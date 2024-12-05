Başkan Kocagöz\'den kadınlara sosyal tesis müjdesi

Politika

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, yılın son meclis toplantısında geçmiş dönemden kalan 1 milyar 226 TL borcun 458 milyon TL'sini ödediklerini açıkladı. Bu ödemeyi büyük bir başarı olarak nitelendiren Kocagöz, 5 Aralık 1934'te kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 90. yıl dönümünde, kadınlara sosyal tesis müjdesi verdi.

Kepez Belediyesi Meclisi, 2024 yılının son toplantısında 34 gündem maddesini görüştü. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz yönettiği Aralık ayı olağan meclis toplantısı; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce söz alan Başkan Mesut Kocagöz, belediyenin mali durumuyla ilgili güzel bir gelişmeyi meclisle paylaştı. Başkan Kocagöz, "Göreve başladığımızda belediyenin 1 milyar 226 milyon TL borcu vardı. Bugüne kadar 458 milyon TL borç ödedik. Kalan borcumuz 768 milyon TL. Bu büyük bir başarıdır. Milletimizin parasını dikkatli bir şekilde harcıyoruz. Bu konuda partiler üstü bir yaklaşımımız var. Tek derdimiz, Kepezli hemşehrilerimize hak ettiği hizmeti verebilmektir. Bunu da hep birlikte yapacağız. Görüş ayrılıklarımız olacak. Konular farklı bakacağız. Farklılık olmasa zenginlik olmaz. Birlik ve beraberliğimiz hiç bozulmasın" açıklamasını yaptı.

"İyi yapılan her işi alkışlarız"

Kreş tartışmasıyla ilgili de Kocagöz, "Vatandaşın faydasına olan işler yapmak istiyoruz. İyi yapılan her işi alkışlarız. Kepez'de iyi yapılan hizmetlerde az çok çorbada tuzum vardır. Eksik olanları söylüyoruz. Daha iyisini yapmak için gayret ediyoruz" dedi. Kepez Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, yoklamanın yapılmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Sayıştay Raporu Mecliste

Meclisin ilk gündem maddesi, Sayıştay'ın, Kepez Belediyesi hakkında düzenlediği '2023 yılı Denetim Raporu' oldu. İlgili kanun maddesinin; 'Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur.' hükmü gereğince meclis üyeleri, denetim raporu hakkında bilgilendirildi.

Duacı'ya doğal gaz müjdesi

Enerya Antalya Gaz Dağıtım A.Ş'nin, dağıtım bölgesine ilçenin kırsalında bulunan Duacı Mahallesi'nin eklenmesiyle ilgili gerekli olan meclis kararı da alındı. Kepez Belediyesi ile Enerya arasında dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtımı faaliyetlerinde gerekli iş birliğinin yapılacağının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde taahhüt edilmesi konusu, meclis tarafından kabul edildi.

Kepez'in iş makinesi parkına takviye

Antalya Esnaflar ve Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, adına kayıtlı paletli ekskavatörü hiçbir bedel ve şart talep etmeden, iş makinesi olarak kullanılmak şartıyla kamu yararı için Kepez Belediyesine bağışlamak isteği de meclisten oybirliğiyle geçti.

Kepez'den çevreci takas

Kepez Belediyesi, iklim değişikliği, sıfır atık ve karbon ayak izi konularında yapacağı çevreci bir proje için gerekli olan protokol yapma yetkisi talebi mecliste de görüşüldü. Denizli Merkezefendi Belediyesince yapılan mama üretim makineleri ile Kepez Belediyesinin ürettiği çöp konteynırlarının karşılıklı takas edilmesi planlanıyor. İki belediyenin ortak çalışması kapsamında hazırlanacak protokol şartlarını belirlemek ve imzalamak üzere belediye başkanına yetki verilmesi konusu, oybirliği meclisten geçti.

Mahmud Kaşgari ismi Kepez'de

Kepez Belediye Meclisi'nin gündemine gelen konulardan biri de parklara isim verilmesi oldu. Uygur Halk Derneği Başkanı Zakirhan Osman, yazılı bir dilekçe ile Divanü Lugati't-Türk eserinin yazarı 'Mahmud Kaşgari' isminin ilçede uygun bir parka verilmesini talep etti.

