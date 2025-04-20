Başkan Faruk Özlü vatandaşla bir araya geldi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programının ilk buluşmasında Şerefiye Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. 64 mahallede birebir temasla vatandaşları dinleyeceklerini belirten Özlü, "Bu şehri hep birlikte yöneteceğiz" dedi.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından başlatılan "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programının Düzce'deki ilk buluşması Şerefiye Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Başkan Faruk Özlü'nün mahalle sakinleriyle bir araya geldiği toplantıya, AK Parti Düzce Teşkilatı yöneticileri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri tam kadro katıldı.

"Mahalle toplantılarımız Türkiye'ye örnek oldu"

Yoğun katılımın olduğu programda konuşan AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, mahalle buluşmalarının Türkiye genelinde örnek alınan bir model haline geldiğini belirterek, "Düzce'de daha önce üç kez gerçekleştirdiğimiz bu program, genel merkezimiz tarafından beğenilerek ülke genelinde yaygınlaştırıldı. Türkiye'ye rol model olan uygulamaları yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Demek ki doğru işler yapıyoruz. Başka yerlerde halk günü şeklinde uygulamalar var. Vatandaşımız geliyor orada çok kısıtlı bir süre içerisinde derdini anlatmaya çalışıyor. Biz vatandaşımızın ayağına gidiyoruz. Çünkü biz bugün bu görevlerde yer alıyorsak sizlerin sayesinde. Bunu da size hizmet olarak yansıtmak üzere buradayız. İnşallah verimli bir toplantı olur" dedi.

"Bu şehri sizlerle beraber yöneteceğiz"

Başkan Özlü ise bir araya gelmelerinde amacının mahalle sakinleriyle birebir iletişim kurmak ve sorunları yerinde dinlemek olduğunu söyledi. Faruk Özlü, "Merkezdeki 64 mahallemizi tek tek ziyaret edeceğiz. Bu buluşmalarla hem yaptıklarımızı hem de yapamadıklarımızı değerlendireceğiz. Yaptıklarımız var, yapamadıklarımız var, yapacaklarımız var. Bunları sizlerle istişare edeceğiz. Bunun amacı birlikte yönetimdir. Bu şehri sizlerle beraber yöneteceğiz" diye konuştu.

80 Milyon Euro'luk su altyapısı yatırımı

Düzce'nin içme suyu altyapısını tamamen yenileyeceklerini belirten Başkan Faruk Özlü, "İçme suyu kaynaklarımızı zenginleştiriyoruz. Günlük 130 bin metreküp kapasiteli yeni bir arıtma tesisinin ihalesi geçtiğimiz ay yapıldı. Şehrimize toplamda 1250 kilometrelik yeni içme suyu hattı döşenecek. Bu yatırımların değeri yaklaşık 80 milyon Euro. İçme suyu konusunda çok hassasız. İnşallah bu işler bittikten sonra önümüzdeki 50 yıl Düzce'nin içme suyu sıkıntısı olmayacak. Bizim her işimiz kalıcıdır, uzun yıllara saiktir. Biz hiçbir zaman günü kurtarmaya çalışmadık, her zaman bu şehrin geleceğini kurmaya çalıştık" dedi.

Eski şebeke yapısından dolayı bazı bölgelerde yaşanan basınç sorunlarına da değinen Özlü, "Toplamda 100 bine yakın abonenin yalnızca 900'ünde basınç sorunu var. Bu binalarda hidrofor ve su deposu bulunmuyor. Öncelikle kısa vadede bu apartmanlara, bu su abonelerimize hidrofor ve su deposu koyacağız. Bu sıkıntıyı bir iki ay kadar gidereceğiz" ifadelerinde bulundu.

Su ve katı atık bedellerinde düzenleme yapacağız

Vatandaşlardan gelen fatura şikayetlerine de değinen Özlü, "Su ve katı atık bedellerinin yüksek olduğu yönünde bazı şikayetler aldık. Bir komisyon kurduk, faturaları inceliyoruz. Amacımız, Bolu ve Zonguldak gibi nüfus açısından benzer şehirlerin altında fiyatlar uygulamak. Mayıs ayındaki meclis toplantısında bu konuda karar alacağız. Düzce, çevre illere kıyasla daha ucuz bir şehir olacak" açıklamalarında bulundu.

Şehir hastanesi geliyor

Sağlık yatırımlarına da değinen Başkan Özlü, bin yatak kapasiteli bir şehir hastanesinin yapımına başlanacağını belirten Özlü, "Bunun yerini geçen üç yılda planladık. Orman İşletmesi'ne ait fidanlık arazisini aldık, Sağlık Bakanlığı'na tahsis ettik. Sağlık Bakanımız Düzce'ye geldi, yatak kapasitesi belirlendi. 140 tane yoğun bakım ünitesi olacak. Bizim hastalarımız Bolu'ya ve Umuttepe'ye gitmeyecek, burada tedavi olacak. Bunun çalışmalarını yaptık. İnşallah inşaatı bu sene başlayacak" diye konuştu.

Şerefiye'ye sağlık ocağı ve otopark

Şerefiye Mahallesi'ndeki sağlık ocağı talebine de çözüm üreteceklerini aktaran Özlü, "İsmetpaşa Ortaokulu'nu Adnan Menderes Meslek Lisesi'nin bulunduğu alana taşıyacağız. Adnan Menderes'i ise bu yaz bitecek olan otogarın güneyindeki yeni okul binasına taşıyacağız. Okul alanına altı sağlık ocağı, üstü katlı otopark olacak bir bina inşa edeceğiz. Planımız bu şekilde ve bunu uygulayacağız" dedi.

"Zor şartlarda hizmet üretiyoruz"

Ekonomik sıkıntıların tüm dünyayı etkilediği bir dönemde hizmet üretmenin zorluklarına dikkat çeken Başkan Özlü, "İnanın ben 16 saat çalışıyorum, uğraşıyorum. Kaynakların çok kıt olduğu bir dönemde hizmet üretmeye çalışıyoruz. Böyle bir dönemde Düzce'ye 80 milyon Euro'luk su altyapısı yatırımı yapmak çok kolay bir iş değil. Yine bakın büyük bir şehir hastanesi inşa ediyoruz, çok kolay bir iş değil. Spor sahaları inşa ediyoruz, kaynaklarını temin ettik. Parasını buluyoruz ve yapıyoruz. Ama paranın biraz kıt olduğu bir dönemden geçiyoruz. Şartlar çok kolay değil. Bu zor şartlarda hizmet üretmeye, iş yapmaya çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Hiç yılmayacağız, hiç usanmayacağız" şeklinde konuştu.

"Bu şehri birlikte yöneteceğiz"

Vatandaşlara hitaben konuşmasını sürdüren Başkan Özlü, "Buraya nutuk atmaya değil, sizlerle hasbihal etmeye geldim. 64 mahallede bu toplantıları sürdüreceğiz. Belediyecilik gerçekten sevmeden yapılabilecek bir iş. Biz işimizi seviyoruz, severek yapıyoruz. İnşallah sizlerle birlikte hep beraber bu şehrin sorunlarını çözeceğiz. Bu şehri hep beraber Türkiye'de insani gelişmişlik endeksi bakımından ilk 10 şehir arasına taşıyacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen ve birebir sorularına yanıt veren Özlü, ihtiyaçları not aldı ve taleplerin karşılanacağını kaydetti. - DÜZCE