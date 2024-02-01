Battal İlgezdi\'den sonra bir adaylık süreci tepkisi de Muammer Keskin\'den geldi: Aday gösterilmeyeceğimi İmamoğlu tebliğ etti

İstanbul'da CHP'li Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilmemesiyle ilgili sitem dolu bir açıklama yaptı. Keskin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi'nden (PM) önce kendisini makamına davet ederek, yeniden aday gösterilmeyeceğini tebliğ ettiğini ifade etti.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yaşanan süreci anlatan Keskin, 26 Ocak'taki CHP Parti Meclisi toplantısı sonrasında gelecek dönem için Şişli Belediye Başkanlığına aday gösterilmediğinin duyurulduğunu hatırlattı.
Keskin, "Bu karar biçimsel olarak partimiz kurullarında alınmış bir karar olarak sunulmuş olmakla birlikte, Şişli Belediye Başkanlığına aday gösterilmeyeceğim cuma sabahı saat 08.00'de beni davet etmiş olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından, yani konunun MYK ve PM'ye gelmesinin öncesinde bana tebliğ edilmişti. Keşke aday belirleme sürecinde, yapılacağı söylenen kamuoyu araştırması, temayül yoklaması veya liyakat göz önüne alınarak objektif bir değerlendirme yapılmış olsaydı ve sonucu da gerçekten ve sadece MYK/PM kararı ile belirlenerek açıklansaydı. Tüzüğümüz gereği olması gereken de buydu. 100 yıllık CHP'nin kurumsal kimliğine de bu yakışırdı." ifadelerini kullandı.
Görevi süresince yaptıkları hizmetleri anlatan Keskin, hakkındaki araştırma sonuçlarına değinerek, şunları kaydetti: "Bu yıl içinde yapılan ve Genel Merkezimizde de bulunan, 'Belediye Başkanınız Muammer Keskin hakkında herhangi bir olumsuzluk duydunuz mu?' sorgulamasında hakkımdaki olumluluk onayı yüzde 93,6 çıkmıştır. Aynı araştırmalarda Şişli Belediye Başkanlığı seçimleri için Muammer Keskin'in oyu yüzde 57-60 aralığında çıkmıştır. Eğer toplumsal memnuniyet ve destek, liyakat ve başarı kriterleri esas olsaydı, örgütün tercihi, Şişlili komşularımın güven oyu dikkate alınsaydı, bir dönem daha devam ederek, başarımızı daha da katlayabilirdik. Olmadı."
Eleştirilerinin, aday gösterilmediği için değil, inandığı, kendisi ve partisi adına savunduğu ilkelere sahip çıkmak için olduğunu kaydeden Keskin, Şişli Belediye Başkanlığına aday gösterilen Resul Emrah Şahan'a başarılar diledi.
Öte yandan CHP'den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de İBB Başkanı İmamoğlu'nun aynı tarihte kendisinin belediye başkanlığına aday gösterilmeyeceğini tebliğ ettiğini söylemişti.
Battal İlgezdi, istifasına giden sürecin ayrıntılarını paylaşarak İmamoğlu'nun kendisini görüşmeye çağırıp kendisiyle "Yol yürümeyeceği" kararını duyurduğunu belirtmişti. İlgezdi, açıklamasının devamında "Bu kararı bana ilettiğinde partimizin en üst kurulları olan ve aday belirlemede tek yetkili merci olan MYK ve PM henüz toplanmamıştı." ifadelerini kullanmıştı.
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Yerel seçimlerde CHP'den yeniden aday gösterilmeyen Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, adaylık sürecine ilişkin tepki gösterdi. Keskin yaptığı açıklamada, "Aday gösterilmeyeceğim İmamoğlu tarafından PM'den önce tebliğ edildi." dedi. Yerel seçim için yeniden aday gösterilmeyen bir başka isim olan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak, İBB Başkanı İmamoğlu'nun kendisini makamına çağırdığını ve "Yol yürümeyeceğini" söylediğini belirtmişti.
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Son Dakika › Politika › Battal İlgezdi'den sonra bir adaylık süreci tepkisi de Muammer Keskin'den geldi: Aday gösterilmeyeceğimi İmamoğlu tebliğ etti - Son Dakika
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