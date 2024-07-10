Başkan Kaya, basın toplantısı düzenledi

Politika

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, düzenlediği basın toplantısıyla gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyt Zorlu ve Alper Öztürk ile ORBEL Genel Müdürü Celal Akaç ile birlikte toplantıya katılan Başkan Kaya, seçimin ardından yaşanan gelişmeleri ve yapılan çalışmaları anlattı. Göreve gelir gelmez giderlerin azaltılmasına yönelik önemli adımlar attıklarının altını çizen Başkan Kaya, "Şöyle bir örnek vereceğim, belediye şirketlerinde görev yapan arkadaşlarımız iki asgari ücret tutarında ücret alır, biz onu bire indirdik. İlk işimiz tasarruf genelgesi gelmeden onu bire indirmek oldu. Şirket genel müdürlerinin maaşlarında indirimler yaptık. Bunun dışında bazı kiralık mülklerimiz vardı, oralarda gereksiz kiralamalar yapıldığını, gereksiz kiralar ödendiğini gördük, o anlaşmaları iptal ettik. Yakıt maliyetlerimiz çok yüksekti, yüzde 50'ye yakın bir şekilde düştü. Bunun önemli bir sebebi taş ocağının devri meselesidir. Bunun dışında uyguladığımız bir takım tedbirlerle özellikle araçların yakıt harcama limitlerini düşürdük. Derdimiz şu, gayretimiz şu; Trabzonlu bize güvendi Ortahisar halkı bize destek verdi, bu güvenine layık olmak, her bir kuruşu kollamak ve doğru işler yapabilmektir. Benim ve arkadaşlarımın bütün hassasiyeti bu noktadadır" dedi.

"Kayıt dışılık sebebiyle yıllık 815 milyon TL gelirden oluyoruz"

Kayıt dışılık sebebiyle belediyenin yaklaşık 815 milyon TL'lik bir gelirden mahrum kaldığına işaret eden Başkan Kaya, "Şimdi özellikle bir konudan bahsetmek istiyorum. Ben makine mühendisiyim, Belediyemizin doğru yönetilebilmesi adına bir mühendis gözüyle meseleye bakarım. Birinci önceliğimizin verileri doğru ölçmek olduğunu tespit ettik. Eğer verileri doğru ölçemezseniz, yönetemezsiniz. Buradan yola çıkarak Trabzon'umuzun bir envanterini kayıt altına alalım istedik. Bütün tabloları inceledik. Bugün Ortahisar ilçemizde 16 bin 423 binanın kayıt dışı olduğunu gördük. 5 bin küsur parselle ilgili arsa arazi tespitleriyle ilgili hata var. Bunun dışında 2 bin 58 ruhsatsız çalışan işyeri var ilçemizde. Düşünün 10 yıllık belediye, Trabzon'un kalbi dediğimiz yerde, böyle eksiklerin olduğunu gördük. Ortada doğru ölçebileceğimiz verilerin olmadığını gördük ve arkadaşlarımızla birlikte Ortahisar'ımızın nasıl akıllı belediyecilikle tanıştırılabileceğini, kurumsal kapasitemizin nasıl artırabiliriz, tasarruf yapabiliriz ve kaynakları nasıl verimli kullanabiliriz diye çalışmalar yaptık. Bu kapsamda Belediye Başkan Yardımcımız Alper beyi İstanbul'a gönderdik, orada bir firmayla toplantılar yaptılar. Akıllı kent uygulamaları bütün şehrin kayıt altına alınması demek, bütün verilerin bir tuş kadar size yakın olması demek. ve aynı zamanda vergi gelirlerinde de adalet demek. Bir vatandaşımız ziyaretime geldi, 'Başkanım sizin paraya ihtiyacınız yok mu?' dedi. 'Nasıl olmaz?' dedim. 'Başkanım benim Yeşiltepe mahallesinde 5 katlı evim var ama Ortahisar Belediyesi benden arsa vergisi alıyor' dedi. Makbuzları çıkarttım, 5 katlı evi olan vatandaşımızdan biz arsa vergisi alıyor muşuz. İmar ve Emlak Müdürlerini çağırdım, müzakere yaptık, "Böyle çok sayıda örnek bulabilirsiniz" dediler. Anladık ki bir takım şeyler eksik. Ekip çağırdık İstanbul'dan, bir heyet geldi, çalışıyor. Ortahisar ilçemizdeki kayıt dışı bütün binalar, arsalar, hepsi kayıt altına alınıyor. Yapılan hesaplamaya göre yüzde 100 gerçekleşirse, yıllık 815 milyon 818 bin lira gelir artışımız olacak. Bunun çözümüne yönelik hızlı adımlar attık. Sanıyorum 2-3 haftada hızlıca çözümleri üreteceğiz ve bütün kayıt dışılıkları kayıt altına almaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Kent lokantamızı Cuma günü açacağız"

