Başkan Topaloğlu: "Gazze\'de yaşananlar insanlık dramıdır"

Kemer Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Salonu'nda yapılan toplantı öncesinde Başkan Topaloğlu, Kemer gündemi ile ilgili meclisi bilgilendirdi. İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı kınayarak sözlerine başlayan Başkan Topaloğlu, İsrail'in dünyanın gözü önünde soykırım yaptığını ve kimsenin buna ses çıkarmadığını söyledi.

"Şahsım ve Kemer Belediyesi Meclisi adına bu durumu kınıyorum"

Başkan Topaloğlu, Gazze'de yaşananların insanlık dramı olduğuna dikkat çekerek, "Bu bir vahşettir. Çocuklardan ne istiyorsunuz? Kadınlar çocuklarına mum yediriyor. Çocuklar yere dökülen yemekleri yiyor. Medeniyetin beşiği denilen Avrupa gözünü yumdu, körleri sağırları oynuyor yazıklar olsun. Biz Türk milleti olarak her zaman garibin yanında olmuşuzdur. Ama tüm dünya buna göz yumuyor. Şahsım ve Kemer Belediyesi Meclisi adına bu durumu kınıyorum. İsrail, yemek dağıtılan yeri de vuruyor, Kızılay'ın çadırını da vuruyor. Bu insanlık ayıbıdır" dedi.

"Zamanında sorulmadan yapılan işler böyle oluyor"

Kemer'de yapılan arıtma ile ilgili de konuşan Başkan Topaloğlu, "Daha önce de belirttiğim gibi Kemer'e arıtma lazımdı ama yeri orası değildi. Yeri kimseye sorulmadan yapıldı. Hem Kuzdere hem de Çamyuva mahalle halkı pis kokuyu çekiyor. İki mahalle sakinleri imza topladı. Bu imzaları biz hem Kültür ve Turizm Bakanlığı'na hem de ASAT'a gönderdik. Yapıldıktan sonra gittim ve bana "Bakteri üretemedik. Bakteri üretildikten sonra koku olmayacak" dediler. Kaç ay oldu ama koku hala devam ediyor. Zamanında sorulmadan yapılan işler böyle oluyor" diye konuştu.

"Olması gerek bir çalışmaydı ama zamanlaması yanlıştı"

Kemer'de elektrik hatlarının yenilenmesiyle ilgili çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu da ifade eden Başkan Topaloğlu, "CK Akdeniz Elektrik A.Ş, Kemer'de elektrik hatlarını yenileyeceklerini söylediler. Biz de bu mevsimde olmaz dedik ama elektrik kablolarının Kemer'in elektrik yükünü kaldıramayacağını ve Kemer'in elektriksiz kalabileceğini söylediler. Biz de mecburen çalışmalara izin vermek zorunda kaldık. Kemer içinde, Kuzdere ve Göynük mahallelerinde çalışmalarını hızlı şekilde yaptılar. Sağ olsun Kemer Belediye Başkan Yardımcımız Emin Gül ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz gece gündüz çalışarak kazı çalışması yapılan yerlerin üzerini kapatıyorlar. Çalışmalar tamamlanmak üzere. Olması gerek bir çalışmaydı ama zamanlaması yanlıştı" ifadelerini kullandı.

"Pazarlarda fiyat etiketlerinin yazılması işini belediyelerden aldılar"

Başkan Topaloğlu, vatandaşların Pazar yerlerindeki yüksek fiyatlardan şikayet ettiğini de dile getirerek, "Pazarlarda fiyat etiketlerinin yazılması işini belediyelerden aldılar. Daha önce zabıta ekipleri erken saatlerde pazar yerine giderek kurallarına göre fiyatlarını yazıyordu. Şu anda bu yetki bizden alındı. Biz de sadece ürünün üzerinde fiyat yazıyor mu yazmıyor mu onu kontrol etme yetkisi var" dedi.

Kabul edilen önergeler

Meclise sunulan önergelerden bir zincir tekstil mağazasının Kemer Belediyesi'ne 2025 model aracı belediye hizmetlerinde kullanılmak amacıyla şartsız hibe etmesi oy birliği ile kabul edildi. Bir diğer önergede ise İlyas Taş tarafından Kemer Belediyesi'ne destek vermesi amacıyla mini ekskavatör iş makinesinin hibe edilmesi oy birliği ile kabul edildi. Mecliste ayrıca Kemer Belediyesi Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Eğitim ve Sanat Merkezi'nin iki odasının ATSO Kemer Temsilciliği tarafından kullanılmak üzere 25 yıllığına tahsis edilmesi oy birliği ile kabul edildi. Söz konusu tahsis sonrası iki odanın elektrik, su ve internet ücretlerinin ATSO tarafından karşılanacağı belirtildi. - ANTALYA