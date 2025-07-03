Baykan'dan CHP'ye Sert Eleştiriler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Baykan'dan CHP'ye Sert Eleştiriler

03.07.2025 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mehmet Baykan, CHP'nin siyaseti iktidar değil, kaos yaratma amacını taşıdığını savundu.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, "Cumhurbaşkanımıza atanmış muamelesi yapacak kadar milletten kopmuş bir siyasi anlayışla karşı karşıyayız. Bir arayış var CHP'de, kendi mazarratlarını ve geçmişten gelen rahatsızlıklarını AK Parti'ye yamama arayışı." dedi.

Baykan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin siyasetinin artık sistemin çalışmasını değil, sistemin tıkanmasını hedeflediğini belirtti.

CHP'nin istediği tek şeyin kaos olduğunu ifade eden Baykan, "İstedikleri tek şey, Türkiye'yi yönetilemez hale getirmek. CHP artık bir iktidar alternatifi değil, bir demokrasi tehdidi haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

AK Parti'li Baykan, CHP'nin devletin kurumlarını sorgulayan, rejimi tartışmaya açan, milli iradeyi itibarsızlaştıran radikal bir çizgiye savrulduğunu kaydeden Baykan, "Cumhurbaşkanımıza atanmış muamelesi yapacak kadar milletten kopmuş bir siyasi anlayışla karşı karşıyayız. Bir arayış var CHP'de, kendi mazarratlarını ve geçmişten gelen rahatsızlıklarını AK Parti'ye yamama arayışı. Mesela cuntacılık, mesela darbecilik." diye konuştu.

CHP'nin geçmişinin cunta heveslileri ve destekçileriyle dolu olduğunu dile getiren Baykan, "Siz, 23 yılda 20 seçim kazanmış AK Parti'yi cuntacılıkla, Cumhuriyet tarihi boyunca türlü türlü darbelere maruz kalmış anlayışın devamı olan ve yine 2002'den bu yana birçok darbe girişimine muhatap olmuş AK Parti'yi darbecilikle suçlayamazsınız." dedi.

AK Parti'li Baykan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in aldıkları emaneti, milletin hizmeti için değil, kendi emelleri için kullandığının anlaşıldığını söyledi. Baykan, "CHP'li belediyelerde yolsuzluk dosyaları ortada, belgeler, ifadeler, ihale usulsüzlükleri, yandaş kayırmaları ve itirafçı ifadeleri artık inkar edilemeyecek düzeydedir." şeklinde konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin Baykan, "Ana muhalefet partisinin Genel Başkanı, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı'nı hedef alarak, tehditler savurarak, adalet terazisini sabote etmektedir. Onlara göre her belge kumpas, her soruşturma siyasi." değerlendirmesinde bulundu.

Baykan, CHP'nin bugün uyguladığı siyasetin, iktidar umudu taşımayan ama her şeyi yıkmaya çalışan bir tarzda olduğunu da söyledi.

Kaynak: AA

Mehmet Baykan, Milletvekili, Demokrasi, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Konya, Son Dakika

Son Dakika Politika Baykan'dan CHP'ye Sert Eleştiriler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıkımı yapılan bina, kepçenin müdahalesiyle yola çöktü Yıkımı yapılan bina, kepçenin müdahalesiyle yola çöktü
ABD’de havai fişek deposu havaya uçtu ABD'de havai fişek deposu havaya uçtu
Onuachu, Trabzonspor için Türkiye’ye geliyor Taraftara videolu mesaj Onuachu, Trabzonspor için Türkiye'ye geliyor! Taraftara videolu mesaj
Resmen açıklandı İsmail Kartal, İran’dan ayrılarak Türkiye’ye döndü Resmen açıklandı! İsmail Kartal, İran'dan ayrılarak Türkiye'ye döndü
Hakan Çalhanoğlu’ndan Galatasaraylıları sevinçten havalara uçuracak paylaşım Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları sevinçten havalara uçuracak paylaşım
RAMS Başakşehir’e Bayern Münih’ten transfer RAMS Başakşehir'e Bayern Münih'ten transfer
Düşen uçağın yolcusundan yürek burkan çağrı: Yardım edin ölüyoruz Düşen uçağın yolcusundan yürek burkan çağrı: Yardım edin ölüyoruz
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan Süper Lig için flaş iddia: Yine 2 takımla oynanacak Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Süper Lig için flaş iddia: Yine 2 takımla oynanacak
Kartından çekilen 120 bin liralık fazla işlemi sosyal medyadan öğrendi Kartından çekilen 120 bin liralık fazla işlemi sosyal medyadan öğrendi
Gazi Koşusu’nu kazanan atın sahibi iş insanı Hulusi Çil, parayı ne yapacağını açıkladı Gazi Koşusu'nu kazanan atın sahibi iş insanı Hulusi Çil, parayı ne yapacağını açıkladı
Bakan Fidan Hamas heyetiyle Ankara’da görüştü Bakan Fidan Hamas heyetiyle Ankara'da görüştü

16:38
Tarih de yer de kesinleşti PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor
Tarih de yer de kesinleşti! PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor
15:35
AK Parti Grup Başkanı Güler: En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya yükseltildi
AK Parti Grup Başkanı Güler: En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya yükseltildi
10:03
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
22:32
Milli Masa Tenisçi Ece Haraç’tan Almanya’da dev zafer Tarihe geçti
Milli Masa Tenisçi Ece Haraç'tan Almanya'da dev zafer! Tarihe geçti
22:25
Fenerbahçe’ye imza atacağı konuşulan Uchenna Ogundu’dan sürpriz transfer
Fenerbahçe'ye imza atacağı konuşulan Uchenna Ogundu'dan sürpriz transfer
22:09
Fenerbahçeli eski yıldızdan sürpriz imza Hem antrenör oldu hem de oyuncu
Fenerbahçeli eski yıldızdan sürpriz imza! Hem antrenör oldu hem de oyuncu
22:07
Akülü sandalye ile geldiği iskeleden kendini denize bıraktı
Akülü sandalye ile geldiği iskeleden kendini denize bıraktı
22:03
Çeşme’de zamanla yarış Alevler evlere ulaştı
Çeşme'de zamanla yarış! Alevler evlere ulaştı
21:55
3. Lig’de kriz İki takımla birden anlaştı, birine imza attı
3. Lig'de kriz! İki takımla birden anlaştı, birine imza attı
21:52
Kocaeli’de söndürülen orman yangını havadan görüntülendi
Kocaeli'de söndürülen orman yangını havadan görüntülendi
21:43
DEM Partili belediye başkanı Jiyan Ormanlı, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
DEM Partili belediye başkanı Jiyan Ormanlı, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
21:42
Bir zamanlar Manchester United’daydı Vanspor’a imza attı
Bir zamanlar Manchester United'daydı! Vanspor'a imza attı
21:39
Bakan Fidan Hamas heyetiyle Ankara’da görüştü
Bakan Fidan Hamas heyetiyle Ankara'da görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2025 17:19:38. #7.13#
SON DAKİKA: Baykan'dan CHP'ye Sert Eleştiriler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.