Türk Ocakları Antalya Şube Başkanı Abdullah Uysal'ın, "Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Fikir babam' dediği büyük Türk Mütefekkiri Ziya Gökalp'in vefatının 100. yılında Kepez ilçesinde bir parka adının verilmesi ve büstünün konulması" dilekçesi de meclis gündemindeydi.

Muhtarlar istedi meclis verdi

Kepez Belediye Meclisi, muhtarların mahallerindeki parklara isim verilmesi isteğini de yerine getirdi. Varsak Menderes Mahallesi 6922-6935 sokaklardaki parka Altıntaş, 6901-6902 sokaklardaki parka Ömer Adıgüzel, 6941-6942-6943 sokaklardaki parka İrem Su, 6908-6910 sokaklardaki parka Kara Bayram, 6919-6920 sokaklardaki parka Ahmet Ali Kuşçu; Teomanpaşa Mahallesi'nde 2205-2244 sokaklardaki parka Özgür Ünlü, 2280-2281 sokaklar arasındaki parka Mustafa Çardak; Kütükçü Mahallesi'nde 2964-2967 sokaklardaki parka Hüseyin Kav; Göksu Mahallesi'nde 6889 Sokak'taki parka Türkan Saylan, Suphi Türel ile Altınova Caddesi'nin kesişimindeki parka Can Yücel, 6862 Sokaktaki parka Melekler; Aktoprak Mahallesi 1073 Sokak'taki parka İsmail Dikmen (Beşli) isminin verilmesi önerildi. Meclis, Parklara isim verilmesi konusunu, raporunu hazırlaması için İsim Tespit Komisyonu'na gönderdi.

Yeni Mahalleye 112 istasyonu

Kepez Belediye Meclisi'nin Aralık ayı toplantısında iki mahalleye hizmet müjdesi de çıktı. İş insanı Süleyman Akbıyık tarafından Yeni Mahalle'de bulunan Sakarya Parkı'na 112 Acil Servis İstasyonu binası olarak kullanılmak amacıyla tek katlı bir bina yapacak. Bina, isminin 'Süleyman Akbıyık' olarak adlandırılması şartıyla belediye bağışlanacak.

Fevzi Çakmak'a semt evi

İş insanı Ramazan Sidal da, Fevzi Çakmak Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde bulunan park alanına semt evi olarak kullanılmak üzere bina inşa ederek, devreni belediye yapacak. Meclis, iki sosyal tesisin yapımıyla ilgili belediye ve iş insanı arasında protokol imzalanması konusuna oy birliğiyle onay verdi.

Seçme ve seçilme gününde kadınlara sosyal tesis müjdesi

Yükseliş Mahallesi'ndeki Osmanlı Parkı içerisindeki kıraathanenin işletmesiyle ilgili Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) ile yapılan protokolün, bu kurumun talebiyle iptal edilmesi konusu da oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Mesut Kocagöz, binayı nasıl değerlendirecekleriyle ilgili şu müjdeyi verdi: "Bugün, 5 Aralık 1934'te Anayasa ve Seçim Kanunu'nda yapılan değişiklikle kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 90. yıl dönümü. Bu anlamlı günde bu binayı kadınlarımıza tahsis edelim istiyoruz. Bu tesise, kadınlarımızın eğlenebileceği, sosyal vakitlerini paylaşabileceği güzel yer haline getirelim istiyoruz. Hayırlı olsun. Açılışını en kısa sürede yapacağız." Meclis üyeleri ve mecliste bulunanlar, Başkan Kocagöz'ün bu önerisine alkışlarla destek verdi.

Kepez'e Afet Yönetim Merkezi

Atatürk Mahallesi'nde 708 ada 4ve 5 nolu parseller üzerindeki mezarlık tescilli alanın sınırlarının plana işlenmesi; 11141 ada 1 nolu parseldeki belediyeye ait sosyal tesis alanının daha iyi değerlendirilmesi ve Yeni Mahallede 25506 ada içerisinde belediye afet yönetim merkezi binası yapılması amacıyla bir plan revizyonu yapılması hakkındaki gündem maddesi de Plan ve Bütçe Komisyonu'nun raporundan sonra karara bağlanacak. Kepez Kent Meydanı için hazırlanan 1\1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği de ilgili komisyona gönderildi. - ANTALYA