Halkın merakla beklediği Kent Lokantası ile ilgili bilgi veren Başkan Kaya, "Kent lokantamız var, buna ilişkin dün son gözlemlerimizi yaptık. Meydan'da İskenderpaşa Camiinin yanında bir yer kiraladık, oranın imalatı biraz uzun sürdü, bu konuda eleştiriler aldık. Haklılar fakat kent lokantası oradaki binadan ibaret değil arka tarafta bir mutfak yeri olarak planlanmış ama atıl durumda olan bir yer var, orayı aldık ve malzemelerini temin ettik. Şöyle düşündük, kent lokantasında kentimizin güzel insanlarına ucuz kaliteli yemek sunarken kendi personelimizi bundan mahrum bırakamayız. 10 yıllık belediyede personelimiz öğle yemeği yiyemiyor. Bu şu demek, yemek yemeyen insan verimli çalışamaz. Dedik ki personelimize yemek yiyebileceği bir ortam hazırlayalım. Allah izin verirse Cuma namazından sonra Meydandaki kent lokantamızı Trabzonlu hemşerilerimizle, buradaki kent mutfağımızı da Perşembe çalışanlarımızla buluşturacağız. Siz değer basın mensuplarını da davet ediyorum" diye konuştu.

"Göreve geldikten sonra sadece 1 kişiyi işten çıkardık"

"Göreve geldikten sonra sadece 1 kişiyi işten çıkardık, onun sebebi de bu kişinin 4 Nisan'da işe alınmış olmasıdır" diyen Başkan Kaya, "Bu şehrin insanları için ne yapabiliriz kendine dert edinmiş insanlarız ama öbür taraftan da sizin dışınızda gelişen, konuşulan meseleler var. Sizler de buna yakınan tanık oluyorsunuz. Biz de bu işin doğasında olan bu eleştirilere muhatap olduk, olmaya devam ediyoruz. Bir vatandaş aradı; 'Başkanım siz göreve geldikten sonra 70 AK Partiliyi buradan atmışsınız' dedi. Seçimler bittikten sonra bizim işten çıkardığımız çalışan sayısı 1 kişidir. Neden? Seçim 31 Mart'ta yapıldı, o arkadaş 4 Nisan'da yani seçimden 4 gün sonra alelacele bizim bilgimiz dışında, el altından listeye yazılıp oraya koydu. Sadece işten çıkarılan odur, çünkü işe alınması etik olmamıştır. Çünkü 31 Mart'ta irade kullanma yetkisini bu halk bize vermiştir. Aynı şekilde seçim takvimi başladığı 12'inci aydan 3'üncü aya kadar birçok kişi işe alındı ama "Biz kimsenin ekmeğinden olmasını istemiyoruz" dedik. Gücümüz yettiğince, imkanlarımızı seferber ettik, kimsenin işten atılmasını istemedik. O doğrultuda bugüne kadar geldik. Yani bilinçli bilinçsiz kulaktan dolma bilgilerle 'CHP geldi belediyeden 70 kişiyi işten attı' söylemi kesinlikle yanlıştır, kesinlikle öyle bir şey yoktur" dedi.

"Belediyede 500 personel fazlalığı olduğunu müdürlerimiz tespit etmiştir"

Belediyede 500 civarında fazladan personel olduğuyla ilgili tartışmalara açıklık getiren Başkan Kaya, "Hep söylüyorum belediyede personel fazlalığı vardır. Bu benim tespitim değildir, müdürlerimizin tespitidir. Ben müdürlerimizi çağırdım, 'Biriminizde işinize yarayan işini düzgün yapan partisine bakmaksızın Belediyeye iyi hizmet verme gayretinde olana kimse, sahip çıkın ama işe gelmeyen, iş ahlakına sahip olmayan, çalışmak istemeyen, verilen işi yapmayan isimleri, verimsiz olan arkadaşlar varsa belirleyin' dedim. Bütün birim müdürlerimizin yaptığı tespittir, ben de bunu 500'e yakın olarak ifade ettim. Müdürlerimiz birimlerini sürekli takip ediyor, Temizlik İşleri Müdürü şöyle bir taleple yanımıza geldi: 'Başkanım yaz mevsiminde şehir kalabalıklaştı, temizlik işlerimizde aksamalar oluyor, bunun için acil personele ihtiyacımız var' dedi. Biz de madem fazlalık var, bunun içinden bu talebi karşılayalım, yeni personel almayalım dedik. Belirlenen bazı isimlere, burada ihtiyaç var dedik, baktık ki orada çalışmak istemiyorlar. Bahane ürettiler. Son çare şehirde hizmet aksamaması adına mecburen belli sayıda temizlik işçisi alacağız" ifadelerini kullandı.

