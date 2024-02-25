Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 1 Nisan\'dan itibaren hayata geçireceği projeleri açıkladı

Politika

Merkezefendi Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şeniz Doğan, 1 Nisan'dan itibaren Merkezefendi için hayata geçirmeyi planladığı projelerini açıkladı. Doğan'ın 60 çalışmadan oluşan projeleri, vatandaşlar tarafından hem beğeni aldı hem de destek gördü.

Merkezefendi Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şeniz Doğan, Merkezefendi Kültür Merkezi'nde bulunan Servergazi Salonunda yoğun bir katılımla, 1 Nisan tarihinden itibaren 5 yılda Merkezefendi'de hayata geçirmeyi planladığı ve projelerini açıkladı. Başkan Doğan, Tıklım tıklım dolu olan salonda 60 ayrı projesini tanıttı.

Yapılan açılış konuşmalarından projeleri tanıtmak için kürsüye çıkan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi için çok büyük hayallerinin olduğunu ve bu projeleri devam ettireceklerini belirtti ve 1 Nisan 2024'ten itibaren hayata geçirmeyi planladığı projelerini tek tek anlatmaya başladı. Bizim önümüzdeki 5 yılda en iddialı vaadimiz kendi kendine yeten, kendini ve kentini seven mutlu insanlar inşa etmek" dedi.

"Merkezefendi'ye derman belediyeciliğini kazandırarak büyük bir başarıya imza attık"

Merkezefendi'ye yeni bir renk ve yeni bir soluk kazandıran Merkezefendi Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şeniz Doğan, "Sevgili yol arkadaşlarım, büyüklerim, kardeşlerim. 5 yıl önce yine böyle güzel bir günde hep beraberdik. El ele, omuz omuza, Merkezefendi Belediyesi'ni kazanmak için yola çıkmıştık. 31 Mart akşamı, Merkezefendi'ye derman belediyeciliğini kazandırarak büyük bir başarıya imza attık. O günden bugüne hep benimle, hep demokrasiyle, sevgiyle, bilimle ve şeffaflıkla oldunuz. 2019'da nasıl başardıysak, 1 Nisan sabahına büyük bir zaferle uyanacağımıza tüm kalbimle inanıyorum. Ben hazırım, ekibim hazır, buradan görüyorum ki siz de hazırsınız. O halde, çocuklarımızın mutlu yarınlarına, gençlerimizin umutlarına, kadınlarımızın hayallerine, büyüklerimizin huzurlu günlerine, Merkezefendi'nin geleceğine, çözümün kalbine, hepiniz hoş geldiniz, aydınlıklar getirdiniz" dedi.

"Canım ülkem acı çekerken, bize düşen ekmeğimizi paylaşmaktı, paylaştık"

Merkezefendi Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şeniz Doğan, "Sizlere öncelikle geçtiğimiz 5 yılın hesabını vermek istiyorum. 2 yıl süren pandemi ve 50 bin 96 vatandaşımızı kaybettiğimiz Maraş depremi sebebiyle bütün önceliğimiz değişti. İnsanlar pandemide evlerinde çaresizce ölüm korkusuyla beklerken, kışın ortasında deprem felaketiyle yüzleşirken, insanlar çaresizce yardım beklerken, kimse kusura bakmasın, benim gidip de halkın parasıyla koca koca beton yığınları yapmam mümkün değildi. Canım ülkem acı çekerken, bize düşen ekmeğimizi paylaşmaktı, paylaştık. Yuvamızı açmaktı, açtık. Biz enflasyona, ekonomik krize, paranın pul olduğu döneme denk gelmemize rağmen, vaatlerimizde olmayan birçok projeyi dahi hayata geçirdik" diye konuştu.

