliz. İlk dönemimizde ilk yatırımlarımızın tamamı Alaşehir, Selendi, Sarıgöl güzergahında yapıldı. Sonrasında İstanbul güzergahında da aynı hizmetler yapıldı. İnanın ki bana oy vermiş, vermemiş demeden, siyasi bakmadan sahada yapılması gereken önceliklerimizi yapıyoruz. Alaşehir'de 18 mahallenin altyapısını yapmışız" ifadelerini kullandı. - MANİSA