"İşletmelerimizde sıkıntılar olduğunu gördüm, benim zarara tahammülüm yoktur"

Belediye iştiraklerini incelediğini ve birçok sıkıntı gördüğünü dile getiren Başkan Kaya, "Yine yaz mevsiminin gelmesine ve şehrin kalabalıklaşmasına bağlı olarak tesislerimizde garsona ihtiyacımız var. Boztepe Seyir Terası, Ekopark, Sağlıkçılar Parkı gibi değerli işletmeler var, ben bunları yapanlara huzurunuzda teşekkür ediyorum, ama eleman ihtiyacı var ve işletmelerinde sıkıntı var. Ben ticaretten geliyorum, zarara asla tahammülüm yok. Gittim her bir işletmemizi yerinde inceledim, gerekli tahlilleri gözlemleri yaptım, birçok eksikleri gördüm. Oturduk bunu değerlendirdik. Seyir Terası aylık 150-200 bin civarı zarar ediyordu, ama bugün zarar etmiyor. Belli dokunuşlarla o zararı bitirdik. Belli işletmelerimizin böyle zarar etmesi canımızı sıktı. Trabzon'da kafe işleten arkadaşlarımızla görüştük onlardan da yeterli desteği alamadık. İş başa düştü, sıkıntılı işletmelerimizden biri de Sağlıkçılar Parkı. Oraya eşimle kahvaltıya gittik. Çok iyi bir gözlemciyim, baktığımda bir takım düzensizlikler olduğunu gördüm, bir başıboşluk olduğunu gördüm. Müşteri geliyor 'Hoşgeldiniz' diyen kimse yok. Eşime 'Arayıştayım' dedim. 'Bu işletmelere çeki düzen verecek nitelikli yönetici bulamadım' dedim. Eşimin kardeşi Nurdan hanım, baldızım oluyor, hani baldızı işe başladı, diye yazıldı ya, eşim bana, 'Bizim Nurdan burayı mis gibi yapar, sen de inanamazsın' dedi. 'Söyle gelsin' diye hanıma rica ettim. O da, 'Eniştenin ricasıdır, burayı gel gör' dedi. Geldi ama sigortası yapılmadı, işe girişi yapılmadı. Baktı etti, yapılacakları listeledi, oradaki arkadaşlara müşteriye nasıl davranılması gerektiğini, nasıl cironun artırılabileceğini, oradaki tertip düzen gibi bilgisini aktardı, hep birlikte çalıştılar. Bunlarla ilgili bütün kayıtlar elimizdedir. Niye kayıt altına aldırdık? Çünkü Trabzon'u biliyorum. Yarın önümüze başka şeyler koyabilirler, buradaki iyi niyeti göstermek adına her şeyi kayıt altına aldırdım, arzu edenle paylaşırım" şeklinde konuştu.

"Eşimin kardeşi belediyeden 1 kuruş almadan çalıştı, yaptıkları için kendisine teşekkür ediyorum"

Başkan Kaya, baldızını işe aldığı yönündeki eleştirilere şu şekilde cevap verdi:

"Nurdan hanım işe girişi yapılmadı, sonra personel müdürümüz 'Başkanım burada elektrik var, burada yüksekte çalışma işleri var, bir günlük sigorta giriş çıkışı yapalım' dedi. 'Olsun' dedim ve 1 günlük 7'inci ayın 1'i itibarıyla iş giriş çıkışı vardır. Bugüne kadar oraya kattıkları ve yaptıkları için de belediyemizden bir kuruş dahi almadı. Nurdan hanımın çalışmak diye bir derdi yoktur, sadece benim ricam, 'İşletmeyi verimli hale getirelim burayı zarardan kurtaralım temiz olsun' dedim. Giden bir daha gitsin, baksın oradaki çehrenin nasıl değiştiğini görsün. Oradaki rakamların nasıl değiştiğini görecekler, 4 bin olan cironun 16 bin liraya nasıl çıktığını görecekler. Ben oraya kattığı değer için kendisine teşekkür ediyorum. ve bunu 1 lira almadan belediye işçisi olmadan sadece bize destek olmak için yaptı. Bütün sürecin görüntüleri bende var. Dedim ki, 'Birileri hep kendi yakınlarını belediyelere dolduruyor, kendi insanlarını alıyorlar biz bunu yapmıyoruz' dedim. Binlerce iş başvurusu var, direniyoruz almamak için. Ama mecburen temizlik işçisi ve garson alacağız, bunun için de bir komisyon kurduk 6 kişilik. Bu komisyon yapıyor, ben o komisyonda yokum" dedi.

