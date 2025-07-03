Baykan'dan CHP'ye Sert Eleştiriler

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, "Cumhurbaşkanımıza atanmış muamelesi yapacak kadar milletten kopmuş bir siyasi anlayışla karşı karşıyayız. Bir arayış var CHP'de, kendi mazarratlarını ve geçmişten gelen rahatsızlıklarını AK Parti'ye yamama arayışı." dedi.

Baykan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin siyasetinin artık sistemin çalışmasını değil, sistemin tıkanmasını hedeflediğini belirtti.

CHP'nin istediği tek şeyin kaos olduğunu ifade eden Baykan, "İstedikleri tek şey, Türkiye'yi yönetilemez hale getirmek. CHP artık bir iktidar alternatifi değil, bir demokrasi tehdidi haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

AK Parti'li Baykan, CHP'nin devletin kurumlarını sorgulayan, rejimi tartışmaya açan, milli iradeyi itibarsızlaştıran radikal bir çizgiye savrulduğunu kaydeden Baykan, "Cumhurbaşkanımıza atanmış muamelesi yapacak kadar milletten kopmuş bir siyasi anlayışla karşı karşıyayız. Bir arayış var CHP'de, kendi mazarratlarını ve geçmişten gelen rahatsızlıklarını AK Parti'ye yamama arayışı. Mesela cuntacılık, mesela darbecilik." diye konuştu.

CHP'nin geçmişinin cunta heveslileri ve destekçileriyle dolu olduğunu dile getiren Baykan, "Siz, 23 yılda 20 seçim kazanmış AK Parti'yi cuntacılıkla, Cumhuriyet tarihi boyunca türlü türlü darbelere maruz kalmış anlayışın devamı olan ve yine 2002'den bu yana birçok darbe girişimine muhatap olmuş AK Parti'yi darbecilikle suçlayamazsınız." dedi.

AK Parti'li Baykan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in aldıkları emaneti, milletin hizmeti için değil, kendi emelleri için kullandığının anlaşıldığını söyledi. Baykan, "CHP'li belediyelerde yolsuzluk dosyaları ortada, belgeler, ifadeler, ihale usulsüzlükleri, yandaş kayırmaları ve itirafçı ifadeleri artık inkar edilemeyecek düzeydedir." şeklinde konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin Baykan, "Ana muhalefet partisinin Genel Başkanı, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı'nı hedef alarak, tehditler savurarak, adalet terazisini sabote etmektedir. Onlara göre her belge kumpas, her soruşturma siyasi." değerlendirmesinde bulundu.

Baykan, CHP'nin bugün uyguladığı siyasetin, iktidar umudu taşımayan ama her şeyi yıkmaya çalışan bir tarzda olduğunu da söyledi.