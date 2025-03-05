Başkan Kocagöz: "Kepez\'de 1986 model greyder ile çalışıyoruz"

Politika

Belediyedeki hizmet araçlarının çok eski olduğunu belirten Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Maalesef belediyemizdeki araçlar çok eski. 1986 model greyder ile çalışıyoruz. Elimizden geldiğince hayırseverler ve kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Baya bir yenileme yaptık. 3 tane de elektrikli araç aldık" dedi.

Kepez Belediye Meclisi'nin, Mart ayı olağan toplantısı 2 oturumda yapıldı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz başkanlığında toplanan mecliste 36 yazılı, 1 önerge olmak üzere 37 gündem maddesi görüşüldü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan meclis toplantısının açılışında konuşan Başkan Kocagöz, herkese hayırlı Ramazan dileklerini ileterek her gün 2 bin kişiyi sofralarında buluşturduklarını ve 5 camide de lokma dağıtımı yaptıklarını söyledi. Kocagöz, bu ikramların belediye bütçesinden yapılmadığının altını çizerek, "Milletimizin bize verdiği vergileri Kepez'in ihtiyaçları için kullanmalıyız. Bu yardımları hayırsever vatandaşlarımız ve işadamlarımızın desteği ile gerçekleştiriyoruz" dedi.

Başkan Kocagöz'ün açılış konuşmasının ardından grup başkanları söz aldı. AK Parti Grup Başkanı Süleyman Acar'ın konuşmasında "Antalya hak ettiği hizmeti yerelden alamasa da genelden almaktadır" sözleri üzerine Başkan Kocagöz, AK Parti kongresinin hayırlı olması dileklerini ileterek, bir eleştiriyi haklı bulmadığını dile getirdi. Kocagöz, "Bu battı çıktılar üst geçitler, bu şehir hepimizin şehri yerelde iktidar olmadık diye, bunlar yapılmayacak diye bir şey yok. Ayrıca şunu çok iyi biliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek, bu konuda çok çaba sarf ettik. Çünkü o yol büyükşehirin değil, Karayollarının. Kendi yetkisi dışında orayı yapması mümkün değildi. O konuda kamuoyunu yanıltmamak gerekiyor" dedi.

Başkan Kocagöz'ün konuşmasının ardından, Şubat meclis kararlarıyla ilgili komisyonlardan gelen maddeler oylanarak karara bağlandı. Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfının 2025 yılı içerisinde yapacağı tüm olağan ve olağanüstü Genel Kurul Toplarına, Kepez Belediye Başkanlığını temsilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) meclis üyesi Veli Yılmaz seçildi.

Kepez'e yeni araç talebi

Kepez'in araç filosuna yenileme yapılması Kepez Belediyesi'nin gündemine taşındı. Ekonomik ömrünü dolduran 40 yıllık araçların hurdaya ayrılması ve hizmetlerin sağlıklı etkin bir şekilde yürütülebilmesi, yağmur suyu baskınlarının önlenebilmesi için 2 adet su aracı, 1 adet asfalt robotu, 1 adet kanal temizleme aracı, 1 adet çift kabin kamyonetin alınabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan izin alınması oy birliğiyle kabul edildi.

"1986 model greyder ile çalışıyoruz"

Meclisin bu gündem maddesi hakkında açıklama yapan Başkan Kocagöz, "Maalesef belediyemizdeki araçlar çok eski. 1986 model greyder ile çalışıyoruz. Elimizden geldiğince hayırseverler ve kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Baya bir yenileme yaptık. 3 tanede elektrikli araç aldık" dedi.

İşbirliğiyle elektrikli araç üretimi

Akdeniz Üniversitesi ve belediye işbirliğiyle üretilecek elektrikli aracın tasarsımı ve AR-GE işbirliğiyle, belediye ve Akdeniz Üniversitesi arasında protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e yetki verildi. Başkan Kocagöz, "Mühendislik öğrencileri sıfırdan araba yapacaklar. Oda sizlerin eseri olacak" diyerek, mutluluğunu dile getirdi.

8 park, 1 cadde isimlendirildi

İlçedeki 8 parkın isimlendirilmesiyle ilgili İsim Tespit Komisyon Raporu oy birliğiyle kabul edildi. Bu kapsamda, Altıayak Mahallesi Recep Gündüz Caddesi ile 8066 Sokak kesiştiği noktada bulunan 1113 adadaki parka "Sarı Osman Karal", Aktoprak Mahallesi'ndeki parka ise "Hacı Mestan", Göçerler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin bulunduğu parka "Göçerler Parkı", Üsteğmen Gökhan Korkut Caddesi ile Zeytindalı Şehitleri Caddesi kesişim noktasındaki parka Şehzade Korkut, Ertuğrul Gazi Caddesi üzerindeki parka "Çakmak Pehlivan", 8384-8385 sokaklarındaki parka "Hacı Ahmet Çakar", 8152-8153 sokak kesişimindeki parka "Muhtar İbrahim Arı", Göçerler Mahallesi 5379 sokağa merhum "Op.Dr. Arif Bulut'un adı verildi.