Başkan Kaya, Belediyede işe alınan personellerle ilgili şu bilgiyi verdi:

"Bugüne kadar 1 tane satın almacı alındı, Ahmet Metin Genç bey ekibindeki arkadaşları alıp gittiği için. Bir de 2 veteriner alındı yine Ahmet bey giderken veterineri aldığı için. 1 tane de hukuk işlerine avukat alındı, avukat da yukarı gittiği için, o davaları takip etmek için bir avukat alındı. Hiçbirinde dahilim yoktur. Dahilim olan mesele, işletmelerin verimli işletilebilmesi adına Nurdan hanımın tecrübelerinden belediyemiz faydalansın, para kazansın, orası daha iyi işletilsin, bütün derdim budur."

"Belediyede bir tane akrabamın işe başladığı tespit edilsin, bütün Trabzon'dan özür dileyeceğim"

Belediyede kendisinin akrabalarının çalıştığıyla ilgili söylentilere tepki gösteren Başkan Kaya, şöyle konuştu:

"Hepinizin huzurunda bütün kamuoyuna şunu söylüyorum. Hani 'akrabalarını belediyeye doldurdu' deniyor ya, hepinizin huzurunda söylüyorum, Ortahisar Belediye Başkanı olduktan sonra belediyede benim 1 tane akrabamın işe başladığı tespit edilsin, ben bütün Trabzon'dan özür dileyeceğim. Kaldı ki herkes ekibiyle çalışır, herkesin ekibini kurmak, adam almak hakkı vardır. Ama bilen bilmeyen o kadar çok şey söylüyor ki. Ben belediyeye akrabalarımı doldurmuşum. Böyle ipe sapa gelmez iddialar ortada duruyor. Bunları kamuoyuna ve Allah'a havale ediyorum. Ben kendimden eminim, duruşum nettir. Ben başkan olduktan sonra bir tane akrabam işe başlamamıştır."

"Belediyede görev yapan personelin yüzde 70'inin AK Partili siyasetçilerle bağı var"

Ortahisar Belediyesi'nde görev yapan personelin, AK Partili siyasetçilerle bağı olduğunun altını çizen Başkan Kaya, günü geldiğinde bunları açıklayacağını ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Zor bir şehirde siyaset yapıyoruz, bunu kabul edelim. Bu konu çok suiistimal edildi ki, şu anda buradaki personelin en az yüzde 70'inin siyasilerle bağı, bağlantısı var ve oturarak maaş alan bir sürü insan var. İktidar partisinde siyaset yapan il başkanının, ilçe başkanının, yöneticinin, her birinin bir sürü akrabası var. Bugüne kadar bunu kimse irdelememiş, sorgulamamış. Ama belediyenin bir kuruşunu hesap ederek oraya değer katmak amacıyla oraya aldığım, paspas yapan, tuvalet yıkayan eşimin kardeşi maalesef tartışılıyor. Ama masa başında 8-10 yıldır oturup maaş alan, helale harama bakmadan maaş alan insanlar var ve her birinin arkasında da iktidar partisinden siyasiler var. Bu sadece Ortahisar'a özgü değil, ülkenin böyle bir sorunu var. Bizim niteliğe ve kuruma katacağı değere bakmamız lazım ama maalesef bakamıyoruz. Geçenlerde soyadı Kaya olan peyzajcı kızımız geldi. Tanımıyorum. CV'sini getirdi, baktım ki soyadı Kaya. Dedim ki, 'Kızım senin hiç şansın yok', 'niye' dedi. 'Soyadın Kaya' dedim. 'Ben seni işe alırsam yarın diyecekler ki akrabasını işe aldı' çocuk o kadar üzüldü ki, soyadı kaya diye ona bunu söyledim, sonra da 'Keşke demeseydim' dedim. Bu kadar hassasiyet gösteriyorum." - TRABZON