"3 mahallemizi baştan aşağı yeniledik"

Başkan Şeniz Doğan, "Halk kaliteli ve ucuz ekmek yesin diye halk ekmek büfeleri açtık. Hiçbir çocuk süt içmeden uyumasın diye kapı kapı her çocuğumuza sütler taşıdık. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyor Peygamber Efendimiz. Ben, bu şehirde aç bir çocuk varken, cebinde parası olmayan bir genç varken, çocuğunu bırakacak bir yeri olmadığı için çalışamayan bir kadın varken, dışarıda bir çay içemediği için evden çıkamayan emekli büyüklerim varken, gidip de evlerinin karşısına taş bloklar dikmeyeceğim. O çocuğa bilgisayar kullanmayı, o gence hayatını kazanmayı, o kadına iş bulmayı, o emekli büyüğüme sosyalleşeceği yerler yapmayı kendime dert edindim. 5 yılın sonunda Merkezefendi, herkesin kendinde bir şey bulacağı örnek bir ilçe oldu. Bunu biz yaptık. Sizlerle yaptık. Sizin sayenizde yaptık. Şimdi yine, 5 yıl daha buradayız ve bu ilçeyi hep birlikte Denizli'nin kalbi yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Benim yolum vatanını en çok seven görevini en iyi yapan Gazi Mustafa Atatürk'ün yolu"

Merkezefendi Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şeniz Doğan, "Altını çizerek bir şey söylemek istiyorum. Benim yolum halktan kopanlarla değil, Benim yolum kalp kıranlarla değil, Benim yolum gerçek belediyecilik deyip ranta bulaşanlarla değil, Benim yolum kalp üstüne kalp koyanlarla, Benim yolum vicdanı olanların, Benim yolum bilime inananların, benim yolum Milli Mücadele yıllarında özgür bir ülke için hayatı feda edenlerin, benim yolum 'vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Hiç kimse hiçbir hal ve şartlarda beni bu yoldan, bu inançtan, bu uğurda çalışmaktan döndüremez, alıkoyamaz" dedi.

"vatandaşımıza Merkezefendilililer ne istiyor diye sorduk"

Başkan Doğan, "Değerli hemşerilerim, dostlarım. Biz ne yaptıysak hep sizlere sorduk. Yine geçtiğimiz eylül ayında ilçemizde bir araştırma yaptık. Vatandaşlarımıza, "Size göre Merkezefendi Belediyesi hangi alana odaklanmalı, diğer bir ifadeyle hangi alanda öne çıkacak çalışmalar yapmalıdır?" diye sorduk. Bakın, Merkezefendililer ne istiyor? İlçemizin bizlerden beklediği eğitim, kültür, sanat, ticaret, sağlık ve spor. Geçtiğimiz 5 yılda eğitime verdiğimiz desteklerimizle, her yaştan insanımıza sunduğumuz kurslarımızla, kreşlerimizle, Alzhemier Merkezimizle, Sanat Merkezimizle, Gençlik Merkezimizle, festivallerimizle Merkezefendi'yi eğitimin, sanatın, sporun, bilimin ve sağlığın merkezi yaptık. Şimdi bunu büyütme zamanı" diye konuştu.

"Merkezefendi'yi Avrupa'nın en gözde kentleriyle yarışacak"

Başkan Doğan, "Merkezefendi'yi Avrupa'nın en gözde kentleriyle yarışacak bir dinamizme kavuşturacağımız, bırakın 5-10 yılı, 100 yıl sonra bile hiç kimsenin dokusunu değiştiremeyeceği, yoksullaştıramayacağı, huzurunu bozamayacağı bir şehir inşa edeceğiz. Bu ilçenin insanları mutlu olacak. Bu ilçenin insanları doğayla, sanatla, sporla, sağlıkla yaşayacak. Bu ilçenin çocukları demokratik kültüre bağlı, insan ve hayvan haklarına saygılı büyüyecek. Bilinçli, duyarlı, bilgili ve sağlıklı bir toplum için kolları sıvıyoruz" dedi.

"projelerimizi 10 temel başlık altında birleştirdik"

Başkan Doğan, "5 yıldır yaptığımız her faaliyetin amacı, hedeflerimizin altyapısını oluşturmaktı. Şimdi altyapısı hazır olan faaliyetlerimizle önümüzdeki 5 yılda daha sistematik, kendi enerjisini kendisi üreten projeleri hayata geçiriyoruz. Kısa vadede kendimize yeteceğiz uzun vadede çok büyüyeceğiz. Projelerimizi 10 temel başlık altında birleştirdik" dedi.

Merkezefendi için 60 ayrı projeyi salonu dolduran kalabalığa anlatan Doğan'ın hayalini kurduğu Merkezefendi için yol haritasında yer alan projeleri tanıttı. - DENİZLİ