Şehidin adı Şelale Mahallesi'nde

Şırnak 23. Jandarma Sınır Tugayı Komutanlığında, vatani görevini yaparken operasyon dönüşünde mayına basması sonucu 1990 yılında şehit olan Nail Can'ın kardeşi Nurullah Can'ın talebi Şubat ayı meclis gündemine taşınmıştı. Şehit kardeşinin isminin ilçe sınırları içinde bir sokak, cadde veya parka verilmesini istemişti. Kepez Belediye meclisi Şelale Mahallesi 7451 ile 7452 sokak kesişimindeki parka verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Yükseliş Mahallesi'ndeki Osmanlı Parkı içindeki bina Zübeyde Hanım Kadın Eğitim ve Sosyal Tesisi olarak isimlendirildi.

Kepez Belediye meclisinin Mart ayı gündemine taşıdığı bir başka konuda SGK borçları oldu. Belediye'ye ait Antalya Kepez İnş. Müh. Özel Eğitim Danış.Hizm.İhtiyaç Mad.Turz.San ve TiC.A.Ş'nin birikmiş borçlarına karşılık, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan 9208 ada 2 ve 2 parseller ile Yeni Emek Mahallesi'nde bulunan 27673 ada 10 nolu parsellerin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına devredilip edilemeyeceği konuşuldu. Devir konusunun belediye başkanlığına ve belediye encümenine yetki verildi. Bu gündem maddesinde açıklama yapan Başkan Kocagöz, "Kepez A.Ş'nin 199 milyon lira ana borcu var. 35 milyon lirada bu borcun faizi var. Toplam 234 milyon liralık bir borç var. Bunun karşılığında SGK'ya 2 arsa teklif ettik. 9 milyon eksikti üçüncüyü de teklif ettik. Ticaret Odası, Belediye ve SGK arasında komisyon oluşturuldu. Uygun görüldü. Bu da bize bir şans oldu. SGK'ya borç kalmayacak" diye konuştu.

"Keşke borç yapmasaydınız da arsa bizde kalsaydı"

AK Parti sıralarından gelen "İyi ki belediye zamanında arsa tahsislerini yapmış" sözleri üzerine Başkan Kocagöz, "Keşke borç yapmasaydınız da arsa bizde kalsaydı" dedi. Kocagöz, "Arsa üretmeye devam ediyoruz. Ama bu arsalar hizmete gitsin, borca gitmesin. Biz 11 ayda ne SGK, ne de vergiye bir lira eksik ödememiz olmadı. Bizim için en önemlisi alın teridir. Çalışanlarımıza bir gün geciktirmeden maaşlarını ödüyoruz. Bu hepimizin başarısı. Biz arsada üreteceğiz, borçta yapmadan gideceğiz. Hep beraber Kepez'i Antalya'nın değil Türkiye'nin yıldızı yapmaya çalışacağız. Kepez 55 ilden büyük bir yer" diye konuştu.

"Hak için ve halk için çalışıyoruz"

Kendisinin her konuşmasında ilk yaptığının önceki yapılanlara teşekkür etmek olduğunu dile getiren Başkan Kocagöz, "Bizim tek dileğimiz önceki yapılanlardan daha iyisini yapabilmektir. Bizim derdimiz bu. Biz bu millet için geldik buraya. Hak için ve halk için çalışıyoruz. Laf laf üzerine değil taş taş üzerine koyacağız" dedi.

Kepez'de kentsel dönüşüm

Kepez Belediyesi sınırları içinde yapılması düşünülen Kentsel Dönüşüm Projelerine ait çalışmaların hızlanması amacı ile Antalya'da bulunan Sivil Toplum Kuruluşları ile protokol oluşturulması için Başkan Mesut Kocagöz'e yetki verildi.

Edip Akbayram ismi Kepez'de yaşayacak

Altın plak sahibi Edip Akbayram'ın isminin bir parka verilmesi de meclis gündemine önerge olarak geldi. Oy birliğiyle isim tespit komisyonuna sevk edildi. Başkan Kocagöz Edip Akbayram'ın gerçek bir Cumhuriyet aydını ve çok büyük bir kayıp olduğunu söyledi. - ANTALYA